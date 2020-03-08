أزياء غاية في الجمال والأنوثة لأناقتك في يوم المرأة العالمي 2020

الأناقة هي واحدة من الصفات الأساسية للموظفة الناجحة والمتميزة في بيئة العمل، والأناقة في المكتب لا يعني أن نتخلى عن الراحة والعملية، بل بإمكانك سيدتي التحلي بالاثنين معاً.

الثامن من آذار وهو اليوم الذي تحتفل به المرأة بهويتها وحقوقها أمام العالم أجمع، ليُطلّ علينا الربيع في كل عام حاملاً مناسبات حافلة، ومن أولها اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس (آذار)، فهنيئًا لكل النساء العربيات فهو يوم يعترف بإنجازات المرأة العظيمة.

تألقي في يوم المرأة العالمي بأزياء رائعة تعكس صورتك الأنيقة والذكية أمام الآخرين وتعبر عنك بصوت عال.

اخترنا لك هذه مجموعة من الأزياء المقدمة من محلات "زارا" العالمية، لأناقتك في يوم المرأة العالمي، ما رأيك بها؟

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