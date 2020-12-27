أساليب طبيعية للتغلب على الربو

الربو هو نوبات من ضيق القنوات الشعبية مما يتسبب في حدوث أزيز، و خاصة أثناء الزفير، و صعوبة في التنفس. يعتبر الربو من بين أنواع الاضطرابات الشائعة التي تصيب كلاً من الصغار و الكبار، و التي تكون في العادة غامضة و يصعب علاجها.

أسباب الربو:

تتزايد معدلات الإصابة بالربو بسرعة و باطراد في كل أنحاء العالم، و ذلك كنتيجة حتمية لتلوث الهواء بسبب عوادم السيارات و الصناعة. يتمثل السبب المباشر في نوبات الربو في ضيق الأربطة العضلية التي تضبط حجم القنوات الشعبية. تخضع هذه العضلات لتحكم الأعصاب. و لكن لا يعرف حتى الآن ما الذي يدفع الأعصاب إلى التسبب في تقلص العضلات بشكل غير مناسب. قد ترجع الإصابة بالربو في الأساس إلى الإصابة بالحساسية، أو قد تحدث إثر صدمة نفسية عاطفية، أو الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي. أو قد يصاب الشخص بالربو بدون سبب واضح، و هو ما يطلق عليه الأطباء في هذه الحالة اسم "سبب باطني أو ربو باطني". يمكن أن تحدث نوبات الربو و تختفي بدون سابق إنذار كما يمكن أن تكون قاتلة.

علاج الربو العشبي:

يشمل علاج الربو جانبين: الجانب الأول هو السيطرة على نوبات الربو الحادة، أما الجانب الثاني فهو السيطرة طويلة المدى أو الوقاية.

الإفيدرا الصينية

لقد استخدم العديد من أنواع العلاج العشبي في علاج نوبات الربو الحادة. من بين الأعشاب التي تم استخدامها الإفيدرا الصينية، و هي أحد النباتات الطبية القديمة، و المصدر الطبيعي للإفيدرين، و إحدى المواد المنشطة و الموسعة للشعب الهوائية. يمكنك أن تشتري الإفيدرا المجففة (التي تشبه أطراف أو نهايات المقشة) من أي متجر للأعشاب الصينية. و بعض متاجر الأعشاب. يمكن أن تعد بها مشروباً عشبياً طيب المذاق. يتميز العشب بأن آثاره الجانبية تقل كثيراً عن آثار الإفيدرين الدوائي. ضع حفنة من سويقات عشب الإفيدرا في إناء زجاجي، أو إناء معدني مطلي بالمينا مع ربع جالون من الماء البارد، اغلِ المزيج، ثم قلل الحرارة، و غط الإناء ، و اتركه يغلي برفق على مدى عشرين دقيقة . قم بتصفيته و تناول كوباً أو اثنين كل ساعتين إلى أربع ساعات عند اللزوم. إن الإفراط في تناول هذا المشروب يمكن أن يتسبب في الإصابة بالعصبية و الأرق. يمكنك أن تشتري محاليل و كبسولات الإفيدرا الصينية من متاجر الأغذية الصحية.

اللوبيلية النافخة

هناك علاج عشبي آخر للربو وهو اللوبيلية النافخة، أو التبغ الهندي. امزج ثلاثة مقادير من محلول اللوبيلية مع مقدار من محلول الفلفل الأحمر. تناول عشرين نقطة من المزيج المذاب في الماء عند بداية نوبة الربو. كرر الجرعة كل ثلاثين دقيقة بإجمالي ثلاث أو أربع جرعات.

العلاجات طويلة المدى:

إليك بعض النصائح العامة طويلة المدى للسيطرة على نوبات الربو و الوقاية منها:

- تجنب اللبن ومنتجات الألبان، إن بروتين اللبن يزيد من إفراز المخاط في الممرات الهوائية، و قد يسهم في زيادة عامل الحساسية المسببة للربو.

- احرص دائماً على الإكثار من تناول الماء، للحفاظ على سيولة إفرازات الجهاز التنفسي.

- مارس تدريبات التنفس. إن هذا لن يكون فقط بمثابة تمرين استرخاء جيد، وإنما سوف يساعدك على التصدي للحالة المستمرة من الرعب، و آلام الجهاز التنفسي التي تنتابك مع أزمات الربو.

- احرص على إجراء تغيير جذري في الحمية الغذائية مثل تجنب السكر كلية، و اتباع نظام نباتي كامل، أو الصيام طويل المدى. سوف يختفي الربو أحياناً نتيجة لمثل هذا التغير.

حقائق عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

كيف أُسهم في الحفاظ على نظافة الهواء؟

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: