أسباب ألم الصدر وطرق الوقاية والعلاج

ألم الصدر هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة الناس لغرفة الطوارئ، حيث يختلف ألم الصدر حسب الشخص، كما يختلف في الكثافة والمدة والموقع الذي يحدث فيه الألم، وفي الواقع، قد يبدو الأمر وكأنه ألم حاد، وأحيانًا قد تكون علامة على مشكلة خطيرة مرتبطة بالقلب أو بسبب سبب شائع لا يهدد الحياة.

أسباب ألم الصدر

عندما تعاني من ألم في الصدر، قد تكون فكرتك الأولى هي أنك تعاني من نوبة قلبية، وفي حين أن ألم الصدر هو علامة راسخة على نوبة قلبية، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب العديد من الحالات الأخرى الأقل خطورة.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن نسبة 5.5 بالمائة فقط لجميع زيارات الطوارئ لألم الصدر يؤدي إلى تشخيص مشكلة خطيرة مرتبطة بالقلب.

أسباب ألم الصدر المرتبط بالقلب

النوبة القلبية، وهي انسداد لتدفق الدم إلى القلب الذبحة الصدرية، وهي ألم في الصدر ناتج عن انسداد في الأوعية الدموية يؤدي إلى قلبك التهاب التامور، وهو التهاب في الكيس حول القلب التهاب عضلة القلب، وهو التهاب في عضلة القلب اعتلال عضلة القلب، وهو مرض يصيب عضلة القلب

أسباب ألم الصدر المرتبط بالجهاز الهضمي

ارتجاع الحمض، أو حرقة المعدة، خاصة بعد الأكل المشاكل المتعلقة باضطرابات المريء حصوات المرارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ألم في الجزء العلوي من البطن أو ألم بعد الأكل التهاب المرارة أو البنكرياس

أسباب ألم الصدر المرتبط بالرئة

الالتهاب الرئوي الذي يسبب الألم الذي قد يزداد سوءًا مع التنفس التهاب الشعب الهوائية الفيروسي، والذي يمكن أن يسبب وجعًا حول صدرك وآلام العضلات استرواح الصدر (انهيار الرئة)، مما تسبب في ظهور مفاجئ لألم في الصدر جلطة دموية، أو صمة رئوية، يمكن أن تسبب ألمًا حادًا يزداد سوءًا مع التنفس تشنج الشعب الهوائية الذي يسبب ضيق الصدر

أسباب ألم الصدر المرتبط بالعضلات أو العظام

كدمات أو كسور في الأضلاع، والتي قد تكون بسبب إصابة في صدرك عضلات مؤلمة من الجهد أو متلازمات الألم المزمن كسور الضغط التي تسبب الضغط على العصب

ما هي الأعراض التي قد تحدث مع ألم الصدر ؟

قد يكون لديك أعراض أخرى تحدث مع ألم الصدر، حيث يمكن أن يساعد تحديد الأعراض التي قد تكون لدى طبيبك في إجراء التشخيص، وتشمل ما يلي:

الأعراض المرتبطة بالقلب

في حين أن ألم الصدر هو أكثر أعراض مشكلة القلب شيوعًا، يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى، مع أو بدون ألم في الصدر، حيث قد تبلغ النساء، على وجه الخصوص، عن أعراض غير نمطية يتم تحديدها لاحقًا على أنها نتيجة لأمراض القلب مثل:

ضغط الصدر أو ضيق الصدر

ألم في الظهر أو الفك أو الذراع

التعب

الدوار

الدوخة

ضيق في التنفس

ألم في البطن

الغثيان

ألم أثناء المجهود

كيف يتم علاج ألم الصدر ؟

قد يعالج طبيبك ألم الصدر بالأدوية أو الإجراءات غير الجراحية أو الجراحة أو مجموعة من هذه الأساليب، ويعتمد العلاج على سبب وشدة ألم الصدر.

وتشمل علاجات الأسباب المرتبطة بالقلب لألم الصدر ما يلي:

الأدوية، التي قد تشمل النيتروجليسرين والأدوية الأخرى التي تفتح الشرايين المغلقة جزئيًا، أو أدوية كسر الجلطة، أو مميعات الدم

قسطرة القلب، والتي قد تتضمن استخدام البالونات أو الدعامات لفتح الشرايين المسدودة

الإصلاح الجراحي للشرايين

وتشمل علاجات الأسباب الأخرى لألم الصدر ما يلي:

إعادة تضخم الرئة للرئة المنهارة، والتي سيقوم بها طبيبك عن طريق إدخال أنبوب صدر أو جهاز ذي صلة

مضادات الحموضة أو إجراءات معينة لارتجاع الحمض وحرقة المعدة، والتي تستخدم لعلاج الأعراض

الأدوية المضادة للقلق، والتي تستخدم لعلاج ألم الصدر المتعلق بنوبات الهلع

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