طبيب البوابة: لبن الزبادي يساعد في التحكم في ضغط الدم هل تعلم أن إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي! نعم ، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا.
طبيب البوابة: لبن الزبادي للتحكم في ضغط الدم
الدراسة:
أجريت الدراسة بالشراكة مع جامعة ماين ، وفحصت الدراسة الارتباط بين تناول الزبادي وضغط الدم وعوامل الخطر القلبية الوعائية ، ووجدت أن الزبادي يرتبط بانخفاض ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
على الصعيد العالمي ، يعاني أكثر من مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم (hypertension) ، مما يعرضهم بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم - في الولايات المتحدة ، يموت شخص واحد بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل 36 ثانية ؛ في أستراليا، كل 12 دقيقة.
تقول الباحثة في جامعة UniSA ، الدكتورة ألكسندرا ويد ، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا جديدًا يربط الزبادي بنتائج إيجابية لضغط الدم للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.
يقول الدكتور واد: "ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأول للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لذلك من المهم أن نستمر في إيجاد طرق لتقليله وتنظيمه". واضاف "منتجات الألبان ، وخاصة الزبادي ، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم."
"هذا لأن منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم.
طبيب البوابة: لبن الزبادي للتحكم في ضغط الدم
هل إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي فكرة جيدة؟
"الزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي أيضًا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم."
أظهرت هذه الدراسة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، أن الكميات الصغيرة من الزبادي ترتبط بانخفاض ضغط الدم.
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