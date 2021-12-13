​طبيب البوابة: لبن الزبادي يساعد في التحكم في ضغط الدم هل تعلم أن إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي! نعم ، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا.

طبيب البوابة: لبن الزبادي للتحكم في ضغط الدم

الدراسة:

أجريت الدراسة بالشراكة مع جامعة ماين ، وفحصت الدراسة الارتباط بين تناول الزبادي وضغط الدم وعوامل الخطر القلبية الوعائية ، ووجدت أن الزبادي يرتبط بانخفاض ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

على الصعيد العالمي ، يعاني أكثر من مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم (hypertension) ، مما يعرضهم بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم - في الولايات المتحدة ، يموت شخص واحد بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل 36 ثانية ؛ في أستراليا، كل 12 دقيقة.

تقول الباحثة في جامعة UniSA ، الدكتورة ألكسندرا ويد ، إن هذه الدراسة تقدم دليلًا جديدًا يربط الزبادي بنتائج إيجابية لضغط الدم للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

يقول الدكتور واد: "ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأول للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لذلك من المهم أن نستمر في إيجاد طرق لتقليله وتنظيمه". واضاف "منتجات الألبان ، وخاصة الزبادي ، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم."

"هذا لأن منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم.

طبيب البوابة: لبن الزبادي للتحكم في ضغط الدم

هل إضافة الزبادي إلى النظام الغذائي اليومي فكرة جيدة؟

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"الزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي أيضًا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم."

أظهرت هذه الدراسة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، أن الكميات الصغيرة من الزبادي ترتبط بانخفاض ضغط الدم.

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