من أسباب ارتفاع كريات الدم الحمراء ارتفاع ضغط الدم الرئوي

كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء؛ هي إحدى مكوّنات الدم؛ وهي التي تعطي الدم لونه الأحمر القاني، وهي خلايا عديمة النواة لها شكل القرص وتكون مقعَّرة الوجهين، وظيفتها في الدم هو نقل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم؛ ثم حمل ثاني أُكسيد الكربون والغازات الضارّة الأخرى من الأعضاء إلى الرئتين للقيام بإخراجها في عملية الزفير، ولأن غِشاءها مرن تستطيع المرور في الشعيرات الدموية وحتى في أضيقها.

يمكن تقسيم أسباب كثرة الحمر إلى فئتين رئيسيتين هما: كثرة الحمر الأوليّة هو زيادة في خلايا الدم الحمراء بسبب المشاكل في عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وكثرة الحمر الثانوية التي تحدث عادةً كرد فعل لعوامل أو الظروف خارجية تعزّز إنتاج خلايا الدم الحمراء وهي أكثر شيوعاً من الأولية، ومن أهمّ تلك الأسباب:

كثرة الحمر الأولية: كثرة الحمر فيرا (PV): هو مرض يرتبط بطفرة جينيّة في جين JAK2، ويعتقد أنّه يزيد من حساسيّة خلايا نخاع العظم للإريثروبيوتين مع العلم أنّ كميته طبيعيّة أو حتى أقلّ من الطبيعيّة، ممّا يؤدي إلى زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي كثير من الأحيان أيضاً تزيد مستويات أنواع أخرى من خلايا الدم (خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية) في هذه الحالة.

كثرة الحمر العائليّة الابتدائية الخلقية (PFCP) هو مرض متعلّق بطفرة في الجين EPOR يسبّب زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء. كثرة الحمر الثانوية: فعلى خلاف الأولية يكون تركيز هيرمون الإريثروبيوتين عالياً في هذه الفئة نتيجة لنقص الدم المؤكسج لفترات طويلة، أو بسبب تشوّهات في الخلايا الحمراء تضعف آلية توصيل الأكسجين للخلايا، أو بسبّب أورام تطلق هذا الهرمون بكثرة، ومن أهمّ تلك المسبّبات:

- مرض الانسداد الرئوي المزمن، وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

- ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

- متلازمة نقص التهوية.

- فشل القلب الاحتقاني.

- توقّف التنفّس أثناء النوم.

- ضعف تدفّق الدم إلى الكليتين.

- العيش في المناطق المرتفعة بسبب نقص كمّية الأكسجين في الجو. التدخين.

- سرطان الكبد.

- سرطان الكلى.

- أورام الغدة الكظرية.

- سرطان الرحم.

- بعض أمراض الكلى مثل كيسات الكلى أو انسداد الكلى.

- التعرّض لأول أكسيد الكربون بشكل مزمن حيث إنّ الهيموغلوبين لديه انجذاب أعلى لأول أكسيد الكربون من الأكسجين.

- تعرض الطفل حديث الولادة لنقص الأكسجين داخل الرحم لأيّ سبب كان.

- الجفاف: وتعتبر حالة عرضية يكون فيها عدد الكريات طبيعيّاً ولكن يكون تركيزها عالياً بسبب نقص السوائل.

- الإجهاد، ويسبب الإجهاد كثرة الكريات الحمر المعروف أيضا باسم كثرة الكريات الحمر الكاذبة أو متلازمة غيزبوك، تشاهد عند الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة ويتعالجون بدواء مدرّ للبول لارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر.

المزيد:

نصائح لمرضى السكري أثناء الصيام

أين يوجد فيتامين ب 17؟ وما هي أعراضه؟

خفقان القلب: الأسباب، الأعراض، العلاج