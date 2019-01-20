خفقان القلب: الأسباب، الأعراض، العلاج

أعراض حدوث خفقان للقلب صعوبة التنفس بعد تناول الطعام

خفقان القلب هو تسارع نبضات القلب وبشكل غير منتظم، أو الشعور ببطئها، أو الشعور بتوقفه، وقد يكون الخفقان طبيعياً أو مرضياً، أو متقطعاً أو مستمراً، ويحدث في مناطق الصدر أو الحلق أو الرقبة، وليس من الضروري أخذه كإشارة إلى وجود خلل ما في وظيفة القلب، وقد يترافق معه تسارع نبضات القلب، ويختلف الخفقان من شخص إلى آخر، فالطفل حديث الولادة، تكون عدد نبضات قلبه أعلى من عدد نبضات قلب الإنسان العادي، وقلب الإنسان البالغ ينبض ستين إلى مئة مرة في الدقيقة الواحدة.

أسباب خفقان القلب عند النوم:

- ارتفاع نسبة هرمون الأدرينالين في الجسم، نتيجة التعب الشديد، أو الشعور بالتوتر والقلق، أو الحماس الزائد.

- تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل القهوة والشاي ولوقت متأخر، والعقاقير المنشطة، والتدخين.

- تناول الأطعمة الدسمة، والغنية بالتوابل والكروموسوم ولوقت متأخر من الليل.

- التعرض إلى نوبات هلع مخيفة وشديدة.

- الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

- التغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة في فترة الحيض أو سن اليأس.

- مشاكل القلب المرضية مثل، انخفاض مستوى السكر في الدم، زيادة نشاط الغدة الدرقية، انخفاض ضغط الدم وغيرها.

علاج خفقان القلب:

- إجراء الفحص الطبي؛ للكشف عن أي إشارات أو دلالات لوجود مشكلة ما.

- عمل صور أشعة حديثة.

- صرف أدوية علاجية خاصة من قبل الطبيب المختص، في حال تأكد وجود مشكلة بالقلب.

- ويمكن للشخص إجراء عدة خطوات بنفسه؛ لتنظيم ضربات القلب، والسيطرة على الخفقان أثناء النوم، في حال عدم ثبوت مشكلة قلبية في الصور والفحوصات الطبية مثل: النوم السليم، أخذ القسط الكافي من الراحة، ممارسة الرياضة الصحية، عدم تناول المشروبات الكحولية قبل النوم وبكثرة، والإكثار من التأمل، وتناول الفواكه والخضروات بكثرة.

- التنفس بطريقة هادئة وصحيحة أثناء حدوث الخفقان.

- الابتعاد عن مسببات تزايد خفقان القلب، والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

أعراض حدوث خفقان للقلب:

- صعوبة وضيق بالتنفس بعد تناول الطعام.

- الشعور بالمغص وعدم الارتياح، وجود غازات بالبطن.

- العرق الشديد بعد تناول الطعام.

- الشعور بعدم انتظام ضربات القلب وسرعتها.

المزيد:

أضرار كثيرة لـ متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي النومي،تعرف عليها

أسباب شعور المرء بالدوخة المستمرة

أعراض نقص الحديد لديك!