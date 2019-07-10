أسباب اسمرار لون الشفاه وطرق طبيعية لتفتيحها

تشكل الشفايف جزءاً مهماً من جمال الوجه ونضارته، كما تحرص العديد من الفتيات على اتباع كافة الطرق المتوفرة في العناية بالشفايف من أجل التمتع بشفايف وردية وخالية من التشققات والبقع الداكنة، مع الحاجة إلى الامتناع عن العادات السيئة التي تتسبب في جفاف الشفايف.

ومن أسباب اسمرار لون الشفاه ما يلي:

1- التعرض المستمر لأشعة الشمس ولوقت طويل.

2- استخدام أحمر الشفاه بشكل مستمر.

3- اختيار المستحضرات الخاصة بالشفاه من النوع الرديء وكذلك الرخيص، مما يؤثر سلباً في صحتها وشكلها وملمسها.

4- الإكثار من شرب القهوة والشاي.

5- الإصابة بأمراض الحساسية والجفاف في هذه المنطقة.

6- التدخين الذي يُفقد الشفاه اللون الطبيعي ويساهم في زيادة اسمرارها.

طرق لتفتيح لون الشفاه:

1- زيت الزيتون والسكر الناعم: يمكن الاستفادة من هذه الخلطة عن طريق دهن الشفتين بزيت الزيتون، ثمّ إضافة ربع ملعقة من السكر الناعم وتدليك الشفاه بهذا المزيج جيداً بحيث تتشربه، مع إمكانية تطبيق هذه الوصفة قبل النوم وتركها طوال الليل ثمّ غسلها في الصباح الباكر.

2- العسل وعصير الليمون والجليسرين: خلط هذه المكوّنات بمقادير متساوية وتطبيق المزيج الناتج على الشفاه في المساء، وتركها حتى صباح اليوم التالي، حيث ستظهر نتائج هذه الخلطة سريعاً؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى وجود العديد من العناصر الغذائية المفيدة في مكوّنات هذه الخلطة.

3- الزبادي: عمل مساج للشفاه بالقليل من هذا المكوّن، ويُنصح بتطبيق هذه الطريقة في الصباح الباكر فور الاستيقاظ من النوم.

4- الخيار: يحتوي الخيار على العديد من العناصر والمركبات الطبيعية، ويمكن وضع القليل من الخيار على الشفاه مع ضرورة الضغط جيداً على هذه المنطقة، وعدم غسل الشفاه إلا بعد مرور فترة من الزمن.

المزيد من صحة وجمال:

اصنعيه بنفسك: قناع الحمص والكركم لتفتيح البشرة

8 فوائد لوضع الثلج على الوجه

4 طرق للتخلص من التان غير المرغوب فيه