8 فوائد لوضع الثلج على الوجه

مرري قطعة من الثلج على بشرتك لتقليل الاحمرار سريعًا

يعتبر الثلج واحدًا من أحد العلاجات البسيطة والسهلة التي يجهلها الكثيرون، فمكعبات الثلج قادرة على العناية ببشرتنا وتخليصها من التجاعيد.

لا تصدقين هذا الأمر؟!! لم لا تجربين بعضًا من استخدامات الثلج التجميلية لتقرري بنفسك؟

1.لبشرة متوهجة ونظيفة: املئي الحوض بالثلج، وضعي فيه وجهك ثلاث مرات متتالية بحيث تكون كل مرة لمدة 30 ثانية. قد تشعرين بأنّ هذا الأمر مخيف بعض الشيء إلا أنه ذو فوائد متعددة لبشرتك، كما أنه سيترك بشرتك متوهجة ونضرة.

*قد تشعرين بالرهبة في بداية الأمر لكنك ستعتادين على هذه الطريقة مع مرور الوقت.

2.لتحصلي على مكعبات ثلج أكثر فائدة لبشرتك: اجعلي مكعبات الثلج الخاصة بك من البطيخ أو الليمون؛ ومرريها على وجهك لتكون أكثر فاعلية على بشرتك.

3.ولتحصلي على بشرة متوهجة: صبي عصير البرتقال على مكعبات الثلج ثم افركي مكعبات ثلج البرتقال على وجهك من دقيقة إلى دقيقتين لتحصلي على توهج طبيعي لبشرتك في الحال.

4.وللتخلص من حروق الشمس والتهابات البشرة اجعلي الالوفيرا مكعبات ثلج، ومرريها على بشرتك لتعمل على تهدئة البشرة من الاحمرار فورًا.

5.ولتهدئة البشرة من الاحمرار: مرري قطعة من الثلج على بشرتك لتقليل الاحمرار سريعًا.

6. لشد البشرة: بعد قيامك بإحدى ماسكات العناية ببشرتك إذا شعرتِ بأنّ مسام بشرتك مفتوحة قومي بتمرير قطعة الثلج على بشرتك لتعملي على شد البشرة وغلق المسام.

7.محاربة التجاعيد: إذا تجاوزتِ الثلاثينات وشعرتِ بظهور بعض التجاعيد فأنت لست مجبرة على شراء كريمات باهظة الثمن للتخلص من التجاعيد فقط قومي بتمرير قطعة الثلج يوميًّا على بشرتك فهي تعمل على محاربة تجاعيد الوجه.

8.لبشرة نضرة: قد تتعرضين في بعض الأيام للتوتر والسهر وقلة وقت النوم، مما يجعل هذا الأمر ظاهرًا على بشرتك في الصباح. تخلصي من علامات الإرهاق من بشرتك فورًا عبر غمس وجهك في الماء المثلج.

•ومن هذه الاستخدامات يتضح لنا فوائد الثلج الكبيرة في تجميل البشرة والحفاظ على نضارتها وحيويتها، ولكن عليك "سيدتي" ألا تثبتي مكعبات الثلج على بقعة واحدة في الوجه لمدة طويلة حتى لا تسببي الأضرار للشعيرات الدموية.

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