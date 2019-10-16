أسباب الخمول والتعب وطرق العلاج

الشعور بالخمول والكسل كثيراً ما يصيب الأفراد بعد القيام بمجهود عالي أو ربما يكون لنقص بعض العناصر الغذائية، فيشعر الشخص بعدم الرغبة في القيام بأي من الأمور والأعمال وإنما الشعور بالرغبة والنوم والراحة، وهي ردة فعل طبيعية للجسم للإنذار بحاجته إلى الراحة أو بداية حصول بعض المشاكل لديه، فعند التحرك أو القيام بأي من الوظائف فإن الجسم يحتاج إلى الطاقة لتحريك العضلات وبقية أعضاء الجسم.

وقد يعاني المصاب بالخمول والكسل من الإمساك وعسر الهضم، وفقدان الشهية أو العكس زيادة فتح الشهية، وصعوبة الدخول في النوم والأرق، ولأن الكسل أصبح ظاهرة عالمية ومنتشرة بين عدد كبير من الأفراد وسببت للكثيرين العديد من المشاكل الصحية ومضاعفات الكسل والخمول قد تؤدي للموت ،ويعتبر الآن أحد عوامل الخطر الرئيسية للوفاة عالمياً، ووفق أحدث الدراسات فإن الكسل يقتل أكبر عدد من البريطانيين مثل التدخين تماماً.

أسباب الشعور بالخمول والكسل

1- الحاجة إلى الراحة والاسترخاء.

2- الحمل والولادة والتعب المرتبط بها.

3- الإصابة بمرض السكري.

4- الإصابة بالأنفلونزا والتهاب الرئتين.

5- الإصابة بأمراض القلب.

6- الإصابة بفقر الدم.

7- تناول الطعام غير الصحي، فالوجبات الجاهزة المليئة بالدهون تسبب الشعور بالتعب والكسل.

8- الجفاف ونقص السوائل في الجسم، فالماء يشكل نسبة كبيرة من مكونات الخلية وبالتالي عندما تنقص السوائل في الخلية تصبح القدرة على القيام بالوظائف و المهام.

9- عدم التعرض للهواء الطلق وضوء الشمس فهو يسبب الخمول والكسل والتعب.

10- اضطرابات الغدة الدرقية حيث ان الغدة الدرقية تسيطر على عمليات الأيض في الجسم التي تحوِّل الطعام إلى طاقة يستخدمها الجسم في الحركة والنشاط.

11- الجلوس لفترات طويلة سواء أما التلفاز أو الكمبيوتر، فالجلوس على نفسية الهيئة لفترات طويلة يؤدي إلى استنزاف الطاقة. قلة النوم أو النوم المتقطع والسهر لفترات طويلة.

12- نقص بعض العناصر مثل فيتامين B12 والكاليسيوم والزنك.

13- انخفاض تركيز السكر في الدم.

14- التوتر والقلق النفسي والضغوطات الشديدة على الجسم.

15- الوقوف بطريقة خاطئة مما يسبب استهلاك الكثير من الطاقة ثم يبدأ الجسم بالشعور بالخمول والكسل.

16- التعرض للملوثات البيئية والجوية.

17- ممارسة التمارين الرياضية بإفراط مما يؤدي إلى استهلاك الطاقة الموجودة في الجسم وتعب في العضلات.

18- الاكتئاب، فهو المسبب الرئيسي للإصابة بالكسل والخمول وعدم الرغبة بالتحرك.

طرق علاج الخمول والكسل

1- تناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتجدد والنشاط.

2- شرب الماء بكميات مناسبة بما لا يقل عن ثمانية أكواب يومياً.

3- شرب العصائر الطبيعية باستمرار على مدار اليوم.

4- التخلص من القلق والاكتئاب والتوتر.

5- الابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة بنفس الهيئة، والتعرض للهواء الطلق وضوء الشمس.

6- تناول المكملات الغذائية التي تقوم بتعويض ما يحتاجه الجسم من بعض العناصر مثل فيتامينB12 والزنك والكاليسيوم.

7- ممارسة التمارين الرياضية بصورة معتدلة وعدم الإفراط.

8- التقليل من تناول المنبهات مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية التي تسبب إدرار البول وسهولة التخلص من سوائل الجسم.

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