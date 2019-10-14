فوائد بذور الشيا لا تعد ولا تحصى، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر التي تهم كل سيدة، كما أن فوائد بذور الشيا لا تتوقف عن البالغين إذ يمكن أن يستفيد منها الأطفال والمرأة المرضع وكبار السن‎.

بذور الشيا هي بذور صغيرة ومسطّحة وبيضويّة الشكل ذات ملمسٍ ناعم ولامع يتراوح لونها ما بين الأبيض والبنّي إلى الأسود ويعتبر موطنها الأصلي أمريكا الجنوبية حيث إنَّها كانت غذاءً مهماً لقبائل الآزتيك والماياوتعني كلمة شيا (القوة) وذلك لقدرتها على إمداد الجسم بالطاقة.

وكما أنَّها غنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والدماغ، وقد زادت شعبية هذه البذور في السنوات القليلة الماضية وأصبحت تستهلك في جميع أنحاء العالم بشكلٍ كبير من قبل الأشخاص الذين يتّبعون نظاماً غذائيّاً صحيّاً.

حيث يمكن إدخال بذور الشيا إلى النظام الغذائي بسهولة وذلك بسبب نكهتها الخفيفة والتي لا تؤثّر بشكل كبير في النكهات الأخرى وبهذا يمكن إضافتها إلى العديد من الأطعمة لزيادة قيمتها الغذائيّة كالعصائر والمخبوزات والحساء والحلويّات والصلصات والخضروات وأطباق الأرز المختلفة.

فوائد بذور الشيا:

1- تحتوي على مضادات الأكسدة: تُعدّ بذور الشيا غنيّةً بمضادات الأكسدة؛ حيث تتميز باحتوائها على مضادات أكسدة أكثر من تلك الموجودة في التوت الأزرق، والتي تعمل على مكافحة إنتاج الجذور الحرة مما يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالشيخوخة والعديد من الأمراض، كالسرطان.

2- تحتوي على كميات مرتفعة من الألياف: إنّ معظم الكربوهيدرات الموجودة في بذور الشيا تتكون من الألياف، ولذلك فإنّ بذور الشيا قادرةٌ على على امتصاص 10-12 مرة ضعف حجمها من الماء، والتي تكوّن قواماً هلاميّاً في المعدة، مما قد يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، ويقلّل من السعرات الحرارية المتناولة، كما أنّ هذه الألياف تعمل على إبطاء عملية امتصاص الطعام.

3- تحتوي على البروتين عالي الجودة: يكوّن البروتين ما نسبته 14% من بذور الشيا، كما أنّها تتميز باحتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية لجسم الإنسان، ومن الجدير بالذكر أنّ البروتين يساعد على تقليل الشهية، والرغبة في تناول الطعام.

4- تساعد على فقدان الوزن: قد يساعد تناول بذور الشيا كجزءٍ من نظامٍ غذائيِّ صحّي على إنقاص الوزن، وربّما يكون ذلك بسبب احتوائها على الألياف والبروتينات التي تقلل الشهية كما ذُكر سابقاً، ومن الجدير بالذكر أنّ هناك حاجةً إلى المزيد من الدراسات لإثبات هذا التأثير.

5- تحتوي على كميات مرتفعة من دهون أوميغا-3: تحتوي بذور الشيا على كميات من الأوميغا-3 تفوق تلك الموجودة في سمك السلمون، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ دهون الأوميغا-3 الموجودة في بذور الشيا تكون على شكلٍ لا يستطيع جسم الإنسان الاستفادة منه، ويجب أن يتمّ تحويلها إلى شكلٍ آخر لتحقق الفوائد المرجوّة منها، على العكس من الأسماك التي تحتوي على أشكال أوميغا-3 التي يستطيع الجسم الاستفادة منها بسهولة.

6- تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض: تشير بعض الدراسات التي تمّ إجراؤها على الحيوانات أنّ بذور الشيا تعمل على تقليل مستويات الدهون الثلاثية، والالتهابات، ودهون البطن، ومقاومة الإنسولين كما أنّها تعمل على زيادة مستويات الكولسترول الجيد، وعليه فإنّها قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

7- تزيد من صحّة العظام: تحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر المهمّة لصحة العظام، ومنها الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى احتوائها على البروتين.

8- تنظم مستويات السكر في الدم: نظراً لاحتواء بذور الشيا على كميات مرتفعة من الألياف فإنّها تساعد على التقليل من الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد الوجبات، ولكن ما زالت هناك حاجةٌ إلى المزيد من الدراسات لإثبات ذلك، وبالإضافة إلى ذلك لوحظ أنّ بذور الشيا تعمل على خفض المؤشرات الالتهابية عند الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

9- تحسن من الأداء الرياضي: يمكن استخدام بذور الشيا بدلاً من المشروبات الرياضية؛ حيث إنّها تزوّد الجسم بالمواد الغذائية بدلاً من السكر، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى دراسات أخرى لتأكيد هذه الفوائد.

10- تقلل من ضغط الدم: فقد أشارت الدراسات إلى أنّ بذور الشيا أو طحينها يمكن أن تكون قادرةً على خفض ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بارتفاعه، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب.

أهم فوائد بذور الشيا وتأثيرها على بشرتك

فوائد بذور الشيا 9 فوائد وأكثر

الأضرار الجانبية لاستخدام بذور الشيا:

- احتواؤها على حمض الفيتيك: يؤدي تناول حمض الفيتيك إلى منع امتصاص بعض العناصر الغذائية، ومنها الحديد والزنك، وذلك لأنّه يرتبط بهذه العناصر، مما يقلل من الاستفادة منها.

- التأثيرات المضادّة لتخثّر الدم: قد يؤدي الإفراط في تناول بذور الشيا إلى حدوث مشاكل في تخثّر الدم الطبيعي، ولذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادّة لتخثّر الدم باستشارة الطبيب قبل تناول بذور الشيا.

فوائد بذور الشيا للتنحيف:

يمكن أن تساعد بذور الشيا على فقدان الوزن بسبب محتواها العالي من الألياف الغذائية والبروتين حيث إنَّ الألياف تمتص كميّاتٍ كبيرة جداً من الماء وبالتالي فإنّها تؤدي إلى الشعور بالامتلاء، وتساعد على إبطاء عمليّة امتصاص الطعام.

كما أنَّ محتواها العالي من البروتين يمكن أن يساعد على تقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام، ولكنَّ الدراسات بيَّنت أنَّ بذور الشيا وحدها لم تؤثر بشكل كبير في فقدان الوزن والأرجح أنّ فقدان الوزن يتحققّ عند اتّباع نظامٍ غذائي متكاملٍ مقترن بنمط حياةٍ وممارسات صحية، كالنوم الكافي والرياضة، وليس بمجرد إضافة أو تجنّب نوعٍ واحد من الطعام كما أنَّه لا توجد خلطة، أو بذور سحريّة لفقدان الوزن بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تناول بذور الشيا بكمياتٍ كبيرة قد يمدّ الجسم بسعراتٍ حرارية زائدة.

التأثيرات الجانبية لبذور الشيا:

- تحتوي بذور الشيا مثل جميع البذور الأخرى على حمض الفيتيك وهو مركب نباتي يرتبط مع المعادن، مثل الحديد، والزنك، ويعيق امتصاصها من الأطعمة.

- يمكن أن تؤثّر بذور الشيا في سيولة الدم عند تناولها بكميّاتٍ كبيرة جداً، بسبب تأثير دهون الأوميغا 3، لذا يجب الحذر من تناول كمياتٍ كبيرة منها عند تناول الأدوية المضادة للتخثر.

- يمكن أن تسبّب مجموعة من الآثار الجانبية على الجهاز الهضمي، ولتجنب حدوث ذلك يجب شرب كميّاتٍ جيّدة من الماء مع بذور الشيا، خصوصاً إذا لم يتم نقعها بالماء قبل تناولها.

أضرار بذور الشيا ومحاذير استعمالها:

- زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا: ثار الجدل حول ارتباط دهون أوميغا-3 بزيادة خطر سرطان البروستاتا، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ زيادة استهلاك حمض ألفا لينولينيك الموجود في بذور الشيا، والذي يُعدّ أحد أنواع دهون أوميغا-3 في النّظام الغذائيّ، قد يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وبالمقابل، كانت العلاقة عكسيةً بين استهلاك حمض أوميغا-3 وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا في دراسات أخرى، لذلك لا بدّ من المزيد من الدّراسات، للوصول إلى علاقة واضحة بينهما.

- زيادة خطر الإصابة بالاختناق: تتميّز بذور الشّيا بقدرتها على الانتفاخ وامتصاص السوائل؛ حيث تمتصّ ما يُعادل وزنها بـ 10-12 مرّةً من السّائل المحيط بها، ولكنّها في بعض الحالات النادرة قد تسبّب الاختناق عند تناولها جافّةً، خصوصاً لدى من يعانون من صعوبة في البلع، لذلك يُفضَّل الانتباه أثناء تناولها وتجنّبها قدر المستطاع في هذه الحالة، كما يُفضَّل نقع البذور من 5-10 دقائق قبل أكلها، وتجنّب شرب الماء أثناء تناولها.

- زيادة مستويات بعض أنواع الدّهون: إنّ تناول بعض أنواع بذور الشّيا، يمكن أن تزيد مستويات الدّهون الثّلاثيّة في الدّم لدى الأشخاص المُعرَّضين لذلك.

- ظهور مشاكل في الجهاز الهضميّ: إنّ الإفراط في تناول بذور الشّيا، قد يسبّب الشّعور بالآلام في البطن، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وتشكّل الغازات، إضافةً إلى ظهور بعض الأعراض الأخرى لدى المصابين ببعض أمراض الأمعاء الالتهابيّة مثل: التهاب القولون التّقرحيّ أو داء كرون وتشمل هذه الأعراض آلاماً في البطن، ونزيفاً، وإسهالاً، وفقداناً في الوزن، لذا يجب الحدّ من تناولها؛ منعاً لظهور هذه الأعراض المزعجة.

- حساسيّة بذور الشّيا: يعاني بعض الناس من حساسية بذور الشّيا، وقد تؤدي هذه الحساسية إلى ظهور بعض الأعراض، مثل: القيء، والإسهال، والحكّة في الشّفتين أو اللسان، وفي بعض حالات الحساسية المفرطة قد تسبّب صعوبةً في التّنفّس، وضيقاً في الحلق والصدر.

- التّفاعل مع بعض الأدوية: إنّ الإكثار من تناول بذور الشيا قد يُسبّب انخفاضاً في مستوى السكر وضغط الدم، ولذلك يجدر بالأشخاص الذين يداومون على تناول أدوية السكري والضّغط تناول بذور الشيا باعتدال.

فوائد بذور الشيا للأطفال:

- غنيّة بالعناصر الغذائيّة: تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والبروتين، حيثُ يحتوي كلّ 28 غراماً من بذور الشيا على ما نسبته 18% من الكمية اليوميّة الموصى بها من الكالسيوم، كما تحتوي بذور الشيا على حمض الفيتيك؛ الذي من الممكن أنّ يُقلّل من امتصاصِ الكالسيوم إلى حدٍ ما.

- التقليل من الالتهابات المُزمنة: أظهرت دراسة أجريت لمدّةِ ثلاثةِ أشهرِ على 20 شخصًا يُعانون من مرض السكريّ أنّ تناول 37 غرامًا من بذور الشيا يوميًّا خفض لديهم من نسبة الالتهاب بمقدارِ 40%.

- غنيّة بالبروتين: تحتوي بذور الشيا على ما نسبته 14% من البروتين، الذي له فوائد صحيّة مختلفة، كما أنّه يُساعد على فقدان الوزن والحد من الشّهية.

فوائد بذور الشيا للعظام:

تتميّز بذور الشيا بأنّها مليئة بالعناصر الغذائية، لذلك يمكن أن تكون لها فوائد مهمّة للجسم والعقل، حيث تعدّ غنية بالمواد المغذّية، والأحماض الدهنية الأوميغا3، ومضادات الأكسدة، والألياف، وغيرها، وقد أثبت الدراسات العديد من الفوائد الصحّية لبذور الشيا ومنها المساعدة على فقدان الوزن وتقليل الالتهابات في الجسم، وتعتبر بذور الشيا إحدى البذور الغنيّة بالعديد من العناصر الغذائية المهمّة لصحّة العظام وتشمل الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والبروتين، فيحتوي كل 28 غراماً من بذور الشيا على 4 غرامات من البروتين، و18% من المتناول اليومي الموصى به من عنصر الكالسيوم، و30% من المتناول اليومي الموصى به من عنصر المغنيسيوم، و27% من المتناول اليومي الموصى به من عنصر الفسفور، كما تحتوي بذور الشيا على كمّية من الكالسيوم أعلى من تلك الموجودة في معظم منتجات الألبان، نتيجةً لذلك يمكن اعتبار بذور الشيا مصدراً ممتازاً للكالسيوم للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان مثل الأشخاص النباتين.

فوائد بذور الشيا للمرضع:

1- غنيّةٌ بمضادات الأكسدة والتي تساعد على مكافحة الأجسام الحرة التي تُسبّب الضرر للخلايا الناتجة عن عملية الأكسدة، وبالتالي الوقاية من العديد من الأمراض.

2- غنيّةٌ بالبروتين حيث إنّها تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية لجسم الإنسان.

3- غنيّةٌ بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تقي من أمراض القلب.

4- غنيّةٌ بالكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، والتي تُعدّ مهمّةٌ لصحة العظام.

فوائد بذور الشيا للبشرة:

- تعزيز صحة الجلد: تحتوي بذور الشيا على أحماض دهنية أوميغا 3، التي تُخفف من التهاب الجلد، وتقلل من جفافه، وتُنشط الدورة الدموية الواصلة لخلايا الجلد، إضافةً إلى حمايتها البشرة من ضرر الأشعة فوق البنفسجية، كما أنُها تُخفف من تَكوُّن التجاعيد، وتحدّ من ترهل البشرة؛ لاحتوائها على مكوناتٍ مضادة للالتهابات، كما يمكن الاستفادة من بذور الشيا بإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي، على أن يُؤخَذ مقدار ملعقة طعامٍ ونصف مرتين يومياً، وإضافتها للأطعمة المختلفة، والوجبات الخفيفة؛ للاستفادة من مزاياها المتعددة.

- تزوّد البشرة بمضادات الأكسدة: بذور الشيا من البذور الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، إذ تحارب الجذور الحرة التي تُؤذي البشرة، وتُكافح الإجهاد التأكسدي، وتُرمم خلايا وأنسجة البشرة التالفة، وتقي خلايا الجلد من التلف، ووفقاً لمجموعة من الباحثين تبيّن أنّ بذور الشيا تحتوي على مضادات أكسدة بنسبة مرتفعة ونشاطها يتوقف لغاية سبعين بالمئة من نشاط الجذور الحرة، ويُنصَح بتناولها ضمن النظام الغذائي اليومي؛ لدعم صحة البشرة بشكلٍ عام.

فوائد بذور الشيا للشعر:

- تُعزّز بذور الشيا نموّ الشعر لاحتوائها على فيتامين (E) الذي بدوره يُحفّز نموّ الشعيرات الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم الى انحاء الجسم؛ ليصبح الشعر أقوى، وأسمك.

- تساعد على وقف تساقط الشعر لاحتوائها على أحماض دهنيّة أوميغا 3 حيث إنّ وضعها على فروة الرأس يقوي الشعر.

- تحُدّ من قشرة الرأس لاحتوائها على مادة الزنك التي تعمل على تجديد الخلايا.

- ترطب الشعر لاحتوائها على البروتين الذي يحصن جذع الشعر، ويصلح الخلايا المتقشّرة، ويجعلها أقل عرضة للكسر.

المزيد من الصحة والجمال:

تمتعي بفوائد بذور الكتان الرائعة على جمال بشرتك وشعرك

4 فوائد صحية لتناول بذور العنب

جميلة البوابة: زيت بذور دوار الشمس أفضل علاج لمشاكل البشرة