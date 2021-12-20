أسباب الدوخة وطرق علاجها

الدوخة أو الدوار هو عارض شائع، لا يكون عادة دليل على وجود مشكلة صحية خطيرة، لكن يجب أن يتم التحقق من ذلك من قبل طبيب، خصوصاً إذا ترافقت الدوخة مع أعراض أخرى مثل نوبات الإغماء أو جود صداع أو إذا تكرر حدوث ذلك.

الفرق بين الدوخة والزغللة؟

الدوخة نرى أشياء تدور حولنا وغالباً ما تكون التهاب الأذن الوسطى، أما إذا كان في هبوط يسمى زغللة.

أسباب الدوخة

نقص أو هبوط ضغط الدم لها علاقة بالدم أو الدورة الشهرية عن النساء

مشاكل في القلب

الاعصاب

نوبات عصبية

غدد الصماء أو الغدة الدرقية

التهاب العصب

التهاب الأذن الداخلية أو الوسطى

متى تكون الدوخة دليل على مرض خطير؟

قد تكون الدوخة خطيرة نسبةً إلى مضاعفاتها والتي تتمثل في زيادة فرصة الوقوع، وبالتالي زيادة احتمالية التعرض للكسور وخصوصًا لدى كبار السن، وفقدان السمع بشكلٍ كاملٍ كما في بعض حالات مرض مينيير، التعب العام والإجهاد والضغط النفسي.

هل الدوخة مرتبطة بأمراض القلب؟

نعم، فقط 15% تكون أسباب قلبية، عند المعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية، فيمكن الشعور بالدوخة وتكررها، حيث تؤثر هذه الأمراض على اتزان الجسم ووظائف أجزائه المختلفة، يوجد مجموعة من أمراض القلب التي تسبب الدوخة المتكررة، مثل: تراكم البلاك في الشرايين.

50% من أسباب الدوخة هي من الأذن الداخلية أو الأذن الوسطى.

تشخيص الدوخة

الفحص البدني: يسأل الطبيب المريض عن سبب الدوار، والأعراض التي يعاني منها، وما هي الأدوية التي يأخذها المريض، ثم يتحقق الطبيب من طريقة مشي المريض وكيف يحافظ على توازنه، وكيف تعمل الأعصاب الرئيسية في الجهاز العصبي المركزي.

يسأل الطبيب المريض عن سبب الدوار، والأعراض التي يعاني منها، وما هي الأدوية التي يأخذها المريض، ثم يتحقق الطبيب من طريقة مشي المريض وكيف يحافظ على توازنه، وكيف تعمل الأعصاب الرئيسية في الجهاز العصبي المركزي. الاختبارات التصويرية :إذا اشتبه الطبيب بإصابة المريض بسكتة دماغية، أو كان المريض أكبر سنًا، أو تعرض للإصابة في الرأس فقد يطلب فورًا إجراء فحص بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.

:إذا اشتبه الطبيب بإصابة المريض بسكتة دماغية، أو كان المريض أكبر سنًا، أو تعرض للإصابة في الرأس فقد يطلب فورًا إجراء فحص بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب. اختبار حركة العين: يراقب الطبيب مسار العينين عند تعقب جسم متحرك، أو قد يتم وضع الماء أو الهواء في قناة الأذن لاختبار حركة العين.

يراقب الطبيب مسار العينين عند تعقب جسم متحرك، أو قد يتم وضع الماء أو الهواء في قناة الأذن لاختبار حركة العين. اختبار حركة الرأس: إذا اشتبه الطبيب أن ما يسبب الدوخة لدى المريض ناتج عن دوار الوضعة الانتيابي الحميد، فقد يقوم بإجراء اختبار بسيط لحركة الرأس يسمى مناورة ديكس هالبايك.

إذا اشتبه الطبيب أن ما يسبب الدوخة لدى المريض ناتج عن دوار الوضعة الانتيابي الحميد، فقد يقوم بإجراء اختبار بسيط لحركة الرأس يسمى مناورة ديكس هالبايك. تصوير البوستوروغرافي: يساعد هذا الاختبار بفهم أجزاء نظام التوازن التي يعتمد عليها المريض والأجزاء التي قد تسبب المشكلات له، حيث أنه يقف المريض حافي القدمين على منصة ويحاول الحفاظ على توازنه في ظل ظروف مختلفة.

يساعد هذا الاختبار بفهم أجزاء نظام التوازن التي يعتمد عليها المريض والأجزاء التي قد تسبب المشكلات له، حيث أنه يقف المريض حافي القدمين على منصة ويحاول الحفاظ على توازنه في ظل ظروف مختلفة. اختبار الكرسي الدوار: يجلس المريض على الكرسي يتم التحكم فيه من خلال الكمبيوتر، حيث أنه يتحرك ببطء في دائرة كاملة ثم يتحرك بسرعات أعلى ذهابًا وإيابًا في قوس صغير.

طرق الوقاية من الدوخة

اتباع نظام غذائي صحي

الإكثار من شرب الماء والسوائل.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم

تجنب الإجهاد.

تجنب التحرك فجأة ومحاولة مسك العصا لكبار السن عند المشي لتحقيق التوازن.

يفضل إزالة المخاطر التي قد تؤدي إلى التعثر، مثل: السجاد، والأسلاك الكهربائية المكشوفة.

ينصح بالجلوس أو الاستلقاء فورًا عند الشعور بالدوخة، وإغلاق العينين في غرفة مظلمة إذا كان الشخص يعاني من دوخة شديدة.

تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة عند الشعور بالدوخة بشكل مستمر.

تجنب استهلاك الكافيين والكحول والملح لأنه الإفراط في استخدامهم يؤدي إلى تفاقم الدوخة والأعراض الأخرى.

أعشاب لعلاج الدوخة

الزنجبيل

الليمون

الثعلب الهندي

العسل

عشبة بيلوبا جنكة

اليانسون

علاج الدوخة

حبوب المياه : اذا كان سبب الدوخة الاصابه بداء منيير فقد يصف الطبيب تناول حبوب المياه أو مدر البول قد يساعد ذلك بالإضافة إلى تناول نظام غذائي به نسبة ملح منخفضة في تقليل مدى الشعور بالدوخة.

: اذا كان سبب الدوخة الاصابه بداء منيير فقد يصف الطبيب تناول حبوب المياه أو مدر البول قد يساعد ذلك بالإضافة إلى تناول نظام غذائي به نسبة ملح منخفضة في تقليل مدى الشعور بالدوخة. علاج التوازن : هناك تمارين محددة للمساعدة في جعل جهاز التوازن أقل حساسية للحركة، تسمى هذه التقنية من العلاج الطبيعي إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي يتم استخدامه للأشخاص الذين يعانون من الدوخة من حالات الأذن الداخلية، مثل التهاب العصب الدهليزي.

: هناك تمارين محددة للمساعدة في جعل جهاز التوازن أقل حساسية للحركة، تسمى هذه التقنية من العلاج الطبيعي إعادة تأهيل الجهاز الدهليزي يتم استخدامه للأشخاص الذين يعانون من الدوخة من حالات الأذن الداخلية، مثل التهاب العصب الدهليزي. العلاج النفسي : قد يساعد هذا النوع من العلاج الأشخاص الذين يعانون من الدوار بسبب اضطرابات القلق.

: قد يساعد هذا النوع من العلاج الأشخاص الذين يعانون من الدوار بسبب اضطرابات القلق. الأدوية التي تقلل من الدوخة والغثيان: قد يصف دواء للتخفيف الفوري للشعور بالغثيان والدوخة والدوار بما في ذلك مضادات الهيستامين ومضادات الكولين، و يمكن أن يسبب العديد من هذه الأدوية الشعور بالنعاس.

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