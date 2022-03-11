أسباب الطفح الجلدي على الثدي والأنواع  والعلاج

يمكن أن ينفجر الطفح الجلدي المثير للحكة وغير المريح في أي مكان على الجسم، بما في ذلك منطقة الثدي وحولها، وعادة ما يكون الطفح الجلدي على الثدي أو الصدر مؤقتًا وغالبًا ما يحل ذاتيًا، ولكن في بعض الحالات، قد يكون سبب طفح الثدي هو حالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية فورية، ويمكن أن يشمل ذلك العدوى والأشكال النادرة من سرطان الثدي.

أسباب الطفح الجلدي على الثدي

قد يكون من السهل أن تغمرك مجموعة متنوعة من التشخيصات المحتملة، حيث أن بعض الطفح الجلدي له عروض إكلينيكية مماثلة، فيما يلي مقدمة لبعض الأسباب الشائعة والنادرة لتهيج الجلد والطفح الجلدي على الثدي.

شعر حول الحلمة

الشعر حول الحلمات شائع لكثير من الناس، وإذا قمتي بالحلاقة، فقد ينتج عن ذلك نمو المزيد من الشعر والذي قد يكون شعر يجعد وينمو مرة أخرى في الجلد، وفي الواقع يمكن أن تسبب نتوءات حمراء تشبه البثور وبثور مليئة بالصديد، ويمكن أن تسبب أيضًا أكياسًا مؤلمة على بشرتك.

طفح جلدي حراري

يمكن أن يحدث طفح جلدي حراري عندما يبقى العرق على الجلد لفترة طويلة من الوقت، كما يمكن أن يجعل الطفح الجلدي الحراري الجلد يبدو أحمر ووعرًا، ويمكن أن تكون حكة ومؤلمة، لكنها في بعض الأحيان قد لا تسبب أي أحاسيس.

أيضًا يمكن أن يصبح الجلد تحت الثدي دافئًا ورطبًا من العرق، ومن المرجح أن يحدث هذا في الطقس الحار والرطب أو أثناء التمرين، ويمكن أن يساهم ارتداء الكثير من الطبقات أو الملابس التي لا تسمح للهواء بالمرور بشكل كافٍ في حدوث طفح جلدي حراري.

عادة ما يتم حل هذا الطفح الجلدي من تلقاء نفسه، ولكن يمكن استخدام العلاجات المنزلية لتخفيف التهيج، كما يمكن تهدئة البشرة عن طريق الاستحمام البارد أو استخدام ضغط بارد.

خلايا النحل

يمكن أن تبدو خلايا النحل مثل النتوءات الصغيرة أو الكبيرة المرتفعة على الجلد التي تسبب الحكة، أحيانًا بشكل مكثف، كما يمكن أن تحدث خلايا النحل في أي مكان على الجسم وقد تبدو حمراء أو وردية أو ملتهبة، وبحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، غالبًا ما تتضح خلايا النحل بمفردها في غضون أيام قليلة، على الرغم من أنها قد تتكرر.

وعادة ما تحدث خلايا النحل بسبب الحساسية تجاه شيء أكلته أو اتصلت به، ويمكن أن يكون سببها أيضًا القلق أو التوتر، وبعض خلايا النحل مجهولة السبب، مما يعني أنه لا يوجد سبب معروف.

لدغات البعوض

هناك العديد من أنواع الحشرات التي يمكن أن تعض الجلد المكشوف وتحت الملابس، ويمكن أن تحدث لدغات البعوض في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الصدر.

وقد تبدو لدغة البعوض وكأنها حبة صغيرة ومستديرة ومرتفعة على بشرتك، ويمكن أن تحدث بمفردها، أو في مجموعة، وغالبًا ما تصاحبها حكة، ومع ذلك، من المهم عدم الاستسلام وخدش لدغة البعوض، والتي يمكن أن تهيجها أكثر، أو تخدش الجلد وتؤدي إلى العدوى.

وإذا كنت تعانين من حساسية تجاه البعوض، فقد يكون لديك رد فعل أكثر حدة، والذي قد يبدو وكأنه منطقة ملتهبة أكبر من الجلد أو خلايا النحل حول اللدغة، وقد يؤدي رد الفعل التحسسي إلى الحساسية المفرطة، والتي تتطلب عناية طبية فورية.

لدغات بق الفراش

تعتبر بق الفراش آفة يصعب التعامل معها بشكل خاص، حيث يمكنها بسرعة جعل نفسها في المنزل في مرتبتك وأثاثك وملابسك، وتتطلب إزالتها تنظيفًا شاملاً وأحيانًا علاجًا احترافيًا.

وعادة ما يعض البق أذرع وأكتاف النائمين، وإذا كنت ترتدي بيجامة فضفاضة، فقد تحصل أيضًا على لدغات على منطقة الصدر والثدي، وغالبًا ما تظهر لدغات بق الفراش على شكل نتوءات في خط مستقيم أو نمط متعرج ويمكن أن يكون لها مركز أكثر قتامة، وقد تسبب الحكة أو تسبب إحساسًا بالحرقة، على الرغم من أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض ملحوظة.

الأكزيما

تتكون الأكزيما من أنواع متعددة، بما في ذلك التهاب الجلد التأتبي، وعادة ما تظهر في مرحلة الطفولة، والأكزيما هي إضعاف للحواجز الواقية لبشرتك، مما يعني أنها تؤدي إلى تهيج الجلد، ويمكن أن تحدث هذه الحالة في أي مكان على الجسم، وإذا كان على الثدي أو حوله، فقد تتسبب الأكزيما في جفاف الجلد وتغير لونه وحكة، كما يمكن أن تنفجر الأكزيما على الحلمات أو جوانب الثدي أو تحتها.

أثناء تفشي الأكزيما، قد ترى نتوءات تشبه الطفح الجلدي أو رقعة من الجلد المحمر، حيث يعاني معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة من نوبات اشتعال ثم فترات هدوء، وقد يؤدي الهواء الجاف والساخن إلى تفاقم الأعراض.

التهاب سرطان الثدي

سرطان الثدي الالتهابي هو شكل نادر آخر من سرطان الثدي،ويمثل سرطان الثدي الالتهابي حوالي 1 إلى 5 بالمائة لجميع حالات سرطان الثدي، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، وعلى الرغم من أنه نادر، يمكن للرجال أيضًا الحصول عليه.

بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيص سرطان الثدي الالتهابي، غالبًا ما يكون قد انتشر بالفعل بقوة، ومن المهم أن ترى طبيبك على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض على أحد الثديين أو كليهما مثل تورم الثدي أو العقد الليمفاوية القريبة، جلد أحمر على أكثر من ثلث الثدي، الجلد دافئ عند اللمس، الجلد المجعد أو المنحوت أو السميك، أي تغييرات في مظهر الثدي أو حجمه، الحكة أو الألم.

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