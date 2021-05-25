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أسباب الكسل وطرق التخلّص منه!

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 09:49
من الأشياء التي ستساعدك على تفادي الكسل هي معرفة لماذا لا تريد القيام بالأمر أساسا
من الأشياء التي ستساعدك على تفادي الكسل هي معرفة لماذا لا تريد القيام بالأمر أساسا

يعتبر الكسل بصفة عامة من أكثر المشاكل التي نعاني منها في وقتنا الحالي ، و ذلك لأنه بسبب الكسل يتم تأجيل الكثير من الأمور الضرورية في حياتنا و التي ستحدث فارقا كبيرا في نجاحنا . لهذا فالكسل هو أمر خطير ووجب معالجته و التخلص منه في أقرب وقت ممكن ، لأنه كلما زادت المدة التي نتجاهل فيها هذه المشكلة التي تبدو بسيطة ، كلما زاد التأثير السلبي له على حياتنا .وفي هذا الموضوع سنتعرف على بعض من أسهل الطرق التي ستساعدك على تفادي الكسل . والقيام بالأمور التي عليك فعلها في اليوم .

أسباب الكسل:

لا يمكن معالجة أي أمر دون معرفة السبب الرئيسي له و هذا حتى نقوم بإيقافه من المصدر ، فقد يكون الكسل بسبب العمل المفرط ، لهذا إن كنت تعمل 12 ساعة في اليوم أو أكثر منذ مدة طويلة ، فهذا يعني أنك في حاجة إلى راحة أو تغيير ، فالبشر لم يخلقوا للعمل لمدة طويلة جدا . كما أن سبب الكسل قد يكون الخوف من الفشل في إمتحان معين مما يجعلك تتكاسل ، و الحل هو التحلي بالثقة و التحضير القبلي لأي إمتحان في الحياة .

طرق التخلص من الكسل:

1- حفز نفسك :

إن العمل الذي تقوم به الآن لابد و إنك كنت تحب شيئ يتعلق به في مامضى ولكن مع الوقت و كثرة العقبات التي واجهت في ذلك العمل جعلتك تنسى لماذا بدأت ذلك العمل في اليوم الأول و هذا أمر طبيعي . لهذا عندما تبدأ في الشعور بالكسل فحاول أن تذكر نفسك بالتفاصيل التي كنت تستمتع بها في هذا العمل و ذلك سيعطيك شحنة إيجابية لإكمال عملك بنشاط و حيوية . 

2- تقسيم الوقت:

الكثير من الأشخاص يقعون في مشكلة تقسيم الوقت ، بحيث يمضون عدة ساعات طويلة في العمل على أمر واحد على أمل الإنتهاء منه في أقرب وقت ، وهذا خطأ لأنه ومع المدة سيؤدي ذلك إلى الشعور بالكسل ، لهذا حاول تقسيم الوقت بحيت تقوم بالعمل لفترات قصيرة بجهد و تركيز مع أخد قسط من الراحة كل ساعة أو ساعتين من العمل .

 

3- غير طريقة عملك:

 

هنالك مقولة تقول أنه عليك العمل بذكاء و ليس بقوة ، لهذا أي إمتحان تواجهه في الحياة سواء أكان في العمل أو الدراسة، حاول أن تفكر في أفضل أسرع طريقة للإنتهاء منه ، فهكذا ستعمل على ذلك الإمتحان بنشاط و حيوية و أنت تستمتع بوقتك في نفس الوقت ، والأهم ستنتهي في وقت أسرع من العمل بطريقتك المعتادة .

4- المساعدة:

لا تستحي أبدا من طلب المساعدة من صديق في العمل أو شريكك في الحياة أو الأصدقاء بصفة عامة . فهذا سيعطيك شحنة إيجابية و سيساعدك على تفادي الكسل لإتمام العمل و كذلك ستتعرف على نظرتهم إلى الأمر مما قد يساعدك في إيجاد أفكار تساعدك على إتمام عملك . و الأهم في الأمر أن إشراك الناس في عملك سيجعلك متحمسا للإنتهاء من عملك حتى تريهم النتيجة في النهاية .

 

لماذا لا تريد القيام بالأمر:

 

من الأشياء التي ستساعدك على تفادي الكسل هي معرفة لماذا لا تريد القيام بالأمر أساسا ، فمثلا الكل يشعر بالكسل عندما يحين وقت تنظيف المنزل أو تغيير زيت السيارة وذلك لأن هذه الأمور تحتاج إلى وقت و جهد كما أنها مملة لهذا الكل يتكاسل عنها . ولكن بدل أن تنظر لأمر هكذا حاول أن تنظر إلى النتائج التي ستحصل عليها فيما بعد ، فبعد تنظيفك المنزل ، سيصبح أجمل و رائحته أفضل ، وعند تغيير زيت السيارة ستصبح السيارة تسير بشكل أفضل ولن تواجه مشاكل عند سياقتها للعمل غدا . دائما حاول النظر إلى الأمور الإيجابية في كل الأشياء وليس السلبية فقط .

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Via SyndiGate.info


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