أسباب الكسل وطرق التخلّص منه!

يعتبر الكسل بصفة عامة من أكثر المشاكل التي نعاني منها في وقتنا الحالي ، و ذلك لأنه بسبب الكسل يتم تأجيل الكثير من الأمور الضرورية في حياتنا و التي ستحدث فارقا كبيرا في نجاحنا . لهذا فالكسل هو أمر خطير ووجب معالجته و التخلص منه في أقرب وقت ممكن ، لأنه كلما زادت المدة التي نتجاهل فيها هذه المشكلة التي تبدو بسيطة ، كلما زاد التأثير السلبي له على حياتنا .وفي هذا الموضوع سنتعرف على بعض من أسهل الطرق التي ستساعدك على تفادي الكسل . والقيام بالأمور التي عليك فعلها في اليوم .

أسباب الكسل:

لا يمكن معالجة أي أمر دون معرفة السبب الرئيسي له و هذا حتى نقوم بإيقافه من المصدر ، فقد يكون الكسل بسبب العمل المفرط ، لهذا إن كنت تعمل 12 ساعة في اليوم أو أكثر منذ مدة طويلة ، فهذا يعني أنك في حاجة إلى راحة أو تغيير ، فالبشر لم يخلقوا للعمل لمدة طويلة جدا . كما أن سبب الكسل قد يكون الخوف من الفشل في إمتحان معين مما يجعلك تتكاسل ، و الحل هو التحلي بالثقة و التحضير القبلي لأي إمتحان في الحياة .

طرق التخلص من الكسل:

1- حفز نفسك :

إن العمل الذي تقوم به الآن لابد و إنك كنت تحب شيئ يتعلق به في مامضى ولكن مع الوقت و كثرة العقبات التي واجهت في ذلك العمل جعلتك تنسى لماذا بدأت ذلك العمل في اليوم الأول و هذا أمر طبيعي . لهذا عندما تبدأ في الشعور بالكسل فحاول أن تذكر نفسك بالتفاصيل التي كنت تستمتع بها في هذا العمل و ذلك سيعطيك شحنة إيجابية لإكمال عملك بنشاط و حيوية .

2- تقسيم الوقت:

الكثير من الأشخاص يقعون في مشكلة تقسيم الوقت ، بحيث يمضون عدة ساعات طويلة في العمل على أمر واحد على أمل الإنتهاء منه في أقرب وقت ، وهذا خطأ لأنه ومع المدة سيؤدي ذلك إلى الشعور بالكسل ، لهذا حاول تقسيم الوقت بحيت تقوم بالعمل لفترات قصيرة بجهد و تركيز مع أخد قسط من الراحة كل ساعة أو ساعتين من العمل .

3- غير طريقة عملك:

هنالك مقولة تقول أنه عليك العمل بذكاء و ليس بقوة ، لهذا أي إمتحان تواجهه في الحياة سواء أكان في العمل أو الدراسة، حاول أن تفكر في أفضل أسرع طريقة للإنتهاء منه ، فهكذا ستعمل على ذلك الإمتحان بنشاط و حيوية و أنت تستمتع بوقتك في نفس الوقت ، والأهم ستنتهي في وقت أسرع من العمل بطريقتك المعتادة .

4- المساعدة:

لا تستحي أبدا من طلب المساعدة من صديق في العمل أو شريكك في الحياة أو الأصدقاء بصفة عامة . فهذا سيعطيك شحنة إيجابية و سيساعدك على تفادي الكسل لإتمام العمل و كذلك ستتعرف على نظرتهم إلى الأمر مما قد يساعدك في إيجاد أفكار تساعدك على إتمام عملك . و الأهم في الأمر أن إشراك الناس في عملك سيجعلك متحمسا للإنتهاء من عملك حتى تريهم النتيجة في النهاية .

لماذا لا تريد القيام بالأمر:

من الأشياء التي ستساعدك على تفادي الكسل هي معرفة لماذا لا تريد القيام بالأمر أساسا ، فمثلا الكل يشعر بالكسل عندما يحين وقت تنظيف المنزل أو تغيير زيت السيارة وذلك لأن هذه الأمور تحتاج إلى وقت و جهد كما أنها مملة لهذا الكل يتكاسل عنها . ولكن بدل أن تنظر لأمر هكذا حاول أن تنظر إلى النتائج التي ستحصل عليها فيما بعد ، فبعد تنظيفك المنزل ، سيصبح أجمل و رائحته أفضل ، وعند تغيير زيت السيارة ستصبح السيارة تسير بشكل أفضل ولن تواجه مشاكل عند سياقتها للعمل غدا . دائما حاول النظر إلى الأمور الإيجابية في كل الأشياء وليس السلبية فقط .

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