3 وصفات طبيعية للعناية بمنطقة العنق

بشرة العنق غالبآ ماتقوم بفضح سن المرأة، لذلك من المهم ايلائها العناية التي تستحقها من اجل الحفاظ على مظهر شبابي متألق. بشرة العنق غالبا ما لا تنعم بالاهتمام اللازم وذلك منذ سن مبكرة، اذ ان غالبية الشابات والسيدات لا ينتبهن الى ضرورة ترطيبها باستخدام الكريمات المناسبة.

1- ماسك الموز مع زيت الزيتون:

يجب أن تكون حبة الموز ناضجة وليس مهترئة. يخفق المزيج جيدا ويوضع على العنق مدة 15 دقيق قبل ان يغسل بالمياه الفاترة. يمكن القيام بهذا الماسك مرتين في الاسبوع.

2- ماسك البيض مع العسل:

يخفق جيدا ويوضع المزيج على العنق مدة 10 دقائق الى 12 دقيقة. ثم يغسل بالمياه الفاترة. يعمل هذا الماسك على اخفاء التجاعيد على العنق.

3- ماسك اليقطين المسلوق والمهروس:

يوضع على العنق عندما يصبح باردآ، لنحو 20 دقيقة، ثلاث الى اربع مرات في الاسبوع. فثمرة اليقطين تعتبر من أكثر الخضار المحاربة لعوامل التقدم في السن، فتحارب التجاعيد وتعمل على شد البشرة. لذلك ينصح بالتركيز على أكل اليقطين ايضا وليس الاكتفاء بالماسك الطبيعي.

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