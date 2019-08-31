أسباب انشغال الزوج عن زوجته وهي عروس جديدة

كثيرًا ما تشتكي الزوجات بانشغال أزواجهنّ عنهن، وخاصة العرائس الجدد، سواء كان هذا الانشغال بسبب انغماسه في العمل، أو مع أصدقائه، أو بكثرة السفر. وبالطبع كل زوجة تتمنى أن تشعر بالحب والاهتمام من زوجها، والانشغال عنها من أكثر الأمور التي تعيق حصولها على المعاملة التي تتمناها. فماذا يمكن أن تفعل الزوجة بهذه الحالة.

من المهم أن تتنبّه الزوجة وخاصة الجديدة، لطبيعة انشغال زوجها عنها، فهل هذا الانشغال متعمد، أم هو بالفعل منغمس في عمل.

الانشغال المتعمد عن الزوجة

- هذا يعني أنّ هناك خللًا ما بعلاقتكِ مع زوجِك، ربما لا يحب زوجكِ المكوث في المنزل كثيرًا بسبب كثرة المشاكل، أو أنه لا يوجد اهتمامات مشتركة مع زوجِك.

- في هذه الحالة عليكِ عزيزتي أن تحاولي إصلاح الأمور، بأن تعيدي تهيئة المنزل عندما يعود زوجكِ من العمل، وتختاري الأوقات المناسبة للحديث عن المشاكل، أو لطلب أيّ شيء من زوجِك، حتى يشعر زوجكِ بالحب والاهتمام والاحتواء، ويرغب كل مرة بالعودة سريعًا إليكِ.

- كما أنّ الاهتمام بنفسكِ يلعب دورًا كبيرًا في علاقتكِ مع زوجِك، حتى يشعر بالحب والسعادة كلما نظر إلى وجهِك، فمن المهم أن ترتدي ثيابًا جيدة، وتضعي روائح عطرية، عندما يعود زوجكِ من المنزل، ليشعر بأنكِ تهتمين به، وبعودته.

الانشغال غير المتعمد عن الزوجة

- يحتاج هذا الأمر إلى التحدث إلى زوجِك، وأنّ الانغماس المبالغ في عمله سوف يُفسد علاقتكما معًا، وأنكِ ترغبين في وجوده بالبيت، لأنّ الزواج بالنهاية هو شراكة بين الرجل والمرأة، ومن المهم عندما يدور هذا الحوار أن تختاري الوقت المناسب.

- حاولي تنظيم وقتكما معًا قدر الإمكان، وسيكون ذلك بمثابة مساعدة منكِ لزوجِك، وأن تخصصي له بعض الوقت للعمل من المنزل كمثال، أو تساعديه في عمله إن استطعتِ، سيشعر هنا الزوج أنكِ تتفهمين موقفه وتقدرينه، وتباعًا سيحاول أن يعيد النظر في عدد الساعات التي يقضيها بالعمل.

- حياتكِ الخاصة وانشغالكِ بها، يلعب دورًا كبيرًا في شعوركِ بالملل، فكلما كانت لكِ اهتمامات وانشغالات، سوف يكون الأمر أكثر بساطة مما تفكرين، لهذا حاولي أن تجدي لكِ حياتكِ وعملكِ الخاص.

- لا تقارني زوجكِ بالأزواج الآخرين، وهي النصيحة التي لطالما يوجهها لنا خبراء العلاقات الزوجية، لأنّ المقارنة أول ما قد يفسد العلاقة بين الرجل والمرأة، فحالتكِ ووضعكِ لا يشبه وضع صديقتِك، لهذا فالمقارنة سوف تعود عليكِ بشكل سلبي بعلاقتكِ مع زوجِك.

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