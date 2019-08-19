ليست الشيخوخة.. خبراء يكشفون سر انخفاض الدافع الجنسي لدى النساء مع التقدم في السن

يعتقد معظم الناس أن انخفاض الدافع الجنسي مع التقدم في السن أمر طبيعي ناتج عن أمراض الشيخوخة، ولكن البحوث الحديثة قد أثبتت أن الأمر لا يرتبط بالشيخوخة الجسدية على الإطلاق، بل بالضغط العصبي والاجهاد النفسي.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الدافع الجنسي لا ينخفض في العديد من الأشخاص بعد سن الخمسين، بل ويزداد في بعض الأحيان، بينما يعاني البعض الآخر، خاصة النساء من انخفاض جذري في الدافع الجنسي عندما يقتربن من سن اليأس وما بعده.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، أجرى الباحثون استبيانًا شمل 4418 سيدة في سن الستينيات، وتضمن أسئلة عن حياتهن الجنسية.

ورغم أن 65.3٪ من السيدات كان لديهن شريكًا، كان 22.5٪ منهن فقط نشطات جنسيًا، ومع مرور الوقت، كشفت النساء الناشطات جنسيًا أن ممارستهن للجنس أصبحت أقل تواترًا وأنهن يجدن الأمر غير مريح.

وقالت بعض النساء إن المسؤوليات العائلية الساحقة هي سبب ركود حياتهن الجنسية، بينما كشفت أخريات عن أسباب رئيسية أخرى مثل معاناة الشريك من الضعف الجنسي أو مرضه أو الترمل.

وأوضحت معظم السيدات أن المشاكل الرومانسية وتأثير التقدم في السن على ثقتهن في مظهر أجسامهن هي السبب في انخفاض الرغبة الجنسية.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا أكبر بكثير من العامل الجسدي في فقد النساء للرغبة الجنسية مع التقدم في السن، إذ يسهل على السيدات الحصول على الهرمونات البديلة وعلاجات أعراض سن اليأس، ولكن 2% فقط يأخذن هذه الخطوة.

ونصح الباحثون باعتماد الأزواج استراتيجية التواصل المفتوح فيما يخص الأمور الجنسية، والتي تشمل مناقشة الرغبات والاحتياجات وحتى الاضطرابات الجنسية مع الشريك، حتى تنخفض نسبة معاناة السيدات من تدهور الدافع الجنسي.

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