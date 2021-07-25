كل ما تريدين معرفته عن متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي متلازمة مرضية تتضمن إصابة عدد من الأنظمة المختلفة بما في ذلك: الجهاز التناسلي. نظام التمثيل الغذائي. نظام الأوعية الدموية والقلب.

متلازمة تكيس المبايض تنتج بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، وتمثل السمنة أحد عوامل خطر الإصابة بها، بجانب نقص الحركة الرياضية ووجود حالات مماثلة في العائلة.

يعتمد تشخيص متلازمة تكيس المبايض على اثنين من ثلاثة أشياء يمكن ايجادها في المتلازمة: انقطاع الإباضة، زيادة منسوب الأندروجين وتكيسات المبايض والتي يمكن اكتشافها بالموجات الفوق صوتية.

تشمل الأمراض الأخرى الشبيهة بمتلازمة تكيس المبايض كل من نقص نشاط الغدة الدرقية، زيادة البرولاكتين، فرط تنسج الكظرية الخلقي.

متلازمة تكيس المبايض ليس لها علاج محدد، ويعتمد العلاج على تغير نمط الحياة وإنقاص الوزن والتمارين الرياضية، وقد تساعد حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية والتغلب على الشعرانية وحب الشباب. كذلك يلعب عقار ميتفورمين ومضادات الأندروجين دورا في متلازمة تكيس المبايض، وقد تستخدم تقنيات أخرى لعلاج الشعر الزائد وحب الشباب، فيما يستخدم كلوميفين في تحسين الخصوبة.

متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من اضطرابات الغدد الصماء النسائية الأكثر شيوعا في الفتر العمرية بين 18 و 44. وتؤثر على ما يقرب من 10 ٪ من النساء في سن الإنجاب (من سن 12 - إلى 45). وتعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية لضعف الخصوبة لدى الإناث، وتختلف أعراض وشدة هذه المتلازمة اختلافا كبيرا بين النساء المتضررين.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

أعراض متلازمة تكيس المبايض اضطرابات في الدورة الشهرية في شكل ندرة الطمث أو انقطاع الطمث، أو غيرها من اضطرابات الطمث.

أعراض متلازمة تكيس المبايض العقم، الناتج عموما عن انقطاع الإباضة المزمن.

أعراض متلازمة تكيس المبايض البشرة الدهنية وظهور حَبُّ الشباب.

أعراض متلازمة تكيس المبايض بقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين.

أعراض متلازمة تكيس المبايض نمو الشعر في أماكن غير معتادة مثل على الوجه والصدر أو الفخذين.

أسباب متلازمة تكيس المبايض

العوامل الوراثية - الاستعداد العائلي.

قد يكون الإجهاد أحد الأعراض بالإضافة إلى كونه عاملًا مساهمًا في متلازمة تكيس المبايض.

مقاومة الإنسولين، مما يزيد من مستويات الأندروجين.

زيادة الوزن والسمنة.

النساء المصابات بتوقف التنفس أثناء النوم قد يزداد لديهن خطر أعلى.

مخاطر متلازمة تكيس المبايض

فرط تنسج بطانة الرحم وسرطان الرحم (سرطان بطانة الرحم) وذلك بسبب التجمع الزائد لبطانة الرحم، وكذلك عدم وجود البروجستيرون لفترات طويلة مما أدى إلى تحفيز خلايا الرحم بواسطة هرمون الاستروجين. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الخطر هو نتيجة مباشرة للمتلازمة أو من، و زيادة إفراز الإنسولين، وزيادة إفراز الأندروجين. المرتبطين بها

مقاومة الانسولين / السكري من النوع الثاني

من مخاطر متلازمة تكيس المبايض ضغط الدم المرتفع

دسليبيدميا (أي عسر شحميات الدم واضطرابات في استقلاب الشحوم—الكوليسترول والشحوم الثلاثية)

مخاطر متلازمة تكيس المبايض الأمراض القلبية الوعائية

مخاطر متلازمة تكيس المبايض السكتة الدماغية

من مخاطر متلازمة تكيس المبايض الوزن

مخاطر متلازمة تكيس المبايض الإجهاض

الشواك الأسود (بقع من الجلد مظلمة تحت الذراع، في منطقة الفخذ، وعلى الظهر والعنق)

مخاطر متلازمة تكيس المبايض الذاتية الغدة الدرقية.

تشخيص متلازمة تكيس المبايض

فحص الحوض: يقوم الطبيب المعالج بفحص الأعضاء التناسلية بصريًا ويدويًا بحثًا عن أي تغييرات أو تشوهات أو حويصلات أو أورام.

تحاليل الدم: يتم قياس مستويات الهرمونات ليقوم الطبيب باستبعاد الأسباب المحتملة لاضطرابات الحيض أو زيادة هرمون الأندروجين والذي يتوافق مع متلازمة تكيس المبايض وقد يقوم الطبيب بإجراء تحاليل إضافية لمستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية ونسبة الجلوكوز.

الموجات فوق الصوتية: استخدام الموجات فوق الصوتية لفحص شكل المبيض وسمك بطانة الرحم عن طريق وضع جهاز متجول في المهبل يقوم بإصدار موجات صوتية مترجمة إلى صور على شاشة الكومبيوتر.

في حال تم تأكيد الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات يتم طلب إجراء فحوصات واختبارات بشكل دوري لمراقبة المضاعفات الناجمة عنه مثل: فحوصات دورية لضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ونسبة الجلوكوز.

المتابعة المستمرة عند الأخصائي النفسي للكشف عن الإصابة بالاكتئاب والقلق. مراقبة التنفس أثناء النوم.

علاج متلازمة تكيس المبايض

خفض مستويات الانسولين

من طرق علاج متلازمة تكيس المبايض استعادة الخصوبة

الشعرانية أو علاج حب الشباب

استعادة الطمث المنتظم، والوقاية من تضخم بطانة الرحم وسرطان الرحم

في كل مجال من هذه المجالات، هناك نقاشا واسعا من حيث العلاج الأمثل. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود تجارب سريرية واسعة النطاق بمقارنة العلاجات المختلفة. أصغر المحاكمات تميل إلى أن تكون أقل موثوقية، وبالتالي قد يؤدي إلى نتائج متضاربة.

التدخلات العامة التي تساعد على خفض الوزن، أو مقاومة للانسولين يمكن أن تكون مفيدة لجميع هذه الأهداف، لأنها تتناول ما هو يعتقد أن السبب الكامن وراء هذا التناذر. ممارسة الرياضة بشكل منتظم والحفاظ على وزن صحي وسوف يساعد على التقليل من عدم التوازن الهرموني، واستعادة التبويض والخصوبة، وتحسين حب الشباب والشعرانية.

خفض الانسولين

النظام الغذائي والعلاج

حيث ترتبط متلازمة تكيس المبايض مع زيادة في الوزن أو السمنة، وفقدان الوزن الناجح هو على الأرجح أنجح وسيلة لاستعادة التبويض العادية / الحيض، ولكن العديد من النساء يجدن صعوبة بالغة لتحقيق وإدامة نقص ملحوظ في الوزن. غذائيا منخفض الكربوهيدرات متواصلة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تساعد. يوصي به بعض الخبراء انخفاض في النظام الغذائي التي تشكل جزءا هاما من الكربوهيدرات الكلية يتم الحصول عليها من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مصادر.

الأدوية

الحد من مقاومة الانسولين عن طريق تحسين حساسية الانسولين عن طريق الأدوية مثل أدوية ميتفورمين وthiazolidinedione الأحدث (glitazones)، وقد تم اتباع نهج واضح ويبدو أن الدراسات الأولية تظهر فعالية. لم يرخصالميتفورمين للاستعمال في متلازمة تكيس المبايض، ويوصي المعهد الوطني للصحة والبراعة الإكلينيكية في المملكة المتحدة النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض ومؤشر كتلة الجسم أعلى من 25 أن لا يستخدمن الميتفورمين إلا إذا فشلت العلاجات الأخرى في تحقيق نتائج. ' gtc:suffix="" gtc:mediawiki-xid="42">[42] ومع ذلك الاستعراضات اللاحقة في عامي 2008 و 2009 قد أشار إلى أن السيطرة العشوائية محاكمة ثانية وبصورة عامة لا تظهر الوعد الذي اقترحه الدراسات القائمة على المراقبة في وقت مبكر.

علاج العقم

ليست كل النساء مع متلازمة تكيس المبايض يجدون صعوبة في أن يصبحوا حوامل. بالنسبة لأولئك، تكون اللا إباضة هي القضية المشتركة. قد يكون تنبأ الإباضة عن طريق استخدام اختبارات البول للكشف عن أن الزيادة preovulatory هرمون منشط للجسم الأصفر، دعت مجموعات المتنبيء الإباضة (OPKs). الرسوم البيانية من مخاط عنق الرحم يمكن أن تستخدم أيضا للتنبؤ الإباضة، أو مراقبين الخصوبة معينة (تلك التي تتبع الهرمونات البولية، أو تغييرات في اللعاب) يمكن استخدامها. الأساليب التي يتنبأ التبويض يمكن أن تستخدم لوقت الجماع أو التلقيح بشكل مناسب.

وإن لم تكن مفيدة جدا لمعرفة التبويض، درجة حرارة الجسم التي يمكن استخدامها لتأكيد الإباضة. الإباضة قد أكد أيضا أن يكون من خلال اختبار للبروجسترون المصل في منتصف المرحلة luteal، ما يقرب من سبعة أيام بعد الإباضة (إذا حدثت الاباضة في اليوم في المتوسط دورة من أربعة عشر، سبعة أيام في وقت لاحق سيكون يوم 21 دورة). ربما في منتصف luteal مرحلة اختبار البروجسترون يمكن أن تستخدم أيضا لتشخيص الخلل luteal المرحلة. قد الطرق التي تؤكد التبويض يمكن استخدامها لتقييم مدى فعالية العلاجات لتنشيط الإباضة.

النساء البدينات المصابات بالمتلازمة، الذين هم لديهم لا إباضة، تعديلات النظام الغذائي وفقدان الوزن وترتبط استئناف التبويض عفوية. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا بعد فقدان الوزن يعانون من اللا إباضة أو من أجل النساء النحيفات اللا إباضة، عقار كلوميفين سترات والهرمون المنبه للالعلاجات الرئيسية المستخدمة للمساعدة على العقم. سابقا، كان الموصى به حتى ميتفورمين لعلاج اللا إباضة. ولكن في المحاكمة الأكبر حتى الآن، مقارنة مع عقار كلوميفين ميتفورمين، عقار كلوميفين وحدها هي الأكثر فعالية. في هذه المحاكمة، وتم اختيار 626 امرأة إلى ثلاث مجموعات : ميتفورمين وحدها، عقار كلوميفين وحدها، أو على حد سواء. ويعيش بين معدلات المواليد بعد 6 أشهر من العلاج كانت 7.2 ٪ (ميتفورمين)، و 22.5 ٪ (عقار كلوميفين)، و 26.8 ٪ (على حد سواء). المضاعفات الرئيسية للعقار كلوميفين كانت متعددة الحمل، والتي تؤثر 0 ٪ و 6 ٪ و 3.1 ٪ من النساء على التوالي. معدلات النجاح الشامل للمولود حي ظلت مخيبة للآمال، وحتى في النساء يتلقون العلاج مجتمعة، ولكن من المهم أن نرى أن المرأة في هذه المحاكمة قد تم بالفعل محاولة تصور لمدة متوسطها 3.5 سنة، وأكثر من نصفهم تلقوا علاجا لالسابقة العقم. وبالتالي، كانت هذه النساء يعانون من مشاكل خصوبة كبيرة، ويعيش بين معدلات الولادة لن تكون على الأرجح ممثل نموذجي بكس] امرأة. بعد هذه الدراسة، ESHRE / ASRM ترعاها توافق ورشة عمل لا ننصح ميتفورمين لتنشيط الإباضة.

والأكثر جذرية في زيادة معدل التبويض يحدث مع مزيج من تعديل النظام الغذائي، وفقدان الوزن، والمعاملة مع ميتفورمين وعقار كلوميفين سيترات. هو حاليا يعرف ما إذا كان تغيير النظام الغذائي وفقدان الوزن وحده يكون لها تأثير على معدلات ولادة حية قابلة للمقارنة مع تلك التي ذكرت أن عقار كلوميفين وميتفورمين

بالنسبة للمرضى الذين لا يستجيبون لعقار كلوميفين والحمية وتعديل نمط الحياة، وهناك خيارات المتاحة بما في ذلك الإجراءات ساعدت التكنولوجيا الإنجابية مثل تسيطر فرط المبيض مع حقن الهرمون المنبه والتخصيب في المختبر (التلقيح الاصطناعي). تنشيط المبيض مع فش له المخاطر المرتبطة بالنساء مع متلازمة تكيس المبايض من متلازمة المبيض فرط—وهو شرط غير مريحة، ويحتمل أن تكون خطرة مع معدلات الاعتلال والوفيات نادرة. ومن ثم التطورات الأخيرة قد سمحت للالبويضات الموجودة في جراب متعددة يمكن استخراجها في الطبيعية، ودورات unstimulated ثم نضجت في المختبر، وذلك قبل التلقيح الاصطناعي. هذه التقنية كما هو معروف في نضوج الأنبوبي (الإدارة المتكاملة للنواقل).

على الرغم من الجراحة ليست عادة يؤديها، يمكن علاج تكيس المبايض يكون مع إجراء بالمنظار يسمى ب "الحفر المبيض" (4-10 المسام من ثقب صغير مع electrocautery)، والذي يؤدي في أحيان كثيرة إما استئناف ovulations عفوية أو ovulations بعد العلاج المواد المساعدة مع عقار كلوميفين أو فش.

علاج حب الشباب والشعرانية

عند الاقتضاء (على سبيل المثال في النساء في سن الإنجاب الذين يحتاجون إلى وسائل منع الحمل)، وحبوب منع الحمل القياسية وسائل منع الحمل قد يكون فعالا في الحد من الشعرانية. والاختيار المشترك للحبوب منع الحمل هو واحد يحتوي على خلات سيبروتيرون ؛ في المملكة المتحدة / الولايات المتحدة العلامة التجارية المتاحة Dianette / ديان. سيبروتيرون خلات هو البروجستيرون مع تأثيرات مضادة للالاندروجين الذي يمنع عمل هرمونات الذكورة التي يعتقد أنها تساهم في حب الشباب ونمو الشعر غير المرغوب فيه في الوجه والجسم.

مع أدوية أخرى مضادة للآثار الاندروجين تشمل flutamide وسبيرونولاكتون، وكلاهما يمكن أن تعطي بعض التحسن في الشعرانية. سبيرونولاكتون هو على الارجح العقار الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة. ميتفورمين يمكن أن تقلل من الشعرانية، وربما عن طريق الحد من مقاومة الانسولين، وغالبا ما تستخدم إذا كان هناك ميزات أخرى مثل مقاومة الانسولين، ومرض السكري أو السمنة التي ينبغي أن تستفيد أيضا من ميتفورمين. معالجة المراحل المتقدمة (Vaniqa) هي المخدرات التي يتم تطبيقها على الجلد في كريم شكل من الأشكال، وأفعال مباشرة على بصيلات الشعر لمنع نمو الشعر. فإنه عادة ما تطبق على وجهه.

على الرغم من أن جميع هذه العوامل قد أظهرت فعاليتها في بعض التجارب السريرية، أن متوسط الانخفاض في نمو الشعر بشكل عام في المنطقة بنسبة 25 ٪، والذي قد لا يكون كافيا للقضاء على الحرج الاجتماعي من الشعرانية، أو إزعاج من نتف / الحلاقة. الأفراد قد تختلف في استجابتها للعلاجات مختلفة، وعادة ما يكون من المفيد محاولة العلاج بالعقاقير الأخرى إذا كان أحد لا يعمل، ولكن العلاج بالعقاقير لا تعمل بشكل جيد لجميع الأفراد. لإزالة شعر الوجه، والتحليل الكهربائي أو العلاج بالليزر هي أسرع وأكثر كفاءة بدائل من العلاجات الطبية المذكورة أعلاه.

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية، والوقاية من تضخم بطانة الرحم

إذا كان معدل الخصوبة ليس هو الهدف الأساسي، ثم الحيض وعادة ما يمكن أن تنظم مع حبوب منع الحمل. والغرض من تنظيم الحيض هو أساسا للمرأة الراحة، وربما كان لها معنى الرفاهية، وليس هناك شرط الطبية لفترات منتظمة، طالما أنها تحدث بما فيه الكفاية في كثير من الأحيان (أنظر أدناه). معظم ماركات نتيجة يتناولن حبوب منع الحمل في الانسحاب تنزف كل 28 يوما إذا ما أخذ في 3 أسابيع فترات. Dianette (أ حبوب منع الحمل التي تحتوي على خلات سيبروتيرون) هو مفيد أيضا لالشعرانية، وبالتالي فهي غالبا ما يشرع في بكس].

إذا كانت دورة الحيض العادية يكون غير مرغوب فيه، ثم العلاج للمشاركة في دورة غير النظامية ليست بالضرورة مطلوبة—معظم الخبراء يعتبرون أنه إذا كان الحيض تنزف يحدث مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ثم في بطانة الرحم (بطانة الرحم) تراق بما فيه الكفاية في كثير من الأحيان لمنع حدوث زيادة خطر تشوهات الرحم أو سرطان. إذا كان الحيض يحدث في كثير من الأحيان أقل أو لا على الإطلاق، شكلا من أشكال استبدال البروجستيرون يوصى. بعض النساء تفضل البروجستيرون زرع الرحم مثل هذا النظام داخل الرحم (Mirena) لفائف، الذي يوفر وسائل منع الحمل في وقت واحد وحماية بطانة الرحم لعدة سنوات، وإن كان في كثير من الأحيان مع نزيف قاصر لا يمكن التنبؤ بها. وبديل ذلك هو البروجستيرون تؤخذ عن طريق الفم على فترات (كل ثلاثة أشهر مثلا) إلى إحداث نزيف الطمث يمكن التنبؤ بها.

الطرق البديلة

يقدم مركب Myo-inositol أو D-Chiro-inositol علاج بديل فعال لمتلازمة تكيس المبايض. وقد تم تقييمه في دراسات مزدوجة التعمية ووجد انه ساعد النساء النحيفة والسمينة على حد سواء والمصابين بتلازمة تكيس المبايض ؛ وقلل العديد من الأعراض السريرية الأولية للمرض. ليس لديها أي توثيق الآثار الجانبية وهو المستقلب طبيعيا الإنسان المعروف أن تشارك في عملية التمثيل الغذائي للانسولين. وتنظم الحركة باعتبارها مكملة للوجبات الغذائية في الولايات المتحدة.

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