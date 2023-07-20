تشتكي العديد من البنات من تأخر موعد الدورة الشهرية والتي تعتبر مسألة مقلقة بشكل كبير، لذلك تلجأ البعض منهن إلى اتباع بعض الطرق لحل هذه المشكلة، تابع المقال التالي لتعرف على أبرز أسباب تأخر الدورة الشهرية للبنات لمدة شهرين.

أسباب تأخر الدورة الشهرية للبنات لمدة شهرين

استخدام بعض الأدوية التي تؤثر على الدورة الشهرية.

اختلال في الهرمونات الأنثوية.

تغيرات في نمط الحياة مثل تغيير مفاجئ في نمط النوم أو الطقس.

الغدة الدرقية

مرض السكري

أمراض السرطانات

تكيس في المبايض

أسباب تأخر الدورة الشهرية

الحسابات الخاطئة

اختلاف وقت التبويض من شهر لاخر.

التعب والاجهاد المفرط

الاصابة ببعض الامراض.

اضطرابات التغذية

نقص الوزن من اسباب تأخر الدورة الشهرية.

زيادة في الوزن

تكيس المبايض.

اضطرابات الغدة الدرقية.

تغير الساعة البيولوجية للجسم نتيجة السفر او الضغوطات أو تغير مواعيد النوم والاستيقاظ.

الافراط في ممارسة الرياضة.

أعراض تأخر الدورة الشهرية

حصول الهبات الساخنة.

افراز الحليب من الثدي.

غزارة الحيض عند نزول الدورة.

عسر في الحيض.

علاج تأخر الدورة الشهرية

من الأدوية التي تستخدم في علاج تأخر الدورة الشهرية عند البنات 3 شهور استخدام عقار الميتفورمين والذي يساعد الميتفورمين في ضمان حدوث الإباضة وتنظيم الدورة الشهرية.

علاج تأخر الدورة الشهرية عند الفتاة العذراء تناول أدوية منع الحمل الهرمونية واستخدام جرعات منخفضة من أدوية منع الحمل الهرمونية التي تحتوي على مزيج من هرمونات الإستروجين والبروجيستيرون التي تساعد في تقليل الأندروجين وتقليل النزيف غير الطبيعي.

علاج تأخر الدورة الشهرية عند الفتاة العذراء تناول أدوية منع الحمل الهرمونية واستخدام جرعات منخفضة من أدوية منع الحمل الهرمونية التي تحتوي على مزيج من هرمونات الإستروجين والبروجيستيرون التي تساعد في تقليل الأندروجين وتقليل النزيف غير الطبيعي. أيضاً يمكن علاج انقطاع الدورة الشهرية لمدة شهرين تناول حبوب منع الحمل أو العلاجات الهرمونية الأخرى إلى إعادة بدء دورة الحيض.

التركيز على الغذية المفيدة والمتكاملة

العلاج النفسي واستشارة طبيب مختص.

التخفيف من المبالغة في ممارسة الرياضة والالتزام بالمعدل الطبيعي للرياضة.

بينما فشل المبيض المبكر وانقطاع الحيض الدائم فهي مسألة طبيعية بعد سن الـ 50 لا يوجد علاج لها.

مدة تأخر الدورة الشهرية الطبيعي

تستمر مدة الدورة الشهرية العادية والطبيعية 28 يوماً مع زيادة أو نقصان 7 أيام، ويعتبر نزيف الدورة الشهرية غير منتظم إذا كان يحدث بشكل متكرر أكثر من كل 21 يوم أو يمكن أن يستمر لفترة أطول من 8 أيام.

مضاعفات تأخر الدورة الشهرية

اختلالات هرمونية.

مشاكل في الإخصاب وعدم القدرة على الإنجاب لاحقاً.

مشاكل في الرحم.

ما هو الحد الأقصى لتأخر الدورة الشهرية؟

الدورة الطبيعية تأتي كل 21 الى 35 يوم، فاذا تأخرت أكثر من 35 يوم فذلك غير طبيعي، ويفضل الفحص.

متى يبدأ القلق من تأخر الدورة الشهرية عند الفتيات؟

يبدأ القلق من تأخر الدورة الشهرية عند الفتيات إذا تأخرت كثيراً وجاءت بعد 35 يوماً وإذا كانت الدورة غير منتظمة تمامًا يجب اعتبار أن هناك قصورًا في وظيفة الوطاء، وقد يحدث نزيف طويل وغزير وغير منتظم، وتقع معظم اضطرابات الدورة الشهرية في مرحلة المراهقة.

أسباب تأخر الدورة الشهرية لمدة 6 شهور عند البنات

الإفراط الهرموني للغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية

متلازمة تكيس المبايض

العصبية والتوتر

التهابات حادة في المهبل

أسباب عدم نزول الدورة الشهرية مع وجود آلامها