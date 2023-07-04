انفلونزا الدورة الشهرية: الأعراض، العلاج

انفلونزا الدورة الشهرية هي حالة صحية تتميز بظهور أعراض مشابهة لأعراض الانفلونزا الاعتيادية قبل أو خلال فترة الدورة الشهرية للمرأة، تشمل الأعراض المنتشرة لانفلونزا الدورة الشهرية الإرهاق، الألم في الجسم، والحمى الخفيفة، والصداع الشديد، والشعور بالبرودة أو الحرارة، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، وآلام العضلات، والغثيان.

حتى الآن لا يزال السبب الرئيسي لحدوث انفلونزا الدورة الشهرية غير معروف تمامًا، ولكن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة الدورة الشهرية قد تؤثر على جهاز المناعة وتزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى التنفسية.

أعراض انفلونزا الدورة الشهرية

الصداع

آلام الظهر

رقة البطن

الانتفاخ

تشنجات

حمى أو قشعريرة

إعياء

غثيان

دوخة

صعوبة في التركيز

آلام في العضلات

الم المفاصل

إمساك

إسهال

علاج انفلونزا الدورة الشهرية

الراحة ووالنوم الكافي والاسترخاء

تناول وجبات غذائية متوازنة لتقوية جهاز المناعة وزيادة قدرتك على مكافحة العدوى.

تناول كميات كافية من السوائل مثل الماء والشاي الدافئ، لترطيب الجسم وتخفيف الأعراض.

تجنب المواد المثيرة للحساسية أو الملوثة مثل الدخان والغبار

وضع القربة لتخفيف آلام البطن.

تناول الفيتامينات باستمرار لتخفيف آلام الدورة الشهرية.

هل التفكير الزائد يؤخر الدورة الشهرية؟

نعم، التفكير الزائد يؤخر الدورة الشهرية، وأيضاً التوتر يؤخر الدورة الشهرية، ويسبب نزول دم في غير وقت الدورة الشهرية.

ما هي الأمراض التي تؤثر على الدورة الشهرية؟

متلازمة تكيس المبايض.

اضطرابات في الأكل.

الضغوط النفسية.

عدم انتظام سكر الدم.

السمنة.

مشاكل في الغدة الدرقية.

تناول بعض الأدوية مثل أدوية الصرع.

التهاب الحوض.

هل التهاب الحلق من أعراض الدورة الشهرية؟

نعم، من الممكن أن تصيب بعض النساء التهاب الحلق خلال الدورة الشهرية أو قبل.

أعراض الدورة المحتبسة

جفاف المهبل

الهبات الساخنة

تعرق ليلي

عدم انتظام الدورة الشهرية

فقدان الرغبة الجنسية

متى تبدأ متلازمة ماقبل الحيض؟

تبدأ متلازمة ماقبل الحيض عند معظم النساء في التراجع بعد تجاوزهن سن الـ 35.