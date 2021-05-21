فوائد المشي خصوصًا في فصل الصيف

ينصح الأطباء دوما بضرورة اتباع الإرشادات الصحية المختلفة والعادات اليومية المفيدة، وفي مقدمتها المشي بانتظام، ولكن لا يعرف الشخص الأسباب الرئيسية التي ستجعله يعشق هذه العادة اليومية.

وجاءت الأسباب التي حددها موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبي العالمي المتخصص على النحو الآتي:

1- المشي يقلل من التوتر

وإذا كنت قد خرجت في أي وقت من الأوقات في نزهة على الأقدام بعد موقف مرهق وعدت أكثر هدوءًا وتماسكًا، إذن أنت تعلم بشكل مباشر كيف أن المشي طريقة إيجابية للتعامل مع الأحداث المجهدة.

كما تعلم بالفعل، تسبب جائحة "كوفيد 19" في مستويات إضافية من التوتر في حياتنا، فنحن لا نلعب فقط بين الأدوار المتعددة في المنزل والقيود الزمنية المرتبطة التي تفرض علينا، بل نشعر بالقلق أيضًا بشأن مرض أنفسنا وعائلاتنا، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا الاقتصادية والعاطفية، ويمكن أن يساعد المشي في حل كل تلك المسائل، لأنه يرفع معدل ضربات القلب، ويخفض مستوى التوتر لديك، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض أخرى مثل السكتة الدماغية، ومتلازمة القلب المكسور، أو اعتلال عضلة القلب.

وتؤكد الدراسات أن المشي يفيد مزاجك، من خلال إطلاق هرمونات السعادة الطبيعية لجسمك، وهو الإندورفين.

2- إنقاص الوزن:

يمكنك إنقاص الوزن بالمشي لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم، حيث يعد المشي أحد أفضل التمارين لفقدان الوزن، فهو سهل نسبيا، وسهل على المفاصل.

لبدء المشي من أجل اللياقة ، حاول أن تبدأ بالمشي لمدة 20 دقيقة كل يوم، ثم ارفعها حتى تصل إلى 30 دقيقة يوميا.

بمجرد أن تتقن ذلك، خذ وقتك في الزيادة إلى مستوى أعلى، لا تزيد أبدًا عن 10% في أي يوم عن الحد الأقصى للأسبوع السابق.

عندما تكون جاهزًا، قم بزيادة هدفك إلى 10000 خطوة يوميًا.

3- خفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد المشي المنتظم على خفض ضغط الدم ويحسن النوم وينشطك.

لقد ثبت أن الأشخاص الذين يمارسون المشي بانتظام يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وانخفاض ضغط الدم ومستويات أعلى من الكوليسترول الصحي الجيد، مقارنة بغير ممارسي تلك العادة.

يمكن للمشي أن يخفض ضغط الدم ونسب الكوليسترول الضار، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من السرطانات ويحسن وظيفة الجهاز المناعي، كما أن المشي يمكنه أن يحسن نوعية نومك ويبقيك نشيطًا عندما تكون مستيقظًا.

4- زيادة المتعة

إن تتبع خطواتك باستخدام تطبيق يتميز بعداد الخطى هو مفتاح النجاح في المشي. الأشخاص الذين يحبون تطبيقاتهم أو عدادات الخطى يسجلون 2000 خطوة إضافية يوميًا، كما أن هذا يساعد على زيادة المتعة بالنسبة للشخص، لرغبته في الشعور بأنه يحقق إنجازًا ويحظى بمكافآت.

ولجعل التمرين أسهل أيضًا، اطلب من شخص ما أن ينضم إليك في جلسة مشي بعيدة اجتماعيًا - لا سيما أننا نقضي المزيد والمزيد من الوقت بمفردنا في المنزل، ويقدم المشي معًا العديد من الإيجابيات لصحتنا العقلية الجماعية.

إنه يقلل بشكل كبير من الشعور بالوحدة والعزلة التي تأتي مع الحياة الوبائية. إنه حل جيد لعدم القدرة على فعل الأشياء التي اعتدنا القيام بها. وعندما تمشي مع رفيق، فأنت ملزم بالاستمتاع بممارسة نفسية أكثر من خلال التحدث والتواصل ومشاركة التجربة. ناهيك عن أن مشاركة المشي تجعلك تركز بشكل أقل على المجهود البدني أثناء الدردشة مع شريكك في المشي.

5- تقليل الشعور بالجوع

يشعر الناس بانخفاض كبير في الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة أثناء وبعد المشي لمدة 15 دقيقة.

عادة ما تكون الرغبة الشديدة بتناول الطعام أو الجوع، بشكل عام أخبار سيئة للأشخاص، الذين يحاولون إنقاص الوزن، وتميل الأطعمة المشغولة إلى أن تكون كثيفة السعرات الحرارية أو دهنية أو سكرية، وتتصدر الشوكولاتة تلك القائمة.

لكن النتائج الأخيرة من جامعة إكستر تظهر أن المشي يمكن أن يحد من التوق إلى السكر، سواء أثناء المشي أو لمدة 10 دقائق بعد ذلك، وتشير نتائج الباحثين إلى أن المشي يساعد الأشخاص في نهاية المطاف على إنقاص الوزن ليس فقط عن طريق رفع مستوى القلب والتمثيل الغذائي، ولكن أيضًا عن طريق الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، مثل الشوكولاتة.

من خلال المشي لمسافة قصيرة، وجدت الدراسة أن الناس قادرون على تنظيم مدخولهم اليومي من الحلويات السكرية - غالبًا ما يصل إلى النصف.

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