تضخم الكلى: الأسباب، العلاج

من أسباب تضحم الكلى قلة تناول الماء

أمراض الكلى عديدة ومتنوعة، تختلف في شدتها وسببها، وفي تأثيرها على وظائف الكلى، تضخم الكلى أو مايسمى بإنتفاخ الكلى، يحدث نتيجة إنسداد في الكلى، نتيجة تراكم عدد من الحصوات في الكلى، وتراكم الأملاح بسبب قلة شرب الماء، و بالتالي تجمع البول في الكلى، هذا يقلل من نزول البول إلى الحالبان، وجود الإنسداد هذا ينتج عنه مغص كلوي حاد ، و يحدث خلل في وظائف الكلى، و بالتالي حدوث التهابات مزمنة في الكلى .

الأسباب:

- ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم عن المستوى الطبيعي .

- قلة تناول الماء .

- ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم .

- زيادة حمض اليوريك في الدم .

العلاج:

- شرب كميات كافية من الماء ، وبحوالي من 8 – 10 أكواب يومياً ، هذا يؤدي إلى تعزيز عمل الكلى بشكل أفضل .

- تناول الخضروات و الفواكهة لتحسين وظائف الجسم ، وإمداد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة له .

- التقليل من تناول الأغذية التي تعمل على زيادة حمض اليوريك في الجسم .

- تناول فوار ( يوري سلفين ) لتفتيت أملاح اليورات .

- تناول فوار ( إبيماج ) لتفتيت أملاح الأوكسالات .

- تناول أقراص ( زيلوريك ) ، لتقليل الأملاح في الجسم .

- تناول بعض الأدوية تعمل على تضخم الكلى ، مثل مجموعة الفيناسين الذي يعمل على قصور في وظائف الكلى .

تناول المسكنات ، مثل : الأسبيرين الذي يعمل على تسكين الألم ، لفترة طويلة و بشكل دائم .

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