أسباب تكرار الدورة الشهرية مرتين في الشهر هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، بشكل عام تحدث الدورة الشهرية كل 28 يوم من كل شهر عند أغلب السيدات، وإذا كانت المرأة تعاني من بدء الدورة الشهرية قبل مرور 24 يوماً من الدورة الشهرية.

تواجه حوالي 60% من السيدات من عدم انتظام في الدورة الشهرية وتتنوع ما بين حدوثها مبكراً أو تأخرها، لكن أحياناً تحدث عند بعض السيدات مرتين في الشهر، وهو أمر قد يبدو مثيراً للقلق لك.

أسباب تكرار الدورة الشهرية مرتين في الشهر

1. المعاناة من قصر فترة الدورة الشهرية بشكل غير اعتيادي

قد تُعاني المرأة من قصر فترة الدورة الشهرية بشكل غير اعتيادي في فترة ما، الأمر الذي يُسبب حدوث الحيض مرتين في الشهر الواحد.

بعد هذا عادةً تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي والمنتظم.

2. العمر الصغير

من أسباب حدوث الدورة الشهرية مرتين في الشهر، الذي يعدّ أمرًا شائعًا عند الفتيات الصغار بالسن، واللاتي حظين بالحيض مؤخرًا، فخلال المراهقة تكون الفترة بين الحيض والآخر أقصر من المعتاد، الأمر الذي يُسبب ظهور حيضين في شهر واحد.

يعود السبب في ذلك إلى تأرجح مستويات الهرمونات في فترة المراهقة وعدم توازنها بالشكل اللازم والطبيعي، وقد وُجد أن الفتاة بحاجة لـ 6 سنوات تقريبًا حتى تحصل على دورة شهرية منتظمة.

3. الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي (Endometriosis)

الانتباذ البطاني الرحمي هو حالة صحية تؤدي إلى نمو أنسجة مشابهة لتلك الموجودة في الرحم في أماكن مختلفة من الجسم، وهو قد يكون من أسباب حدوث الدورة مرتين في الشهر.

الإصابة بهذا المرض من شأنها أن تُسبب الأعراض الآتية:

ألم وتشنجات في منطقة البطن.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

حيض كثيف وغزير.

عادةً يتمكن الطبيب من تشخيص الإصابة من خلال فحص الأشعة فوق الصوتية، وفي حال تأكديها يكون العلاج عن طريق الخضوع لعملية جراحية.

4. المرور بالفترة التي تسبق انقطاع الحيض (Perimenopause)

المرور بالفترة التي تسبق انقطاع الحيض أحد أسباب حدوث الدورة الشهرية مرتين في الشهر، إذ تبدأ حينها مستويات الهرمونات في جسم المرأة بالتغيير والتأرجح.

من الممكن أن تستمر هذه الفترة لعشر سنوات تقريبًا، وتُعاني المرأة خلالها من عدم انتظام الدورة الشهرية، لتكون أقصر أو أطول من المعتاد، وفي بعض الأحيان يحدث تخطي لها أو تكون غزيرة.

تُعدّ المرأة في مرحلة انقطاع الطمث عند انقطاع الدورة أو الحيض لفترة 12 شهرًا بشكل متتالية.

5. التعرض لمشكلات في الغدة الدرقية

تعمل الغدة الدرقية على تنظيم مستويات الهرمونات في الجسم، وهي تتواجد عند الحنجرة ولها العديد من الوظائف المختلفة.

عدم انتظام الدورة الشهرية، وحدوث الدورة مرتين في الشهر هو عرض شائع لإصابة الغدة الدرقية ببعض المشكلات، سواء قصور الغدة الدرقية أو فرط الغدة الدرقية.

تُشير إحصائيات وزراة الصحة الأمريكية أن امرأة من كل 8 ستُعاني من مشكلة في الغدة الدرقية خلال حياتها.

تشمل علامات قصور الغدة الدرقية:

الشعور بالبرد المستمر.

الإصابة بالإمساك.

التعب طوال الوقت.

شحوب البشرة.

غزارة الدورة الشهرية.

انخفاض معدل نبضات القلب.

فقدان غير مبرر للوزن.

أما فرط عملها، فيترافق عادةً مع الأعراض الآتية:

الشعور بالحر دائمًا.

تورم العينين.

الإسهال.

صعوبة في النوم.

عدم راحة.

تسارع نبضات القلب.

فقدان غير مبرر في الوزن.

6. الإصابة بالأورام الليفية الرحمية (Uterine fibroids)

عادةً لا تكون الأورام الليفية الرحمية أورام سرطانية، إلا أنها تُسبب النزيف ليكون الحيض غزيرًا، كما أنها قد تكون من أحد أسباب حدوث الدورة الشهرية مرتين في الشهر.

تُصاحب هذه الإصابة بعض الأعراض التي تشمل:

الشعور بالامتلاء في منطقة الحوض.

التبول المتكرر.

ألم أسفل الظهر.

ألم أثناء الجماع.

الإصابة بالأورام الليفية الرحمية عادةً تكون متوارثة، ويؤثر عدم توازن الهرمونات على فرص الإصابة أيضًا.

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