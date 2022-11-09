الدورة الشهرية للمرأة تعتمد على ثلاثة أعضاء وهي الرحم، الغدة النخامية والمبيض، وفي كل شهر نجد أن أحد المبيضين أو كلاهما يقوم بإفراز بويضة في عملية تسمى "التبويض"، وإفراز هذه البويضة ناتج عن عملية معقدة جداً من التفاعلات من الغذدة النخامية والرحم والمبيضين.

أسباب نزول الدورة الشهرية يوم واحد فقط وتوقفها

الحمل، قد يكون الحمل هو سبب نزول الدورة الشهرية ليوم واحد فقط أو يومين، وذلك عندما تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم، ويمكن أن يحدث نزيف في الإنغراس، وعادة ما يكون هذا النزيف أخف من نزيف الدورة الشهرية العادية، وغالباً ما يستمر النزيف من حوالي 24 ساعة إلى 28 ساعة فقط، ويكون لون الدم وردي فاتح إلى بني غامق.

الحمل خارج الرحم، يحدث الحمل خارج الرحم عندما تلتصق البويضة المخصبة بجدار قناة فالوب أو المبيض أو عنق الرحم بدلاً من الرحم نفسه، وقد تعاني في بعض الأحيان من النزيف المهبلي مع آلام شديدة في الحوض.

الإجهاض، يمكن أن يتسبب الإجهاض نزيف ويكون هذا النزيف مخلوط بينه وبين الدورة الشهرية، وبعض النساء قد لا تدرك أنهن لن يتعرضن للإجهاض ربما لأنهن لا يعرفن أنهم حوامل منذ البداية.

الرضاعة الطبيعية، يمكن أن تسبب الرضاعة الطبيعية تأخر في الدورة الشهرية أو تقصيرها.

تحديد النسل وتناول الأدوية الأخرى، يمكن أن تتسبب حبوب منع الحمل الهرمونية أو الحقن، وكذلك الأجهزة داخل الرحم.

الدورة الشهرية خفيفة وقصيرة، حيث يمكن للهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل أن تضعف بطانة الرحم وهذا يمكن أن يخفف أو يقصر من الدورة الشهرية.

نمط الحياة، يمكن أن تؤثر العديد من عوامل نمط الحياة المختلفة على مدة دورتك الشهرية، بما في ذلك التغيير في الروتين اليومي الذي تقومين به مثل القلق والتوتر، الرجيم وتخفيف الوزن بشكل كبير، أو التمرينات الرياضية المبالغ بها، هذه تعتبر عوامل تجعل الدورة الشهرية مضطربة.

بعض الحالات الطبية، مثل الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض، أو مرض التهاب الحوض.

الأغذية المناسبة لتخفيف أعراض الدورة الشهرية

يجب التركيز على الخضار الورقية الغامقة.

الابتعاد عن الأملاح قدر المستطاع لأنها تسبب الانتفاخ، مثل الشيبس، المخللات، المكسرات المالحة.

استهلاك السوائل بشكل كبير أي 12 كوب من الماء.

استهلاك فيتامين بي 6 وفيتامين الحديد يجب أن تستهلك خلال الدورة الشهرية لتعزيز الطاقة في الجسم.

كلما كان استهلاكنا للكالسيوم أعلى كلما كانت آلام الدورة الشهرية أخف، لتعزيز الدورة الدموية والتخفيف من الأوجاع والآلام.

يجب التركيز على فيتامين د لأنه مهم جداً.

الابتعاد خلال الدورة الشهرية عن الكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافيه.

الجسم يحتاج للشكولاته خلال فترة الإباضة أي قبل الدورة الشهرية بـ 3 أيام أو أسبوع.

تناول المكسرات النية مثل اللوز والجوز والزبيب والمليئة بفيتامين بي 6 لأنه زيوت مضادة للالتهاب.

تناول حبيبات الفطور، أن تكون نسبة النشويات والألياف متعادلة حتى لا تتأثر على المزاج.

شرب الميرمية مهمة جداً وقت الدورة الشهرية لأنها تساعد بشكل كبير على علاج آلام الدورة الشهرية وتساعد أيضاً على الاسترخاء بشرط عدم غلي الميرمية نقعها وشربها فوراً لأنه عندما نغليها تتحول إلى زيوت غير مفيدة وضارة على الجسم.

شرب النعناع لأنه يساعد على استرخاء في الأعصاب.

الابتعاد عن القرفة خلال الدورة الشهرية والحمل لأنها تعمل على تعزيز من انقباضات في الرحم.

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