أسباب وأعراض جفاف الشفاه عند الأطفال

تشقق الشفاه وجفافها عند الأطفال يشكل لهم الكثير من الألم، الذي يصعب على الأم معالجتها، من ناحية صعوبة اعطاء الأدوية للأطفال، أو من ناحية صعوبة دهن شفاههم كونهم سيعمدون إلى إزالتها، وهم لن يتحملوا الألم الذي تسببه.

أسباب جفاف الشفايف عند الأطفال:

- تتأثر الشفاه بالطقس كالحرارة والبرودة الشديدتين.

- ولكن هناك سبب آخر غير برودة والحرارة ألا وهو نقص فيتامين B2 هذا الفيتامين مهم في نمو الخلايا.

- نقص بعض الفيتامينات فى الجسم مثل فيتامين ب المركب فيحدث تشقق الشفاه في الجانبين ويمكن التخلص من تشققات وجفاف الشفاه في تلك الحالة باتباع نظام غذائي متوازن وصحي أو مكملات الفيتامينات.

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- قلة إفرازات الغدد الملحقة بغشاء الفم والتي تفرز اللعاب والذي يساعد على ترطيب الشفاه.

- كثرة تناول الأطعمة المالحة أو الحرّيفة التي تؤثر على جلد الشفاه.

- التعرض للهواء الجاف والحار.

- طريقة التنفس للطفل كالتنفس بالفم، وقد يحدث هذا بسبب انسداد الأنف مثل حالات التحسس وتكرار الالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

- ضعف التغذية في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في مثل هذه الأعراض.

- لعق اللسان عند الأطفال من أهم الأسباب الشائعة لتشقق الشفتين وعلق الشفتين يسبب خطورة في العاددة.

أعراض تشقق الشفتين عند الأطفال:

- يظهر تورم في الشفاه.

- ظهور قروح بسيطة تؤدي لوجود بقع دم تظهر على الورق عند مسحها.

- تساعد الجلد المغطي للشفاه وتكرمشه.

- ظهر جفاف في الشفتين بشكل واضح.