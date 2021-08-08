أكثر من الشوفان.. 7 أطعمة غنية بالألياف يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي

عند التفكير في الحصول على المزيد من الألياف فإن الشوفان هو الطعام الأول الذى يخطر علي أذهاننا، نظرًا لكونه دائمًا خيار فطور غني بالألياف وصحي للقلب. وعلى الرغم من صحة هذه المعلومة، إلا أن هناك بعض الأطعمة الموجودة على رفوف البقالة تحتوي بالفعل على ألياف أكثر من دقيق الشوفان!

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن تستهلك حوالي 25 إلى 30 غرامًا من الألياف يوميًا للحفاظ على صحة جسمك وقلبك، خاصةً عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكوليسترول في الدم. وللحصول على كمية الألياف المناسبة التي تحتاجها طوال اليوم، إليك أفضل 7 أطعمة غنية بالألياف يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي.

الفاصوليا السوداء

بسبب محتواها العالي من الألياف، تعتبر الفاصوليا السوداء واحدة من أفضل الكربوهيدرات لفقدان الوزن! حيث ويحتوي كوب واحد من الفاصوليا السوداء على ما يقارب 15 غرام من الألياف، مع العلم أن الحصة الموصى بها يوميًا من الألياف هي 25 غرام.

الفاصوليا البحرية

الفاصوليا البحرية هي واحدة من أغنى مصادر الألياف، وتحتوي الفاصوليا البحرية على 10.5 غرام من الألياف لكل 100 غرام وهي أيضًا غنية بالبروتين.

وتعد البقوليات هي أغذية نباتية غنية بالألياف وتشمل الفاصوليا والعدس والبازلاء ، الفاصوليا مصدر جيد للألياف القابلة للتخمير. تنتقل هذه الألياف إلى الأمعاء الغليظة وتساعد على تغذية مستعمرة متنوعة من البكتيريا الصحية في الأمعاء.

التوت

يعتبر التوت من أفضل الثمار بفضل محتواها العالي من الألياف، حيث يحتوى الكوب الواحد من التوت البري على 4 غرام من الألياف الغذائية وهو أكثر من ربع احتياجات الجسم من فيتامين C، K، والمنجنيز.

كما أن التوت البري مضاد للالتهابات ويساعد على الوقاية ضد الأمراض السرطانية. كما يحتوي أيضًا على الفلافونوول، ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول، مكافحة العدوى ومنع نمو الأورام السرطانية.

الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الفواكه المليئة بالدهون الصحية والالياف التي يحتاجها الجسم، حيث توفر ثمرة الأفوكادو المتوسطة حوالي 12 غرامًا من الألياف، والتي تقطع شوطًا طويلاً نحو تلبية الكمية الموصى بها من 25 إلى 30 غرامًا من الألياف يوميًا.

التفاح

يتميز التفاح باحتوائه على نسب عالية من فيتامين ج، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، بالإضافة لكمية كبيرة من الألياف الغذائية والتي يتركز معظمها في قشر التفاح بشكل خاص. وتحتوي كل حبة كبيرة من التفاح على 2.4 غرام من الألياف.

الكمثرى

الكمثرى أيضاً من المصادر الغنية بالألياف الغذائية، حيث تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي فمعظم الألياف الموجودة في الكمثرى عبارة عن عديد السكاريد غير القابل للذوبان (NSP)، وهذه الألياف تجمع المواد الغذائية مما يسهل مرور الطعام عبر الأمعاء. وتحتوى حبة كمثرى متوسطة الحجم على 5.5 غرام من الألياف.

البطاطس

البطاطس صحية أكثر مما تعتقد! في الواقع، تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 5 غرام من الألياف وتحتوي على بوتاسيوم أكثر من حبة موز. بالإضافة إلى أنها تمنحك دفعة كبيرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد على درء الجذور الحرة في جسمك.

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