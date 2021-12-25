أسباب رفة العين وطرق علاجها

رفة العين أو ارتعاش الجفن هو تشنج لا إرادي متكرر في عضلات الجفن، وعادة ما يحدث ارتعاش في الجفن العلوي، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في كل من الجفن العلوي والسفلي، وبالنسبة لمعظم الناس، تكون هذه التشنجات خفيفة وتشعر وكأنها شد لطيف على الجفن.

وفي الواقع، قد يعاني آخرون من تشنج قوي بما يكفي لإجبار كلا الجفنين على الإغلاق تمامًا، وهذه حالة مختلفة تسمى تشنج الجفن، وتحدث هذه التشنجات عادةً كل بضع ثوانٍ لمدة دقيقة أو دقيقتين.

نوبات رفة العين لا يمكن التنبؤ بها، حيث قد يحدث الارتعاش بشكل متقطع لعدة أيام، وبعد ذلك، قد لا تعاني من أي ارتعاش لأسابيع أو حتى شهور، والارتعاشات التي تسبب رفة العين غير مؤلمة وغير ضارة، لكنها قد تزعجك، وسيتم حل معظم التشنجات من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى العلاج.

ولكن في حالات نادرة، قد تكون تشنجات الجفن ورفة العين علامة تحذير مبكر لاضطراب الحركة المزمن، خاصة إذا كانت التشنجات مصحوبة بارتجاجات أخرى في الوجه أو حركات لا يمكن السيطرة عليها.

ما الذي يسبب رفة العين ؟

قد تحدث تقلصات في الجفن دون أي سبب محدد، ونظرًا لأنها نادرًا ما تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، فلا يتم التحقيق في السبب عادةً، ومع ذلك، قد تحدث ارتعاشات الجفن التي تسبب رفة العين وقد تزداد سوءًا بسبب:

تهيج العين

إجهاد الجفن

التعب

قلة النوم

المجهود البدني

الآثار الجانبية للأدوية

التوتر

تعاطي الكحول أو التبغ أو الكافيين

وإذا أصبحت التشنجات مزمنة، فقد يكون لديك ما يُعرف باسم "تشنج الجفن الأساسي الحميد"، وهو اسم رفة العين المزمن أو الوميض الذي لا يمكن السيطرة عليه، وتؤثر هذه الحالة عادةً على كلتا العينين، والسبب الدقيق لهذه الحالة غير معروف، ولكن قد يؤدي ما يلي إلى تفاقم التشنجات:

التهاب الجفن

جفاف العيون

المهيجات البيئية، مثل الرياح أو الأضواء الساطعة أو الشمس أو تلوث الهواء

التعب

حساسية الضوء

التوتر

الكثير من الكحول أو الكافيين

التدخين

مضاعفات رفة العين

نادرًا ما تكون رفة العين من أعراض اضطراب دماغي أو عصبي أكثر خطورة، وعندما تكون ارتعاشات الجفن نتيجة لهذه الحالات الأكثر خطورة، فإنها تكون دائمًا مصحوبة بأعراض أخرى.

وقد تشمل اضطرابات الدماغ والأعصاب التي قد تسبب ارتعاش الجفن ورفة العين ما يلي:

شلل الوجه وهي حالة تتسبب في تدلي جانب واحد من وجهك لأسفل

خلل التوتر العضلي، الذي يتسبب في تقلصات عضلية غير متوقعة والتواء جزء الجسم في المنطقة المصابة أو التواء

خلل التوتر العنقي (الصعق التشنجي)، الذي يتسبب في تشنج الرقبة بشكل عشوائي والتواء الرأس في أوضاع غير مريحة

التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي ويسبب مشاكل إدراكية وحركية، فضلاً عن التعب

مرض باركنسون، الذي يمكن أن يسبب ارتعاش الأطراف وتيبس العضلات ومشاكل في التوازن وصعوبة في التحدث

متلازمة توريت، التي تتميز بالحركة اللاإرادية والتشنجات اللاإرادية



متى تتطلب حالة رفة العين زيارة الطبيب ؟

نادرًا ما تكون ارتعاشات الجفن التي تسبب رفة العين خطيرة بما يكفي لتطلب علاجًا طبيًا طارئًا، ومع ذلك، قد تكون تقلصات الجفن المزمنة أحد أعراض اضطراب الدماغ أو الجهاز العصبي الأكثر خطورة.

لذلك قد تحتاج إلى زيارة طبيبك إذا كنت تعاني من تقلصات مزمنة في الجفن مع أي من الأعراض التالية:

عين حمراء أو منتفخة أو لديها إفرازات غير عادية

الجفن العلوي متدلي

الجفن يغلق تمامًا في كل مرة ترتعش فيها الجفون

رفة العين والارتعاش يستمر لعدة أسابيع

يؤثر الارتعاش على أجزاء أخرى من وجهك

كيف يتم علاج رفة العين ؟

تختفي معظم تشنجات الجفن دون علاج في غضون أيام أو أسابيع قليلة، وإذا لم يختفوا، يمكنك محاولة القضاء على الأسباب المحتملة أو تقليلها، ومن ضمن الأسباب الأكثر شيوعًا لارتعاش الجفن ورفة العين هي الإجهاد والتعب والكافيين.

ولتخفيف رفة العين، قد ترغب في تجربة ما يلي:

شرب كمية أقل من الكافيين

الحصول على قسط كاف من النوم

المحافظة على أسطح العينين مشحمة بالدموع الاصطناعية التي لا تستلزم وصفة طبية أو قطرات العين.

وضع ضغط دافئ على العينين عند بدء التشنج.

وأحيانًا تستخدم حقن البوتوكس لعلاج تشنج الجفن الأساسي الحميد، حيث قد يخفف البوتوكس التشنجات الشديدة لبضعة أشهر، ومع ذلك، مع تلاشي آثار الحقن، قد تحتاج إلى مزيد من الحقن، كما يمكن للجراحة لإزالة بعض العضلات والأعصاب في الجفون (استئصال النخاع) أيضًا علاج الحالات الأكثر خطورة من تشنج الجفن الأساسي الحميد.

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