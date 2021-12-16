طبيب البوابة: 5 أعراض خطيرة للدورة الشهرية لابنتك الحيض جزء مهم من حياة كل فتاة مراهقة. إنها عملية شهرية يقوم فيها الجسم بإفراز الأنسجة التي لم تعد هناك حاجة إليها. إلى جانب ذلك ، إنها طريقة يخبرك بها جسمك أنه يستعد للحمل.

تعد اضطرابات الدورة الشهرية أمرًا شائعًا بين المراهقات. في حين أن التغييرات الطفيفة في الدورة الشهرية قد لا تكون مصدر قلق ، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تعني شيئًا أكثر خطورة وقد تستدعي الانتباه. ومع ذلك.

طبيب البوابة: 5 أعراض خطيرة للدورة الشهرية لابنتك

إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب على الأمهات معرفتها حول فترة المراهقة والدورة الشهرية:

1. إذا لم تبدأ الدورة الشهرية لابنتك قبل أن تبلغ السادسة عشرة من عمرها

عادة ، تبدأ الدورات الشهرية بين سن 10 إلى 15 عامًا. إذا لم تحدث حتى بعد أن يبلغ طفلك 15 عامًا أو أكثر ، فقد تكون تعاني من انقطاع الطمث الأولي ، وهي حالة لا يحدث فيها أول نزيف حيض في سن 15 عامًا. تستمر لتكون حالة مدى الحياة. يمكن أن تتراوح الأسباب من خلل وراثي إلى خلل بيولوجي. ومع ذلك ، قم بزيارة طبيبك لتأكيد ذلك.

2. ألم شديد عند عدم حدوث نزيف

قد تعاني ابنتك من تقلصات الدورة الشهرية أثناء فترة الحيض. ومع ذلك ، إذا كان طفلك يعاني من الألم ولكن لا توجد علامة على وجود دم ، فقد يعني ذلك شيئًا آخر. يمكن أن يكون أحد أعراض الحالات الأخرى بما في ذلك الإباضة ومرض التهاب الحوض وانتباذ بطانة الرحم وتمزق كيس المبيض ومتلازمة القولون العصبي (IBS).

3. إذا استمر النزف أكثر من سبعة أيام

ليس من الطبيعي أن تستمر الدورة الشهرية للفتاة أو المرأة لأكثر من 7 أيام. هذه الحالة تسمى غزارة الطمث. في حالة حدوث مثل هذه الحالات ، قم بزيارة الطبيب. خلال هذا الوقت ، يمكن أن يكون النزيف الغزير مقلقًا أيضًا. بصرف النظر عن النزيف المستمر ، تشير غزارة الطمث أيضًا إلى نزيف حاد ، وهو تدفق الحيض الذي يمتص فوطة أو سدادات قطنية أو أكثر كل ساعة لعدة ساعات متتالية.

طبيب البوابة: 5 أعراض خطيرة للدورة الشهرية لابنتك

4. عندما تكون الدورة أكثر تواتراً من كل 21 يومًا / أقل من كل 45 يومًا

عادة ، تحدث الدورة الشهرية للمرأة كل 28 يومًا ، ولكن يمكن أن تتراوح الدورة الشهرية الطبيعية من 21 يومًا إلى 35 يومًا. ومع ذلك ، إذا كانت دورات ابنتك المراهقة أكثر من 21 يومًا أو أقل من كل 45 يومًا ، فهذه علامة على عدم انتظام الدورة الشهرية ويجب معالجتها.

5. تأخر الدورة 90 يوماً فأكثر

نظرًا لأن الدورة الشهرية الطبيعية يمكن أن تتراوح بين 21 إلى 35 يومًا ، إذا تخطت ابنتك الدورة لأكثر من 90 يومًا ، فقد يكون الأمر مقلقًا.

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