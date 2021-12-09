أسباب شعورك بالبرد أكثر من غيرك، قد تتفاوت قدرات كلّ منا في تحمّل البرد تختلف من شخص لآخر، ويتفاوت تأثرنا به وردود فعلنا تجاهه.

الشعور بالبرد في فصل الشتاء أمر طبيعي جدًا، حيث يلقي باللوم على درجة الحرارة المنخفضة، ولكن في بعض الأحيان قد نشعر بأن الناس من حولنا يشعرون بعدم الارتياح وعدم الراحة بسبب البرد، وقد تكون هناك احتمالات مختلفة لذلك.

إن إدراكنا للبرد يبدأ عندما ترسل أعصاب الجلد رسائل إلى الدماغ تتعلق بحرارة الجلد، وهذه الرسائل لا تتضمن حرارة الجلد فقط، بل معدل التغير في درجة حرارته، وهو ما يجعلنا نشعر ببرد أكثر عندما نقفز في الماء البارد فجأة، فتنخفض حرارة الجلد بسرعة، عمّا لو نزلنا في الماء تدريجياً، أو بللنا جسدنا درجة درجة، وإن اندفاع الرسائل العصبية المولّد عن انخفاض حرارة الجلد يقدّم إنذاراً مبكراً بخصوص حدث من المرجّح أن يتسبب بانخفاض حرارة الجسد الأساسية، أي حرارة الأعضاء الداخلية وهو انخفاض مميت.

وبعض الأسباب المتداولة للإصابة بالبرد الشديد تشمل تخفيض السعرات الحرارية في النظام الغذائي وفقر الدم والشيخوخة والغدة الدرقية، وغيرها من الاسباب الأخرى.

أسباب شعورك بالبرد أكثر من غيرك

فقر الدم

من أعراض فقر الدم التعب، شحوب البشرة، خفقان قلب سريع وغير منتظم، ضيق التنفس، آلام في الصدر، الدوخة، تغيرات في الحالة الإدراكية، برود اليدين والقدمين، الصداع، احتشاء عضلة القلب.

نقص الحديد يعتبر من حالات فقر الدم الأكثر شيوعًا عند النساء، وعندما يعاني الجسم نقص الحديد، نشعر بالبرد دائمًا سواء على شكل نوبات قشعريرة أو العرق البارد، وإنَّ الحديد من العناصر المعدنية النزرة التي تلعب دورًا رئيسيًّا في نقل خلايا الأكسجين في الدم.

ضعف الغدة الدرقية

ضعف الغدة الدرقية هي حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية لديك ما يكفي من بعض الهرمونات الضرورية، وقد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة، ومع مرور الوقت يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب.

ومن أعراض قصور الغدة الدرقية التعب، الحساسية المتزايدة تجاه البرودة، الإمساك، جفاف البشرة، زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، بحة في الصوت، ضعف العضلات، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أوجاع العضلات، وآلامها، وتيبسها، ألم بالمفاصل أو تيبسها أو تورمها، وغزارة الحيض عن المعتاد أو عدم انتظام فتراته، ساقط الشعر، بطء معدل ضربات القلب، الاكتئاب، ضعف الذاكرة، تضخُّم الغدة الدرقية.

القلق الدائم عندك

غالباً يؤدي القلق والتوتر الزائد إلى قلة تدفق الدم إلى الأطراف مما يؤدي إلى برودة اليدين والقدمين، كما يمكن أن يتسبب في تعرقهم.

ومن أعراض القلق الدائم عندك والتوتر العصبي انخفاض مستويات الطاقة، اضطراب في المعدة، صداع، العضلات والمفاصل تصاب بالتوتر، سرعة ضربات القلب، نزلات البرد، جفاف الفم وصعوبة البلع، تعرق اليدين والقدمين،آلام في الأسنان.

لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟

وغالباً ما تشعر النساء بالبرد في نفس البيئة أكثر من الرجال بسبب جلدهن الأكثر رقة وحرارته الأقل، وإنتاجهن لهورمون الأستروجين بشكل أكبر، وهنالك أساس جيني وراثي لشعور البعض بالبرد أكثر من الآخرين، وأيضاً بسبب يتعلق بمظهر الآخرين المرتعش من البرد أمامنا، وهي ظاهرة تسمى "عدوى البرد"،ببساطة قد نشعر بالبرد أكثر من غيرنا، لأنّ ملابسهم أثقل من ملابسنا.

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