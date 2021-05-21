أسباب صراخ الأطفال!

يصرخ بعض الأطفال الدارجين عندما يشعرون بأن والديهم لا يهتمان بهم، بينما يصرخ آخرون بسبب الإحباط. هناك أسباب أخرى أيضاً لنوبات صراخ الطفل.

في حين أن الصراخ المرتبط بنوبة الغضب أمر شائع بين الأطفال الصغار، فمن الأفضل دائماً تحديد السبب الكامن ومعالجته.

كشف أخصائي الأطفال وحديثي الولادة عمر عبد الحميد، الأسباب المحتملة لصراخ الطفل الدارج، والأسباب الكامنة وراء الصراخ وقت النوم.



هل من الطبيعي أن يصرخ الطفل؟

نوبات صراخ الأطفال هي ظاهرة طبيعية تماماً وهي جزء من التطور العاطفي للطفل الدارج. فيما يلي بعض الحقائق البارزة حول نوبات الغضب والصراخ بين الأطفال الصغار.

العمر النموذجي لبداية نوبات صراخ الطفل الصغير هو من سنتين إلى ثلاث سنوات، ولكنه قد يحدث أيضاً عند الأطفال الأصغر سناً.

يمكن أن تستمر نوبة صراخ من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق.

نوبة الغضب اليومية شائعة جداً بين الأطفال الصغار.

87٪ من الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهراً و24 شهراً يصرخون بنوبات صراخ.

91٪ من الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 30 شهراً و36 شهراً يعانون من نوبات صراخ.

هل يمر جميع الأطفال بمرحلة الصراخ؟

قد يُظهر معظم الأطفال الصغار شكلاً من أشكال نوبات الغضب، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يمكن للأطفال الصغار إظهار مجموعة واسعة من المشاعر. يتمتع الأطفال بشخصيات فريدة، ومثل البالغين، لا يمكن أن يتشابه طفلان صغيران. لذلك، قد لا يكون من غير المألوف بالنسبة أن تريْ طفلاً يتصرف بهدوء بينما يعاني طفلك من نوبة غضب متكررة.

يجب على الآباء التركيز على تحديد السبب الكامن وراء نوبة الغضب؛ لأنه قد يكون أكثر فائدة من مقارنة طفلك بالأطفال الآخرين.



لماذا يصرخ الأطفال؟

فيما يلي بعض الظروف والمواقف التي قد تؤدي إلى نوبات الصراخ بين الأطفال الصغار.

التعبير عن الإحباط والتوتر: إنه السبب الأكثر شيوعاً لصراخ الطفل دون حسيب ولا رقيب. غالباً ما يصاب الأطفال بالإحباط، خاصةً عندما لا تحقق المهمة أو الموقف النتيجة المرجوة. يصابون بالإحباط ويصرخون بسبب نقص المهارات للتعبير عن مشاعرهم. يصرخ بعض الأطفال الدارجين بسبب الإجهاد النفسي أو الجسدي، والذي قد يحدث لأسباب مختلفة، بما في ذلك الجوع والتعب والمرض والألم.

عدم القدرة على النطق: الأطفال الصغار لديهم مفردات غير كافية، وغالباً لا يعرفون كيف يصفون عواطفهم في كلمات. قد يكون الطفل الصغير غير مدرك أيضاً أنه من المناسب اجتماعياً التعبير عن المشاعر من خلال الكلمات بدلاً من الصراخ. عادة ما يجذب الصراخ انتباههم الفوري، لذلك يجدونها البديل الأفضل.

اختبار الفعالية: قد يصرخ الطفل الدارج مراراً وتكراراً لجذب الانتباه والتحقق من مدى نجاحه في الحصول على ما يحتاج إليه. قد يكون هذا أكثر شيوعاً عندما يُحرم الطفل الدارج من شيء ما في الماضي وتمكن من تحقيقه من خلال الصراخ بشكل متكرر في مقدم الرعاية.

الفضول المرضي: قد يصرخ بعض الأطفال الصغار فقط لاختبار رد الفعل الذي يثيره. قد يحدث بشكل أكثر شيوعاً عندما يكون الوالدان أو غيرهما من مقدمي الرعاية المعروفين موجودين؛ لأن الطفل الصغير سيشعر بأمان أكثر للتجربة عندما يكون مع أشخاص مألوفين.

الصراخ من أجل المتعة: إذا لم يكن الصراخ ناتجاً عن دافع إثارة الاستجابة أو الحصول على شيء ما، فمن المرجح أن يكون هذا مؤشراً على صراخ الطفل الدارج للاستمتاع فقط، قد يكون هذا أكثر شيوعاً عندما يُحرم الطفل الدارج من شيء ما في الماضي، وتمكن من تحقيقه من خلال الصراخ بشكل متكرر في مقدم الرعاية.

4.لماذا يصرخ الطفل في وقت النوم؟

يلجأ بعض الأطفال الصغار إلى نوبات الغضب قبل النوم فقط. قد يحدث للأسباب التالية.

الشعور بعدم الراحة: قد يجد الطفل الدارج صعوبة في النوم أو قد يجد الاستلقاء غير مريح، مما يؤدي إلى الصراخ. يمكن أن يسبب عدة شروط ذلك، وعدد قليل من تلك الشائعة والتسنين والأذن العدوى، و الازدحام.

غير متعب بدرجة كافية للنوم: إذا كان الطفل ينام كثيراً أثناء النهار أو كان شديد التحفيز بسبب اللعب قبل النوم، فقد لا

يشعر بالتعب الكافي للنوم. قد يتسبب ذلك في صراخهم بسبب الإحباط عند إجبارهم على البقاء في السرير.

الخوف من الظلام: من الشائع أن يخاف الأطفال الصغار من الظلام، قد يعاني بعض الأطفال الصغار من كوابيس متكررة وذعر ليلي، مما يجعلهم يكرهون النوم في الظلام. لذلك، عندما يطلب منهم النوم، قد يقاومونه بصراخ نوبة غضب.

قلق الانفصال: يعاني العديد من الأطفال الصغار من قلق الانفصال حيث يخشون الابتعاد عن والديهم أو القائمين على رعايتهم، يمكن أن يؤدي الظلام والوحدة إلى تفاقم قلق الانفصال مما يؤدي إلى لجوء الطفل إلى نوبة غضب قبل النوم.

عدم الراحة من الملابس أو الفراش: قد يلجأ الأطفال الصغار إلى الصراخ بسبب الانزعاج الناجم عن الفراش أو الملابس، قد تتسبب درجات الحرارة الشديدة، أو شديدة البرودة، في نوبات صراخ شديدة. من المرجح أن تحدث عند الأطفال الصغار الذين قد لا يتمكنون من استخدام الكلمات للتعبير عن عدم الراحة.

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