الكثير من الأشخاص يعاني من زيادة الوزن بصورة كبيرة في فصل الشتاء؛ بفعل القيام بالعديد من السلوكيات الشائعة في هذا الفصل، كالإقبال على تناول الأغذية والمشروبات المحتوية على كمية كبيرة من السعرات الحرارية؛ مثل: السحلب، والبطاطا المقلية، والكستناء، والمكسرات.

ومن أسباب صعوبة الرجيم في الشتاء:

1- حاجة الجسم لكمية كبيرة من الطاقة الموجودة في الغذاء.

2- قلة القيام بالنشاطات البدنية.

3- قلة إفراز السيروتونين في الدماغ؛ بسبب عدد ساعات الضوء القليلة في فصل الشتاء، مما يسبب انخفاضاً في التركيز، وتدني الحالة المزاجية، وانخفاض الدافعية للقيام برجيم، وزيادة الرغبة في تناول الكربوهيدرات.

4- ارتداء الملابس الفضفاضة التي تخفي عيوب المرأة تقلل الشعور بالرغبة لاتباع رجيم في الشتاء.

5- انخفاض الرغبة في تناول الخضروات التي تنقص الوزن وذلك بسبب البرودة الشديدة في حالة الطقس.

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