زيت الورد لترطيب ونضارة البشرة في فصل الشتاء 

يمتلك زيت الورد العطريّ العديد من الفوائد، مثل قدرته على تطهير الجروح الطّفيفة، والتّخفيف من القلق والإجهاد، وهو مضاد للفيروسات، ومليّن؛ إذ يخفّف من الإمساك، ويحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.

ويقلّل من أعراض انقطاع الطّمث عند التّدليك به، ويخفّف من آلام الرّوماتيزم، والتهاب المفاصل، ويحدّ من أعراض الحمّى، وإذا خفّف بزيت ناقل ودلّك على البشرة فإنّه يخفف من الالتهابات فيها؛ إذ يحتوي على خصائص مضادّة للالتهاب، ويعالج الاكتئاب، ويخفّف من التّشنجات العضليّة، وبالنّسبة لفوائده الجماليّة للشّعر فهو يقوّي الشّعر ويمنع تساقطه، وأمّا للبشرة فيعتبر من أكثر الزّيوت الأساسّية النافعة لها؛ لأنّه يحتوي على العديد من المركّبات الشّافية، ويحفظ التّرطيب بداخل البشرة، ويكافح علامات التّقدم في السّن.

وتميل البشرة إلى الجفاف في فصل الشّتاء وهذه الوصفة المقشِّرة ترطّب البشرة جيداً، وتعيد إليها التألّق، والنّضارة، والإشراق، وطريقتها هي:

المكونات:

- نصف ملعقة كبيرة من العسل.

-2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- ملعقتان كبيرتان ونصف ملعقة من السّكر الخشن.

-2-1 قطرة من زيت الورد.

- حفنة من الورود المجفّفة.

طريقة التحضير:

- يُسخّن زيت جوز الهند في وعاءٍ على الموقد حتى يذوب.

- عندما يتم ذوبان زيت جوز الهند، يُضاف إليه العسل وماء الورد، ويخلطان جيداً للحصول على خليطٍ متجانس.

- يترك الخليط ليبرد، ثمّ يضاف السّكر ببطء مع الاستمرار في الخلط للحصول على معجونٍ متجانس.

- بعد ذلك، يضاف زيت الورد ويخلط جيّداً.

- ومن ثمّ تفتّت قطع الورود المجففة في الخليط. ثم يفرك به الوجه، ثم يغسل.

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