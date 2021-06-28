ما هي أسباب ظهور البقع الزرقاء في الرجلين؟ كيف يكون شكل البقع الزرقاء في الرجلين؟ هل ظهور البقع الزرقاء في الرجلين أمر خطير؟

قد يكون ظهور بقع زرقاء على الجلد علامة لحدوث نزيف في الجسم، فالتعرض لضربة قوية على الجسم يؤدي أحيانا إلى حدوث نزيف دموي في الشعيرات التي تكون قريبة من الطبقة الخارجية أو السطحية من الجلد، حيث يتسرب الدم من هذه الشعيرات إلى خلايا الجسم، ويظهرهذا التسرب على الجلد إما باللون الأزرق المائل إلى البنفسجي.

عادة ما تكون الكدمات أو البقع الزرقاء غير خطيرة، لكن هناك علامات يجب الإنتباه لها عند ظهور هذه البقع في الجسم، في بعض الأحيان نكتشف فجأة كدمات أو بقع زرقاء على أجسامنا، لا تشكل هذه البقع عادة أية خطورة، لكن من المهم فهم أسباب تكونها ومعرفة العلامات التي قد تشير إلى مشكلة صحية وراء هذه البقع.

وتتسبب الصدمة أو الضربة لمنطقة ما في الجسم إلى إصابة الأوعية الدموية الصغيرة، أو الشعيرات الدموية، وهو ما يؤدي لإنفجارها. عند حدوث ذلك، يتجمع الدم تحت الجلد وتظهر الكدمة على السطح.

وتتسبب العديد من الأنشطة في ظهور الكدمات الزرقاء، يرجع أغلبها للإصابات الجسدية مثلاً أثناء ممارسة الرياضة أو الأعمال البدنية الشاقة. لكن في بعض الحالات تظهر هذه الكدمات دون إصابة مسبقة أو سبب واضح. وبحسب مينز هيلث، توجد عدة علامات يجب الإنتباه إليها.

كثرة البقع الزرقاء

إذا بدأت هذه البقع بالظهور بكثرة واحتاجت لوقت أطول من المعتاد حتى تختفي، قد يكون ذلك علامة على سيولة مفرطة في الدم، ويحدث هذا بالأخص لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية مضادة للتخثر أو لدى كبار السن.

لكن في بعض الأحيان قد تكون كثرة البقع الزرقاء أيضاً علامة على أمراض معينة مثل سرطان الدم أو الإعتلال الخثري.

الكدمة في المفاصل

إذا حدثت الإصابة في منطقة الركبة أو الكوع أو غيرها من المفاصل، يترسب الدم في بعض الأحيان بين العظام وأغلفة المفاصل، وهو ما يتسبب في آلام شديدة وعدم القدرة على تحريك المفصل، من عدم معالجة التورم الدموي الشديد في هذه المناطق من الجسم، حيث أن ذلك قد يؤثر على حركة المفصل في المدى الطويل، بحسب قولها لموقع مينز هيلث.

البقع الزرقاء في منطقة الرأس

في حالة الإصابات بمنطقة الرأس قد تظهر كدمات زرقاء تحت العين أو نتوء في المنطقة المصابة. وفي هذه الحالة ينصح موقع هيلث لاين بزيارة الطبيب في أسرع وقت، فقد تكون الإصابة تسببت في ارتجاج بالمخ. ومن علامات الخطر بعد اصابات الرأس الدوار وفقدان مؤقت للذاكرة والغثيان.

الكدمة بالقرب من أعضاء الجسم

إذا ظهرت كدمة بعد إصابة لمنطقة البطن أو الصدر فيجب الإنتباه أيضاً، فقد تكون علامة على إصابة داخلية لعضو أو لأوعية دموية كبيرة بحسب ذات الموقع. وتنصح الطبيبة فيدرهولد بملاحظة الإصابة في هذه المناطق حتى إذا لم تظهر بقع زرقاء بها. وينصح موقع ويب إم دي بزيارة الطبيب فوراً إذا شعر الشخص بألم شديد بدون تحسن في هذه المناطق من الجسم بعد الإصابة.

تحول عضلة الساق للون الأحمر البنفسجي

إذا تحول لون عضلة الساق للبنفسجي المائل للإحمرار يصاحبه تورم مؤلم وارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة، فتقول فيدرهولد لموقع مينز هيلث إن ذلك قد لا يكون بسبب كدمة، لكنه قد يكون علامة على الخثار الوريدي، وهو حدوث جلطة دموية في الوريد. وبحسب هيلث لاين يعد هذا الأمر حالة طبية طارئة يجب معالجتها بشكل فوري، حيث أن التجلط قد ينتقل للرئتين ويتسبب في جلطة للشريان الرئوي.

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