أسباب ظهور الكرش لدى الرجال

ظهور البطن السفلى أو الكرش من الأمور التي تتسبب في إحراج الكثير من الرجال إلى جانب وقوفه عائقاً أمام أناقة الرجل وجاذبيته، لكن لماذا يظهر لبعض الرجال بطن بارز دوناً عن غيرهم؟

يرجع ظهور البطن البارز عند بعض الرجال إلى العديد من العوامل أهمها عامل الوراثة الذي له دور كبير في تحديد شكل البطن وقوة عضلاته، بالإضافة إلى الاضطرابات الهرمونية التي تصيب الجسم، والتي تكون مصاحبة لبعض الأمراض المزمنة كالسكري.

ويتسبب ارتفاع نسبة الكورتيزون بالجسم إلى ظهور البطن البارز، الذي يرتفع نتيجة التوتر المستمر والضغوط النفسية، كما أكد الأطباء وجود علاقة وثيقة بين اضطرابات النوم وظهور الكرش.

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هذا إلى جانب النظام الغذائي الخاطئ الذي يتجاهل تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والاعتماد على اللحوم الحمراء بشكل أكبر.

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي بسعرات حرارية متوازنة بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من الماء؛ لتفادي ظهور البطن البارز، الذي يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، وعلى رأسها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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