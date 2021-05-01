أسباب عدم تفاعل الطفل!

هناك العديد من الطرق لمساعدة الأطفال في تحسين مهاراتهم الاجتماعية، مثل الحفلات واللعب الجماعي، والتجمعات العائلية، رغم أن هذه النشاطات تكون ممتعة للكثير منهم، إلا أنها قد لا تناسب الجميع، حيث يشعر البعض بالقلق في المواقف الاجتماعية، ويفضلون اللعب بهدوء بمفردهم، أو الوقوف في زاوية ومشاهدة الآخرين.

إذا لم يكن طفلك اجتماعياً بما يكفي، قد تعتقدين أن شخصيته هكذا، هذا أحد الاحتمالات. لكن بالنسبة لبعض الأطفال فإن قضاء الوقت بمفردهم ليس مجرد شيء يفضلونه، إنها نتيجة وجود مشكلة في مهاراتهم الاجتماعية، يريدون التفاعل، لكن عندما يفعلون ذلك، لا تسير الأمور على ما يرام. قد يبذلون جهداً لإجراء محادثة، أو يتصرفون بطريقة تجعل الأطفال الآخرين يبتعدون عنهم.