

إلا أن الأطباء وخبراء التغذية قد حددوا 9 أسباب ربما تكون مسؤولة عن عدم التخلص من الوزن الزائد واستمرار تضخم "الكرش"، بحسب ما ورد في موقع مجلة "تايم" الأميركية، ومن هذه الأسباب:

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1) التقدم في العمر



كلما تزيد في العمر، يتعرض جسمك لتغيرات تؤثر على اكتسابك أو تخلصك من الكيلوغرامات. فمعدل الحرق في الجسم يقل وذلك بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، إلا أن عامل انقطاع الطمث لدى المرأة قد يزيد الأمر سوءاً. فبعد انقطاع الطمث، تتراكم الدهون المكتسبة لدى المرأة في منطقة البطن.



2) أداء التمرينات الرياضية الخطأ



بحسب خبراء التغذية، هناك بعض التمرينات الرياضية التي قد تكون مفيدة للقلب، إلا أنها لا تترك أي آثار إيجابية بالنسبة لفقدان الوزن. كما أن هناك بعض أنواع التمرينات التي قد تحرق الدهون إلا أنها تطور العضلات وتنميها. وينصح الخبراء بممارسة 250 دقيقة أسبوعياً من التمارين المعتدلة أو 125 دقيقة أسبوعياً من التمارين القاسية.

أسباب تراكم دهون البطن عند الرجال



3) تناول الأطعمة المحفوظة



الإكثار من تناول المقرمشات ورقائق الخبز المحمصة ورقائق البطاطس والمشروبات المحلاة والحلويات عادة ما تزيد من الالتهابات بالجسم، والأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتراكم الدهون في منطقة البطن. لذا فكلما تناولت أطعمة محفوظة، قلت قابليتك لفقدان الوزن بالبطن. أما الأطعمة الطبيعية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات، ومن ثم تمنع تكون الدهون في البطن.



4) تناول الدهون الخطأ



الجسم في العادة لا يتعامل من أنواع الدهون المختلف بنفس الطريقة. فالدهون المشبعة (الموجودة بمنتجات الألبان واللحوم) تزيد من الدهون بمنطقة البطن، أما الدهون أحادية التشبع (مثل الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو) أو بعد أنواع الدهون متعددة التشبع (مثل أوميغا-3 الموجود في حبوب دوار الشمس والمكسرات والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون) فكلها لها خواص مضادة للالتهابات، مما يمنع تكون الدهون بمنطقة البطن. لذا يُنصح بتناول الدهون الصحية ولكن باعتدال.



5) الإصابة بالإحباط والاكتئاب



مهما كانت أسباب شعورك بالإحباط أو الاكتئاب، سواء نتيجة للعمل أو للحياة الشخصية، فإن يجب أن تعرف أن ذلك يمنعك من فقدان الوزن، خاصة من منطقة البطن، وذلك لأن هرمون الاكتئاب "كورتيزول" يزيد من حجم الخلايا الدهنية كما أنه يراكم الدهون في منطقة البطن.



6) ساعات نوم غير كافية



فإذا كنت تنام لأقل من 6 ساعات يومياً، فهذا من أهم أسباب احتفاظك بالـ"كرش"، لذا ينصح الأطباء بأخذ قسط كاف من النوم يتراوح ما بين 7 و8 ساعات كل ليلة.

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7) جسم على شكل التفاحة



إذا كنت ممن يراكم الدهون في منطقة الوسط أكثر من الأرداف، فأنت على الأغلب لديك جسم على شكل تفاحة، وهي صفة وراثية ستجعل من الصعب عليك فقدان الوزن من منطقة البطن والتخلص من "الكرش".



8) فقدان الحماس



يجب أن لا تفقد حماسك أبداً للتخلص من "الكرش"، حيث إن فقدان الوزن من هذه المنطقة من الجسم يتطلب الكثير من الحماس والعزيمة، كما يحتاج إلى اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر وغني بالألياف، إضافة إلى المواظبة على التمارين الرياضية.



9) الإصابة بالأمراض



إذا كان مستوى هرمون الـ"تستستيرون" عاليا، فسيكون هناك صعوبة كبيرة في فقدان الوزن، كما أن الإصابة بمرض السكري أو إذا كنت على حافة الإصابة به، فإن ذلك أيضاً يعرقل عملية تخلصك من "الكرش".



