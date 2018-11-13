أسباب تراكم دهون البطن عند الرجال

تكوّن الكرش هي مشكلة يعاني الكثير من الناس منها وخصوصًا الرجال

تكوّن الكرش هي مشكلة يعاني الكثير من الناس منها وخصوصًا الرجال، وما يعرف عنه أنه ينشأ بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، ولكن هناك تفسيرًا علميًا للكرش عند الرجال خاصة، ويمكن الاطلاع عليه في هذا المقال.

لماذا تتجه الدهون إلى الكرش عند الرجال؟

التوضيح في هذا المقال يعتمد على تحليلات الدكتور Zhaoping Li مدير مركز التغذية البشرية في جامعة كاليفورنيا، والذي شبّه الجسم بالسيارة التي تحمل جميع الأمتعة في حقيبتها.

وقد قال الدكتور بأن جسم الرجل في الوضع الطبيعي يعتمد على تخزين الطاقة والطعام الذي يصله، وذلك في منطقة البطن باعتبارها مخزن الطاقة للجسم، وللرجال الذين يتناولون الطعام ولا يمارسون ما يكفي من الرياضة بسبب انشغالهم، يقوم الجسم بدوره بعملياته الحيوية، ويقوم بتفريغ الطاقة على شكل دهون في المناطق المجاورة لمركز التخزين، وهو البطن.

وبعد أن تزيد كمية الدهون في بطن الرجل، يلجأ الجسم لتوزيع الدهون على مناطق أخرى في الجسم مثل الكبد والبنكرياس والعضلات، وهذا الذي يجعلهم أكثر عرضة لبعض الأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

هل هناك فرق بين النساء والرجال؟

ذكر المصدر بأن هناك فارقًا بالفعل في طريقة تخزين الجسم للطاقة بين الذكور والإناث، ففي حالة النساء يتم تخزين الدهون الزائدة عن حاجة الجسم في منطقة الأفخاذ والساقين وليس في منطقة البطن.

الدهون التي تُخزن في هذه المناطق عند النساء تساعدهن في الحصول على الطاقة اللازمة في مراحل الحمل والرضاعة الطبيعية، وبطبيعة الحال، للنساء قابلية تخزين الدهون في الجسم أكثر من الرجال، ولذلك عندما تكتفي منطقة الأفخاد والساقين من الدهون تأتي مرحلة تراكم الدهون في منطقة البطن ليحدث الكرش.

*حرّر عن المصدر

للمزيد من المقالات:

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها الرجال

حقائق خطيرة تطرح لأول مرة عن العضو الذكري

عزيزي الرجل: للحفاظ على شعرك تجنب هذه الأخطاء