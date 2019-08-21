10 نصائح ذهبية للتخلص من الكرش في أسبوع

أكدت الدكتورة هدى عبد المنعم - إخصائية التغذية العلاجية وإذابة الدهون - أن الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بأكثر مما يحتاجه الجسم، تؤدى إلى تخزين الزائد في صورة دهون وبالتالي يظهر معها الكرش.

وقدمت في تصريحات خاصة لصحيفة "الوفد" المصرية، مجموعة من النصائح الذهبية للتخلص من الكرش، والحفاظ على الصحة العامة من أمراض القلب والسرطان التي قد يتسبب فيها تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن، وهذه النصائح هي:

1- تقليل الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل "الحلوى، والمخبوزات، والوجبات السريعة".

2- التقليل من استخدام الدهون المشبعة مثل (السمن)، واستعاضتها بالزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت بذور الكتان.

3-الإكثار من شرب الماء على ألا يقل عن ثماني أكواب في اليوم، أو شرب ما بين 2 إلى 3 لتر من الماء، وذلك لما تمثله من أهميه بالغة في زيادة الحرق، لأن الماء يدخل في جميع العمليات الحيوية في خلايا الجسم.

4- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها تعطى الإحساس بالشبع فضلا عن تميزها بسعرات منخفضة.

5- الإكثار من المشروبات الساخنة منخفضة السعرات مثل الشاي الأخضر- الذي يعرف بقدرته على حرق الدهون بشكل فائق- والقرفة، والزنجبيل، والكمون.

6- التخفيف من وجبة العشاء حيث لا يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية في الليل قبل النوم.

7- الحرص على وجود فترة زمنية بين وجبة العشاء والذهاب إلى فراش النوم مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

8- الاهتمام بالتمارين الرياضية مثل المشي بصفة عامة، والتمارين المخصصة للبطن بصفة خاصة.

9- شفط البطن للداخل بصفة مستمرة أثناء الجلوس و المشي.

10- وأخيرا وليس آخرا، عدم الاستعجال في الحصول على نتائج مثالية، حتى لا تصاب بالاكتئاب، كما أن الحصول على نتائج مرضية يحتاج لمزيد من الصبر مع الالتزام بالنصائح التي تم ذكرها في السالف.

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