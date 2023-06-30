هناك العديد من الأسباب التي تؤخر ظهور نبض الجنين أو تؤدي إلى عدم وجوده من الأساس، ولكن ما الذي يتم فعله بعد اكتشاف ذلك؟ وهل يجب إجهاض الجنين بعد ذلك؟ يمكنك معرفة أسباب عدم وجود نبض للجنين وكذلك معرفة كيفية التصرف والتعامل في ذلك الوقت بعد معرفة جميع جوانب الأمر بعد المتابعة.

أسباب عدم وجود نبض للجنين

تتعدد أسباب تأخر ظهور نبض الجنين أو عدم وجود نبض له، كما يجب العلم أولًا أن نبض الجنين لا يظهر في بداية الحمل بل يظهر في الأسبوع الخامس من الحمل أي بداية الشهر الثاني بعد مرور أربعون يومًا على الحمل، حيث تنمو الأوعية الدموية ويبدأ القلب في الاكتمال ومن ثم وجود نبض به.

ولكن ما هي أسباب عدم ظهور نبض الجنين؟ حيث تتمثل الأسباب في الآتي:

عدم وصول الكمية المناسبة من الأكسجين إلى الجنين. تأثر الجنين ببعض الأفعال والحركات التي تفعلها الأم مثل الحركة الزائدة أو وضعيات خاطئة في النوم. حدوث بعض المشكلات التي تتعلق بالصحة بالنسبة للأم التي يمكنها أن تؤثر على نبض الجنين.

كذلك يمكن أن يكون من أسباب عدم ظهور نبض الجنين هو صغر حجمه أو حساب عمره بشكل غير صحيح، بالإضافة إلى أسباب عدم سماع نبض الجنين الأخرى هي بُعد الرحم عن موضعه الطبيعي الذي يعيق عملية سماع النبض ولا يتم سماعه إلا بالسونار المهبلي.

كيفية سماع نبض الجنين

يتم سماع نبض الجنين في بداية الحمل وذلك للتأكد من نموه في حالة وجود نبض، أو معرفة أسباب عدم نبض الجنين في حالة تأخر النبض، لهذا السبب يقوم الطبيب بإجراء فحص باستخدام الدوبلر والذي يقوم بوضعه فوق بطن الأم للكشف عن الجنين والنبض،

ومن ثم معرفة حجم أعضاء الجسم ومتابعة نموه بشكل جيد، ويتم ذلك عبر الموجات الفوق صوتية ويتم توصيل هذا الدوبلر بشاشة يظهر عليها شكل الجنين ليراه الطبيب والأم، كما يجب العلم أنه يقوم بقياس نبضات القلب عند ظهور نبض الجنين، مع معرفة أسباب عدم وجود نبض للجنين في حالة عدم ظهوره، مع العلم أن هذا الجهاز يقوم بمعرفة نوع جنس الجنين في منتصف الحمل.

كما يوجد سونار مهبلي ليقوم بإجراء الفحص عن طريق المهبل، حيث يتم إدخال جزء من السونار للفحص الدقيق للجنين، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يسمح بإجراء هذا النوع من السونار لها لعدم حدوث إجهاض.

أسباب إجهاض الجنين وعدم اكتمال الحمل

هناك بعض الأسباب التي تجعل الجنين لا يكتمل نموه وتؤدي إلى وفاته في بطن الأم ومنها أسباب عدم وجود نبض للجنين، كذلك لا يدل تأخر ظهور نبض الجنين على وفاته، بل هناك عدة أسباب عدم ظهور النبض للجنين ومنها الآتي:

حدوث خلل في الحيوان المنوي أو البويضة المُلقحة والتي تؤدي إلى حدوث خلل في انقسام الكروموسومات. التدخين باستمرار سواء كان من قِبل الأم أو التدخين السلبي (الجلوس بجوار المُدخن واستنشاق رائحة الدخان)، أو تناول الكحوليات. استخدام المواد الكيميائية النشطة الخطيرة أثناء التنظيف أو العمل بها كمادة خام. الإصابة بنقص الهرمون الخاص بالغدة الدرقية. الإصابة بتكيسات في المبايض وعدم علاجها. نقص في مستوى هرمون البروجسترون والذي يقوم عند خفضه بإصابة بطانة الرحم وضعفها، مما يؤدي إلى ضعف ثبات الحمل وحماية الجنين. وجود مشاكل صحية خُلقية بالرحم والتي تتمثل في الرحم ذو القرنين أو تليف الرحم. إصابة الأم ببعض الأمراض في بداية الحمل كالحصبة، البكتيريا والفيروسات المنتقلة المُعدية. وجود مشكلات صحية مثل سكر الحمل، أمراض الكلى، أمراض القلب المزمنة وكذلك ضغط الدم المرتفع. إتباع عادات صحية غذائية خاطئة كتناول الكبدة في بداية الحمل، تناول المشروبات الساخنة بكثرة، الجُبن كامل الدسم وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة.

نبض الجنين الطبيعي

يبدأ نبض الجنين في الظهور عند بداية الأسبوع الخامس من الحمل، أي العقد الأول من الحمل، ويكون في ذلك الوقت معدل النبضات حول 170 نبضة في الدقيقة الواحدة، بينما يتباطأ المعدل تدريجيًا خاصةً في نهاية الحمل حيث يصل إلى 180:120 في الدقيقة.

لا يقتصر سماع نبض الجنين على الأسبوع الخامس فقط؛ بل يمكن أن يتم حدوث تأخير بالنبض وتأخره حتى يبدأ في الأسبوع التاسع أي بداية الشهر الثالث، في تلك الأحيان يكون قد اكتمل القلب بشكل نهائي للحد الذي يُمكن الطبيب من سماع نبضه، وذلك بخلاف أسباب عدم وجود نبض للجنين.

أعراض الإجهاض وعدم وجود النبض

يوجد حالتين تدلان على حدوث إجهاض والأولى توقف نبض الجنين بعد سماعه، والأخرى هي عدم ظهور النبض من الأساس ويكون ذلك وفق لعدة أسباب عدم وجود نبض للجنين، وفي تلك الحالة يتوجب على الأم الخضوع لعملية استخراج الجنين أو تنظيف الرحم، ومن ثم يتم ظهور بعض الأعراض والتي منها الآتي:

وجود نزيف في المهبل بشكل مُفرط يختلف عن قطرات الدماء المُحتمل نزولها في الحمل. الشعور ببعض الآلام المستمرة في أسفل البطن، قد يمكن أن يليها ألم أسفل منطقة الظهر. وجود إفرازات مهبلية مُختلفة عن المعتاد ومخاطية بشكل مُفرط. عدم الشعور بأعراض الحمل المتمثلة في ألم الثديين والقيء أو الغثيان.

تلك هي بعض الأعراض التي بموجب حدوثها مع توقف نبض الجنين يجب الذهاب للطبيب على الفور لعمل اللازم وكذلك لمعرفة سبب عدم وجود نبض للجنين.

هل يكبر الجنين بدون نبضات القلب

يتساءل البعض عن هذا كثيرًا، ولكن الجواب هنا أنه لا يمكن للجنين أن ينمو دون نبضات قلب، وبعد فترة ليست بالكبيرة بعد التأكد من عدم ظهور النبض يتم حدوث الإجهاض للتخلص من الجنين لعدم إصابة الأم بتسمم وتعرض حياتها للخطر.

ما الذي يحدث عند التأكد من توقف أو عدم وجود نبض للجنين؟

عند التأكد من عدم وجود نبض وبعد معرفة أسباب عدم النبض عند الجنين يقوم الطبيب ببعض الخطوات لاستخراج الجنين من بطن الأم، ولكن قبل ذلك يقوم بالآتي:

يقوم الطبيب بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للتأكد من عدم وجود نبض، ويتم ذلك مرتين. يتم تدوين مقاسات أعضاء الجسم للجنين لمعرفة مدى تناسبها مع العمر الذي تم تسجيله مسبقًا. بعد فحص مقاسات أعضاء جسم الجنين وبعد تبين أن عمره أقل من العمر الذي تم حسابه يقوم الطبيب بالانتظار لمدة أسبوع حتى يتمكن من سماع النبض. عند التأكد من عمر الجنين الحقيقي وعدم ظهور النبض يتم تحديد موعد لإجراء الإجهاض بعد عمل اللازم.

يقوم الطبيب بعمل السابق أولًا ثم يقوم بوصف نوع من العقاقير الطبية التي تساعد على إجهاض الجنين دون عملية قيصرية، وعند إعاقة ذلك تخضع الأم للعملية لحدوث تنظيف الرحم للتمكن من الحمل مجددًا بعد الفترة المحددة للتعافي.

من خلال السابق وهو أسباب عدم وجود نبض للجنين قد تم تسليط الضوء على عدة نقاط أهمها حساب الحمل بشكل دقيق للتمكن من معرفة مدى وجود تأخر في ظهور النبض أم الأمر طبيعي، بالإضافة إلى أنه عند العلم بعدم ظهور نبض واختراق المدة المحددة يجب الخضوع للإجهاض وعدم الانتظار لفترة أطول لتجنب المخاطر الصحية التي قد تحدث للأم.