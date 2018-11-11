عزيزي الرجل ... 7 أسباب قادرة على منعك من الإنجاب

زاد مؤخرا نسب حالات تأخر الإنجاب بشكل ملحوظ و ارتفعت نسبة إصابة الرجال بتأخر الإنجاب وانخفاض قدرتهم الإنجابية حيث ارتفعت نسبة حالات تأخر الإنجاب بسبب الرجال إلى ٣٠% .

يقول الدكتور"هشام الشاعر" استشاري امراض النسا والتوليد والحقن المجهري بكلية الطب جامعه القاهره هذه النتيجة زادت بعد كثير من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها نسبة كبيرة من الرجال في هذه الفترة ومن ضمن هذه الممارسات:

1- الجلوس لساعات طويلة و ارتداء الملابس الضيقة أو وضع اللاب توب على الفخذين و الجلوس بغرف الساونا فترات طويلة كل هذا يزيد الضغط على الخصيتين ويؤدى لارتفاع درجات الحرارة بهم مما يؤثر على كفاءة الحيوانات المنوية وقلة عددها.

2- ركوب الدراجات فترات طويلة يزيد بشكل كبير الضغط على الخصيتين مما يؤثر على إنتاجها للحيوانات المنوية.

3- الهرمونات التى تستخدم في الجيم بغرض تكبير العضلات تعمل على تصغير حجم الخصية مما يؤثر على القدرة الإنجابية بشكل كبير جدا.

4- التدخين يدخل الكثير من السموم إلى الجسم وهذه السموم تؤثر بشكل كبير على كفاءة وعدد الحيوانات المنوية.

5- السمنه المفرطة والضغط العصبي والنفسي من أهم ما يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية لما يسببه من خلل بهرمونات الجسم وبالتالي تتأثر كفاءة الحيوانات المنوية والقدرة الإنجابية.

6- التعرض للأشعة التصويرية السينية x-ray بصورة مستمرة يعمل على قلة عدد الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ وارتفاع نسبة التشوهات.

7- التعرض للبنزين و التولين والزيلين والمبيدات الحشرية و مواد التبييض والرصاص والمعادن الثقيلة والفورمالدهايد تدمر القدرة الإنجابية لدى الرجال وتؤثر على كفاءة وعدد وحركة الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ جدا.

ويؤكد دكتور "هشام الشاعر" أن هناك بعض النصائح يمكن للرجل اتباعها مما يعمل على زيادة القدرة الإنجابية وتساعدهم على تحسين كفاءة الحيوانات المنوية ومنها:

1- يساعد الصيام على التخلص من السموم وحرق الكثير من الدهون مما يزيد من إفراز هرمون النمو والذكورة فتتحسن بشكل كبير كفاءة الحيوانات المنوية.

2- الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الغنية بالماغنسيوم واليود حيث أنهم يساعدون على زيادة إفراز هرمون الذكورة وبالتالى تزداد كفاءة وعدد الحيوانات المنوية.

3- ممارسة الرياضة مثل الجري و رفع الأثقال

4- التعرض للشمس حيث انه تزداد نسبة فيتامين "د٣ " والذي له دور مهم في تحسين الكثير من وظائف الجسم ورفع كفاءة الحيوانات المنوية.

5- الاقلاع عن التدخين والاهتمام بسلامة الكبد لأنه له دور أساسي في انتظام مستوى هرمون الذكورة بالجسم.

6- اتباع نظام غذائي صحي وسليم وتناول بعض الأطعمة المفيدة مثل اللبن والبيض والبروكلي وسمك السالمون واللوز وغيرهم.

7- التخلص من التوتر والضغط العصبي والنفسي يساعد بشكل كبير على رفع كفاءة الحيوانات المنوية والقدرة الإنجابية عند الرجال كل هذا وأكثر يساعد بشكل كبير في رفع كفاءة الحيوانات المنوية والقدرة الإنجابية عند الرجال والخفض من معدلات حالات تأخر الإنجاب.