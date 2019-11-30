أسباب قرحة الفم عند الأطفال وكيفية علاجها

يشكو الكثير من الأطفال من ظهور قرحة الفم وهذه القرحة تكون مؤلمة ولا يستطيع الطفل أن يأكل أو يشرب بسببها لأن أي شيء يلمسها يزيد من الألم، فلماذا تظهر القرحة وما علاجها؟

معنا الدكتور محمد عيسى، اختصاصي طب وجراحة الأسنان ليحدثنا عن هذا الموضوع...

أسباب قرحة الفم عند الأطفال

تظهر القرحة عند نسبة من الناس الكبار والصغار ما بين 30_70% من الناس قد مروا بها في فترة ما من حياتهم.

في الكثير من الأحيان تختفي قرحة الفم بعد عشرة أيام من ظهورها من دون أي علاج.

السبب الأول لظهورها أو من الأسباب التي تساعد على تكوينها في تجويف الأنف الداخلي هو عدم العناية بنظافة الفم.

كثرة تناول الحلويات.

التوتر النفسي والقلق.

كثرة تناول الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي.

علاج قرحة الفم عند الأطفال

على الرغم من أن القرحة قد تختفي وتظهر دون علاج، إلا أنها قد تكون مؤلمة وتمنع الطفل من تناول الطعام وخصوصاَ الطعام المالح وقد يبكي الطفل بسبب ذلك وتسبب له الازعاج ولذلك فعلاج قرحة الفم يكون كالتالي:

البعد عن الطعام المملح بكثرة.

عدم شرب المشروبات الساخنة جداَ والباردة جداَ.

العناية بنظافة الفم والأسنان وعلى الأم تعليم الطفل استخدام المضمضة الطبية منذ صغره بعد الفرشاة والمعجون.

استخدام المضمضة الطبية تعالج القرحة بسرعة.

التقليل من تناول الحلويات لأنها تهيئ وسطاَ مناسباَ لظهور القرحة.

تقديم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 للطفل مثل البيض المسلوق.

استخدام مراهم موضعية في حال ازداد الألم لدى الطفل.

يمكن حقن القرحة بمواد خاصة عند الطبيب في حال لم تستجب للمضمضة الطبية أو المرهم الموضعي وخصوصاَ للأطفال الذين تم تركيب جهاز تقويم أسنان لهم لأن أجهزة تقويم الأسنان تزيد من تكون القرحة.

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