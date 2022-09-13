أسرار إطلالة كاميلا في مراسم وداع الملكة إليزابيث في أول ظهور رسمي لها بصفتها الملكة الجديدة للعرش البريطاني، ارتدت الملكة كاميلا فستاناً اسود مع خطين فضيين على الجانبين، كانت قد ارتدته سابقاً في جنازة الأمير فيليب العام الماضي وقبعة سوداء كبيرة الحجم مزينة بالريش الأسود.

ولكن ما كان ملفتاً للجميع اختيارها للبروش الماسي المميز الخاص بالملكة الأم والتي قامت بإهدائه لابنتها الملكة اليزابيث الثانية، والذي يعد واحد من القطع المفضلة للملكة الأم التي توفيت عام 2002. بالإضافة الى ذلك ارتدت الملكة كاميلا عقداً من أربع خيوط من اللؤلؤ، هدية من زوجها الملك تشارلز الثالث. مع قرطين من اللؤلؤ.

أسرار إطلالة كاميلا في مراسم وداع الملكة إليزابيث

المجوهرات الملكية

وتعد المجوهرات الملكية التي تقدر بحوالي 300 قطعة ثمينة بحسب البروتوكول ملكاً للملك الجديد وزوجته الملكة، لذلك من المتوقع أن نشاهد في الأيام القادمة الملكة كاميلا وهي ترتدي قطع أخرى كانت ترتديها الملكة اليزابيث الثانية أو والدتها الملكة الأم.

أسرار إطلالة كاميلا في مراسم وداع الملكة إليزابيث

ثروة الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا

يذكر أن الملك تشارلز قبل صعوده إلى العرش ، كانت ثروته تقدر بحوالي 100 مليون دولار. واليوم تبلغ ثروته 600 مليون دولار بفضل وصية الملكة إليزابيث الثانية البالغة 500 مليون دولار من الأصول الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ، سيستعيد المنحة السيادية السنوية ، والتي بلغت 116.7 مليون دولار في عام 2021. هذا و يُعفى الملك تشارلز من ضريبة الميراث.

هذا وتعد ثروة الملكة إليزابيث الشخصية متواضعة نسبيًا مقارنة بثروة أقطاب التكنولوجيا مثل المؤسس المشارك لشركة Microsoft بيل جيتس ، الذي تقدر ثروته بنحو 115 مليار دولار أو الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس ، بقيمة 153 مليار دولار.

أجمل قبعات الملكة إليزابيث التي تألقت بها على مر السنين

أهم وأثمن مجوهرات الملكة اليزابيث ومن سيرثها؟