أهم وأثمن مجوهرات الملكة اليزابيث ومن سيرثها؟ تمتلك الملكة اليزابيث الثانية قطع مجوهرات تعد الأندر والأكثر فخامة في العالم، فقد ورثت مجوهرات التاج البريطاني التي لازال جزء كبير منها يعرض في برج لندن، ويرتديها الملوك والملكات البريطانيون في تتويجهم والمناسبات الملكية.

أهم وأثمن مجوهرات الملكة اليزابيث ومن سيرثها؟

300 مجوهرات

على مر السنوات، وفي المناسبات الرسمية مثل الولائم ، ارتدت إليزابيث الثانية أكثر من 300 قطعة مجوهرات ، بما في ذلك 98 بروشًا، و 46 عقدًا ، و 37 سوارًا ، و 34 زوجًا من الأقراط ، و 15 خاتمًا ، و 14 ساعة ، و 5 دلايات. ولكن للملكة اليزابيث الثانية قطع مفضلة، من أبرزها "تاج بنات بريطانيا العظمى وأيرلندا". وكما يوحي الاسم ، تم شراؤها من قبل لجنة من الفتيات من بريطانيا العظمى وأيرلندا في عام 1893 للملكة ماري. ثم تم تسليم التاج المرصع بالجواهر اللامع كهدية زفاف للملكة إليزابيث من والدتها.

ما هي أثمن قطعة مجوهرات للملكة اليزابيث الثانية؟

عندما يتعلق الأمر بأغلى قطعة من المجوهرات الملكية ، فإن قطعة واحدة تفوق بكثير القطع الأخرى. حيث تقدر قيمة تاج الملكة إليزابيث الاورينتال سيركليت بنحو 8 ملايين دولار. وفقًا لـ Woman & Home

ما هو تاج الملكة اليزابيث المفضل؟

يُقال إنه واحد من التيجان المفضلة للملكة ، ويحمل اسم تيارا غراند دتشتيس فلادمير. تم صنعه في الأصل للمالكة التي تحمل نفس الاسم في عام 1874 ، ثم تم تهريبه من روسيا خلال ثورة عام 1917 من قبل صديقين بريطانيين متنكرين في هيئة خدم.

من سيرث مجوهرات الملكة اليزابيث الثانية؟

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي ميل ، "ستضع كاميلا تاج الملكة الأم البلاتيني والماس الذي لا يقدر بثمن على رأسها عندما يصبح تشارلز ملكًا. وقد تم إنشاؤه لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937". ويحتوي ماسة كوهينور الشهيرة بوزن 105 قيراط.

التاج مصنوع من الذهب ومرصع بـ 2868 ماسة و 17 حجر ياقوت و 11 زمرد و 269 لؤلؤة و 4 ياقوت! يحتوي التاج على بعض من أشهر المجوهرات في المجموعة. وتشمل هذه الياقوت الأمير الأسود ، و سافير ستيورت، والماس " Cullinan II "

وتقدر قيمة مجوهرات التاج البريطاني، بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني ، وقد كانت ملكًا للملكة بشكل رمزي فقط ويتم تحويلها تلقائيًا إلى خليفتها. حيث ستتم إضافة ثروة الملكة الخاصة إلى ثروة الملك تشارلز الثالث، والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار بحسب موقع celebritynetworth.com.

أهم وأثمن مجوهرات الملكة اليزابيث ومن سيرثها؟

من ورث مجوهرات الأميرة ديانا؟

بعد وفاة الأمير ديانا المأساوي عن عمر يناهز 36 عامًا في حادث سيارة في باريس عام 1997 ، ورث ابناها الأمير وليام والأمير هاري مجوهراتها. القطع المتلألئة التي جمعتها ديانا طوال حياتها الزوجية تحمل قيمة عاطفية هائلة لكل منهما.

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