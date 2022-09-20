أسرار إكليل زهور جنازة الملكة اليزابيث الثانية كلنا نعرف مدى اهتمام وتعلق الملكة إليزابيث الثانية بالحدائق والزهور، حتى أنها كانت تستخدم الزهور كشيفرة خاصة لما لها من رمزية ومعاني. ويشارك الملك تشارلز الثالث والدته في هواية الاهتمام بالحداق والنباتات، لذلك قام شخصياً باختيار الزهور التي زينت تابوت الجنازة في محطة الوداع الأخير.

أسرار إكليل زهور جنازة الملكة اليزابيث الثانية

هوايتها الاهتمام بالحدائق

وكما هو الحال بالنسبة للتقاليد الملكية، شملت أزهار جنازة الملكة التي خرجت من كنيسة وستمنستر على الزنابق الآسيوية ، والسرديولي، وألستروميريا ، وإوستوما ، وأوراق الشجر من خشب البلوط الإنجليزي ، والبتولا الباكي ، وأغصان الآس.

أسرار إكليل زهور جنازة الملكة اليزابيث الثانية

مستوحاة من باقة زفاف الملكة اليزابيث من الأمير فيليب

كما ضم إكليل الزهور، المغطى بالختم الملكي ويحمل تاج الدولة الإمبراطوري أوراق الشجر الخضراء والورود الوردية وإكليل الجبل. كذلك احتوى على نباتات من حدائق قصر باكنغهام وكلارنس هاوس وهايغروف هاوس. وهذا هو ثاني إكليل من الزهور يظهر على نعش الملكة.

تم اختيار أوراق الشجر لرمزيتها، بما في ذلك إكليل الجبل للذكرى والبلوط الإنجليزي الذي يرمز إلى قوة الحب. تم قطع نبات الآس من نبتة نمت من غصن الآس في باقة زفاف الملكة.

تشمل الزهور الأخرى في إكليل الزهور ورود الحديقة ، الكوبية الخريفية ، سيدوم ، داليا ، وزهرة البليس. وهي بألوان الوردي والأبيض والذهبي والعنبي الغامق ، لتعكس المعيار الملكي.

وطلب الملك تشارلز صنع إكليل الزهور بشكل مستدام دون استخدام رغوة الأزهار. كما يحتوي الإكليل على بطاقة صغيرة مكتوبة بخط اليد من الملك تقول: "في ذكرى المحبة والاخلاص، تشارلز".

أسرار إكليل زهور جنازة الملكة اليزابيث الثانية

إكليل الزهور الأول

صُنع إكليل الزهور الأول من بعض الزهور المفضلة للملكة ، والتي تم انتقاؤها من مزرعة بالمورال. وشملت على البازلاء الحلوة ، الداليا ، الفلوكس ، الخلنج الأبيض ، التنوب الصنوبر ، الورود البيضاء، الفريزيا الأبيض ، الأقحوان الأبيض ، الرينجيوم ، أوراق الشجر، إكليل الجبل ، الهيب ، pittosporum وتضمن إكليل الزهور أيضًا أوراق الصنوبر والخزامى من قلعة وندسور.

البازلاء الحلوة هي أيضا إيماءة لزوج الملكة الراحل الأمير فيليب. عندما توفي في أبريل 2021 ، اختارت الملكة البازلاء الحلوة لإكليل جنازته. غالبًا ما ترتبط الأزهار بأفكار المغادرة والوداع ، وفي الوقت نفسه يمكن أن تمثل الداليا التزامًا دائمًا بين شخصين.

بالإضافة الى ذلك قام بائع الزهور الملكي بوضع إكليل من الزهور [على التابوت]. ويحتوي إكليل الزهور هذا على مجموعة مختارة من أوراق الشجر ، بما في ذلك أشجار الصنوبر من حدائق بالمورال ، والخزامى وإكليل الجبل من حدائق وندسور. ويستخدم إكليل الجبل، للذكرى ؛ الصلّاة لك ، الحب.

اقرأ أيضاً:

ما الرسائل التي ستحملها زهور جنازة الملكة إليزابيث؟

ماذا سترتدي الملكة إليزابيث في يوم الوداع الأخير؟