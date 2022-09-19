ماذا سترتدي الملكة إليزابيث في يوم الوداع الأخير؟ مع اقترابنا من الموعد النهائي لجنازة الملكة إليزابيث الثانية ، بعد أن شهدنا بالفعل موكبًا مهيبًا وموقرًا عبر إدنبرة وأيضًا عبر شوارع لندن إلى حيث تستقر حاليًا في وستمنستر ، بدأت الأسئلة في الظهور حول الملابس والمجوهرات التي سترتديها الملكة الراحلة لدفنها. يذكر أن قصر باكنغهام قد اصدر تعليمات خاصة بشأن الملابس المتوقع الحضور بها إلى مراسم الدفن يوم الأثنين 19 سبتمبر/ أيلول 2022، والتي تتماشى مع البروتوكولات الملكية، وهي أن يرتدي جميع الحضور ملابس داكنة اللون أو سوداء بشكل محدد باستثناء الشخصيات العسكرية والضباط وأصحاب الوظائف التي يشترط بها زي رسمي موحد. ولكن ماذا عن الملكة؟

ماذا سترتدي الملكة إليزابيث في يوم الوداع الأخير؟

ماذا سترتدي الملكة إليزابيث في يوم الوداع الأخير؟

تفاصيل زي ومجوهرات الملكة

بالنسبة لملكة كانت تحب المشي لمسافات طويلة عبر المرتفعات في حذاء عازل للماء وغطاء رأس قماشي بسيط في وقت فراغها، سوف ترتدي في يوم الدفن أبهة ثيابها التي تحاكي ظروف حياتها كملكة حاكمة. ولم يتم الكشف رسمياً عن لون وشكل الزي الذي سترتديه الملكة الراحلة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتبع نفس نمط البساطة والأناقة الهادفة.

من جهة أخرى أكد الخبراء، أنه تم اختيار قطعتين فقط من المجوهرات لتدفن بهما، وهما خاتم زفافها الذهبي البسيط و زوج من الأقراط المصنوعة من اللؤلؤ فقط.

بينما سيتم إعطاء خاتم خطوبتها ، الذي صنعه الأمير فيليب باستخدام الماس من تاج أمه الأميرة أليس باتن برغ ، إلى ابنتها الوحيدة الأميرة آن.

ويشمل الخاتم الذي يتكون من أحد عشر ماسة طبيعية على سوليتير مستديرة من عيار 3 قيراط وخمسة أحجار أصغر على كل جانب.

هذا وتشكل العديد من المجوهرات التي ارتدتها الملكة خلال حياتها جزءًا من تاريخ البلاد وسيتم نقلها إلى العاهل الملكي المستقبلي وزوجته الملكة ليتم توارثها عبر الأجيال.

ماذا سترتدي الملكة إليزابيث في يوم الوداع الأخير؟

تفاصيل زينة النعش

سيتم وضع علم Royal Standard ، وهو علم يمثل المملكة المتحدة والمملكة المتحدة ، على نعشها ، مصحوبًا بتاج إمبراطوري الدولة ، الذي يحتوي على أكثر من 3000 حجر كريم مرصع.

يزن التاج خمسة أرطال ويتكون من 2868 ماسة و 17 ياقوتًا و 11 زمردًا و 269 لؤلؤة وأربعة ياقوت. وقد ارتدت الملكة التاج في المناسبات الرسمية فقط ، بما في ذلك الافتتاح الرسمي للبرلمان. ويتميز بعدد لا يحصى من الأحجار الكريمة النادرة ، مثل St Edward’s Sapphire ، أقدم الأحجار الكريمة في المجموعة.

بالإضافة الى الكرة الذهبية والصولجان ، المصنوع من الذهب المجوف والذي يحتوي على أكثر من 600 حجر كريم ، بما في ذلك 30 ياقوتة وعشرات الألماس ، وسيكون على التابوت.

هذا وستدفن جلالة الملكة مع زوجها الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة في كنيسة الملك جورج السادس بقلعة وندسور. بجانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها الملكة إليزابيث الملكة الأم.

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