من أساسيات تطبيق المكياج المثالي والصحي مراعاة نوعية البشرة أولا. فمستحضرات المكياج التي تناسب على سبيل المثال البشرة الدهنية، لا تتوافق على الإطلاق مع البشرة الجافة، والعكس صحيح كما بالنسبة أيضا للمنتجات التي تناسب أو لا تناسب البشرة المختلطة أو البشرة الطبيعية أيضا.

إلى جانب أن طرق تطبيق المستحضرات ومنتجات التجميل ودمجها له تأثير كبير أيضا على الحصول على إطلالة جمالية رائعة وبالدرجة الأولى صحية.

إليك أهم نصائحنا والطرق الاحترافية لتطبيق مكياج البشرة الجافة مع أبرز المستحضرات التي ستجعل إطلالة مكياجك أفضل ومناسبة لطبيعة بشرتك الحساسة والجافة أيضا.

أسرار تطبيق مكياج صحي من العارضة الأميريكية آنا إيويرز:

الترطيب قبل أي شيئ

في هذه الصورة تظهر العارضة الأميريكية "آنا إيويرز" والتي شاركت تجربتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن روتينها اليومي فيما يتعلق بموضوع تطبيق المكياج المناسب للبشرة الجافة والتي بالطبع يرتبط معها البشرة الحساسة أو في بعض الأحيان تكون مفرطة الحساسية.

وقالت في ستوري عبر التطبيق: إن ترطيب البشرة الجافة قبل البدء بالمكياج خطوة غير قابلة للإهمال على الإطلاق. اختاري مرطبا خفيفا وليس بقوام سميك بغية تأمين طبقة سلسة من المكياج.

وتأكدي أيضا من استخدام مرطب يناسب لون بشرتك ومن الأفضل اختيار المرطب بدون لون. كذلك فإن طريقة تطبيق الكريم المرطب تلعب دورا كبيرا في ظهور مكياجك بشكل أجمل.

قومي بضغط المرطب على بشرتك بدلا من فركه، اي من خلال طريقة التربيت الخفيف، فهذا ما سيسمح له بالتغلغل بشكل صحيح إلى جلدك، وتنشيط خلايا بشرتك.

ما هو المنتج الذي سيحمي بشرتك من الماكياج؟

لن تحتاجي أكثر من البرايمر، فسر مستحضر البرايمر للبشرة الجافة قبل وضع المكياج، بأنه يشكل طبقة تعزل الجلد عن المكياج، وعن العوامل الطبيعية المؤثرة، أما الأهم فهو أنه يساهم في تحسين مظهر البشرة الجافة حيث يمنحها الليونة والمظهر الحيوي الرطب.

يشكل البرايمر كذلك حاجزا وطبقة عازلة بين بشرتك الجافة والمواد التجميلية التي تستخدمينها مما يحمي البشرة من أي ضرر محتمل لمستحضرات التجميل.

وأضافت آنا في كيفية تطبيق البرايمر: "تأتي خطوة تطبيق البرايمر بعد كريم الترطيب. ضعي بضع قطرات من البرايمر على أصابعك، لا بالفرشاة أو بالإسفنجة المخصصة، ووزعيه بلطف ابتداء من منتصف الوجه وحتى أطرافه وصولا الى الذقن ومرروا بمنطقة تحت العينين ثم الجبين والانف، ليشكل البرايمر طبقة رقيقة على كامل الوجه وأشارت إلى استخدامها لبرايمر ايف سان لوران Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer.

ما هو كريم الأساس المفضل لدى عارضات الأزياء؟

اعتمدي كريم أساس البشرة الجافة الذي يحتوي على زيوت ومواد مرطبة مع لمسة لمعان متوسطة. وتجنبي استخدام كريم الأساس "المات" المطفي لأنه سيبرز التفاصيل الجافة من بشرتك ويجعل الشوائب أوضح.

اختارت آنا لك كريم الأساسclarins skin illusion foundation كما وصفته قائلة : "كريم الأساس المفضل لعارضات الأزياء كونه يتحمل جهد السفر وتعب البشرة ويدوم طويلا".

يتميز هذا "الفاونديشن" بكونه مرطب وخالي من الزيوت ويجمع بشكل مثالي بين المكونات المعدنية والنباتية لخلق بشرة مشرقة بشكل طبيعي مع تغطية خفيفة إلى متوسطة.

يحتوي على مزيح فريد من المكونات التي توفر الترطيب الكامل للبشرة الجافة مما يجعله الاختيار المثالي لصاحبات البشرة الجافة. كما يحمي البشرة مع عامل الحماية من الشمس بنسب مختلفة مما ينتج عنه بشرة متألقة ومتناسقة بشكل مثالي.

اللمسة النهائية مع الباودر المثالي

قد تعتقدين بأن بشرتك الجافة لا تحتاج الى باودر بعد الميكاج الكريمي. لكن هذا اعتقاد خاطئ، فالباودر شيء أساسي حتى يثبت المكياج طوال اليوم ليبقى ولا يتحرك أبدا، اختاري باودر خفيف وشفاف.

رشحته لك العارضة الأميريكية من دار "شانيل" Chanel Poudre Universelle Libre Loose Powder بقوام مثالي يناسب البشرة الجافة بكل فعالية.

