أسرار جمال بشرة المرأة التركيّة

جمال النساء الأتراك

لفتت المسلسلات التركية التي يتابعها العديدون مؤخراً الأنظار لمدي جمال النساء الأتراك، فهن يتمتعن بالعيون الساحرة والبشرة النضرة، هذا بالإضافة للشعر الناعم الكثيف.

فما هو السر؟ تعرف معنا:

زيت اللوز:

يساعد زيت اللوز علي إطالة وتكثيف الرموش، لهذا يُنصح بوضع قطرة أو قطرتان منه عليها ليلاً.

الليمون:

تستخدم النساء التركيات الليمون لتنظيف البشرة، فيقمن بفرك الجسم كله بنصف ليمونة. فهو يساعد علي تفتيح لون البشرة، وتعزيز نضارتها.

زيت الزيتون:

يُستخدم زيت الزيتون كمرطب طبيعي للجلد، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة. كما يُستعمل للعناية بالشعر، حيث يساعد علي ترطيبه. فقط ضعيه علي الشعر ودلكي فروة الرأس، ثم قومي بتغطية الشعر بمنشفة ساخنة طوال الليل واغسليه صباحاً.

الحناء:

لا تُستخدم الحناء لتزيين الجسم أو صباغة الشعر فقط، بل للعناية بالقدمين أيضاً. فتقوم التركيات بتحضير خليط من الحناء مع الماء ووضعه على الكعبين، الأمر الذي يساعد على منع ظهور التشققات وعلاجها.

الزبادي:

تقوم التركيات باستخدام الزبادي كماسك للوجه، فهو يعمل علي تهدئة البشرة وإزالة البقع الداكنة بها.

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