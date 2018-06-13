4 طرق للحصول على بشرة لامعة قبل النوم

هل يوجد أحد لا يحب أن تكون بشرتة لامعة ومشرقة كالأطفال؟ فالنوم الكافي واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ووضع كريمات العناية بالبشرة فكل هذه الأشياء كثيرنا لا يفعلها بانتظام .اذا كنتِ تبحثين عن بشرة لامعة فاليكِ هنا وصفات طبيعية:

ماسك الأرز والسمسم:

فهذا واحد من أهم وأفضل العلاجات والماسكات الطبيعية التي تمنحكِ بشرة مشرقة كالأطفال

• انقعي كمية متساوية من الأرز وبذور السمسم في الماء ليلًا

• اطحني هذا المكون في الصباح

• ضعيه علي وجهكِ وجسمكِ واتركيه لمدة دقيقة أودقيقتين

• اغسلي وجهك بالماء البارد

• هذا الخليط سيغذي وسيرطب بشرتكِ

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الحليب:

يعتبر الحليب مكون طبيعي اخر للحصول علي بشرة لامعة

• ضعي كمية من الحليب قليل الدسم علي وجهكِ

• قومي بتدليك وجهك حتي يمتص الحليب

• اغسلي وجهك بغسول الوجه المناسب لبشرتك في الصباح ثم قومي بتنشيفه

• فليس الحليب فقط يستخدم لتنظيف وتفتيح الاماكن داكنة اللون في البشرة ولكن يقوم بتغذية البشرة أثناء النوم لذلك ننصح به جميع الفئات العمرية

العناية بمنطقة العين:

اذا حصلتي علي بشرة لامعة، لا تنسي الاهتمام بمنطقة العين فهي من المناطق الجذابة.

انتبهي من أنه اذا كان لا يمكنكِ الحصول علي النوم الكافي الذي يحتاجة جسمكِ فهذا سيعرضك الي هالات سوداء لا يمكنكِ التخلص منها بسهولة، لذلك ننصحك بهذه الخطوات:

• استخدمي كونتور للعين الذي يعمل علي ترطيب البشرة خصوصًا مناطق حول العينين

• استخدمي ماسك للعين وقمي بوضعه علي البشرة وتغطيتها أثناء النوم

• اغسلي وجهك بالماء البارد عند الاستيقاظ

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زيوت البشرة:

استخدام زيوت طبيعية ومرطبة للبشرة تساعد علي تغذيتها.

للبشرة الجافة: يمكنك تركه علي البشرة طول فترة الليل ثم اغسليه في الصباح حتي يمنحكِ بشرة رطبة ولامعة.

للبشرة العادية: اتركيه لمدة ساعة وقومي بغسل وجهكِ وقومي بوضعها علي البشرة قبل النوم وفي الصباح قومي بغسله وتنظيف الوجهة بالماء البارد.

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