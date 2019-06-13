أسرار لتحريك مشاعر زوجكِ

الزواج يجمع بينَ رجل وامرأة ليتشاركا حياتهما معاً برباط دائم ويعتمد الزّواج على الوفاء والإخلاصِ والتفاهم والتقدير من كلا الشريكينِ لبعضهما بعضاً.

ومن أهمّ ما يجمعُ الزوجينِ هو الأطفال الذين يعتبرون من أكبر الواجباتِ على عاتقهما، ويجب على الزوجين تحمّل أعباءَ الحياةِ وتجاوز المُشكلات التي قد تقع بينهما، ولا بُدّ من تعزيزِ العلاقةِ الوديّة بينهما؛ من خلالِ زيادة الحُبّ والعطفِ والرّعايةِ لبعضهما.

1- الاهتمام بالمظهر:

لتحريك مشاعر الزوج وإبقاء العلاقة بين الزوجين سعيدة يجب أن تحرص الزوجة على أن تكون جذابةً بنظر زوجها من خلال الاهتمام بنفسها، حيث إنّ العناية بالذات أمرٌ مهم يجب أن لا تغفل عنه بعد الزواج، ومن المهم الاعتناء بالجسم وممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم؛ لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على الجسم رشيقاً وجذاباً، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون المرأة حريصةً على تناول الطعام الخالي من الدهون حتّى لا يزداد وزنها، وأن تتناول الخضراوات والفواكه بكثرة، ومن المهم الاعتناء بالمظهر بشكلٍ عام لجذب الزوج وكسب اهتمامه، ويمكن ذلك من خلال الحفاظ على النظافة الشخصية والمظهر الأنيق وجعل العناية بالذات ضمن روتين الحياة، مثل الذهاب إلى مركز للتجميل بشكلٍ دوري للعناية بالوجه، والبشرة، والأظافر، ذلك سيساعد على الحفاظ على بشرة نضرة وشابه.

2- التقرب من الزوج:

يمكن للزوجة أن تقوم بالتقرب من زوجها من خلال القيام بأمورٍ عدّة لفترة زمنية متتابعة، حيث إنّ القيام بعمل أمر لطيف واحد يومياً لفترة ما سيحرك مشاعر الزوج ويجعلة سعيداً ويعيد العلاقة كما لو أنّهما في بداية حياتهما الزوجية وأوج علاقتهما، ومن الأمور التي تستطيع الزوجة القيام بها لتحريك مشاعر زوجها ما يأتي:

- بعد الاستيقاظ من النوم يمكن أن تقوم الزوجة بسؤال زوجها عن الأمور التي ستجعل يومه أفضل إذا قامت بفعلها.

- الجلوس معاً وعمل مخطط لقضاء أوقات جميلة.

- قضاء يوم كامل دون إبداء أيّ استياء أو انتقاد للشريك.

- قضاء يوم كامل دون استخدام أيّ أجهزة إلكترونية أثناء التواجد مع الشريك.

- عمل تدليك للرقبة أو القدمين.

- ترك ملاحظة على ورقة صغيرة مكتوبة بخط اليد.

- إرسال رسالة رومنسية إلى الزوج خلال النهار.

- معاملة الشريك بطريقةٍ لطيفة ومرحة.

- مغازلة الشريك بطريقةٍ جديدة.

- قراءة قصيدة أو قصة قصيرة ومناقشتها معاً.

- الخروج في موعدٍ للغداء سوياً.

- مفاجأة الشريك بهدية، يمكن أن تكون مصنوعة يدوياً أو رخيصة الثمن.

- قضاء يوم كامل دون التذمر من أيّ شيء.

- مشاهدة الصور القديمة لهما معاً.

- المشي.

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