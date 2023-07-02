البوابة - لغة الجسد هي شكل قوي من أشكال التواصل يمكن أن تكشف الكثير عن سلوك الشخص وعواطفه. في مكان العمل ، يمكن أن تكون لغة الجسد أداة قيمة للمديرين لتقييم أداء الموظفين وتحديد المشاكل المحتملة.

أسرار لغة الجسد تكتشف الموظف السلبي في مكان العمل



فيما يلي بعض إشارات لغة الجسد الشائعة التي قد تشير إلى وجود زميل سيء في مكان العمل:



تجنب التواصل البصري. عندما يتجنب شخص ما النظر الى عينيك، فقد يكون ذلك علامة على شعوره بالتوتر أو عدم الأمان أو حتى عدم الأمانة. إذا كان الموظف يتجنب الاتصال بالعين باستمرار ، فقد يكون ذلك علامة على عدم صدقه أو عدم ثقته في قدراته. الوضعية المترهلة. يمكن أن تجعل الوضعية المترهلة الشخص يبدو متعبًا أو غير مهتم أو حتى كسولًا. إذا كان وضع الموظف سيئًا باستمرار ، فقد يكون ذلك علامة على عدم مشاركته في عمله أو أنه لا يأخذ وظيفته على محمل الجد. تشابك الذراعين. تعد علامة كلاسيكية على الموقف الدفاعي أو الانغلاق. إذا كان الموظف يشبك ذراعيه بشكل متكرر ، فقد يكون ذلك علامة على أنه ليس منفتحًا على التعليقات أو أنه لا يتقبل الأفكار الجديدة. التنصت أو التململ. يمكن أن يكون التنصت أو التململ علامة على القلق أو الملل أو نفاد الصبر. إذا كان الموظف ينقر على قدمه باستمرار أو يتلاعب بأيديه ، فقد يكون ذلك علامة على أنه لا يركز على عمله أو أنه غير مهتم بما يقال. تعابير الوجه السلبية. العبوس المتكرر أو تعبيرات الوجه السلبية الأخرى يمكن أن تجعل الشخص يبدو غير ودي أو غير مقبول. إذا كان الموظف سلبيًا باستمرار ، فقد يكون ذلك علامة على أنه غير راضٍ عن وظيفته أو أنه لا يتوافق مع زملائه.

من المهم ملاحظة أنه يمكن تفسير لغة الجسد بطرق مختلفة ، وليس من الممكن دائمًا استخلاص استنتاجات نهائية حول شخصية شخص ما بناءً على إشاراته غير اللفظية. ومع ذلك ، إذا لاحظت وجود نمط من لغة الجسد السلبية لدى الموظف ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة. إذا كنت قلقًا بشأن أداء الموظف ، فمن المهم التحدث إليهم مباشرة وتقديم ملاحظاتهم.

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