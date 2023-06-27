البوابة - تتطور المهارات المطلوبة للتوظيف في عام 2023 باستمرار ، ولكن إليك بعض المهارات الأكثر طلبًا والتي ستكون ذات قيمة في السنوات القادمة:

أهم المهارات المطلوبة للتوظيف في عام 2023

علم البيانات وتحليلها: مع قيام الشركات بجمع المزيد والمزيد من البيانات ، ستستمر الحاجة إلى علماء ومحللي البيانات المهرة في النمو. سيكون هؤلاء المحترفون مسؤولين عن جمع البيانات وتنظيفها وتحليلها لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل. الأمن السيبراني: مع تزايد خطر الهجمات الإلكترونية ، يتزايد أيضًا الطلب على متخصصي الأمن السيبراني. سيكون هؤلاء المحترفون مسؤولين عن حماية الأعمال التجارية من التهديدات السيبرانية ، مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية وهجمات التصيد الاحتيالي. الحوسبة السحابية: أصبحت الحوسبة السحابية شائعة بشكل متزايد، وتبحث الشركات عن محترفين مهرة يمكنهم مساعدتهم في إدارة ونشر التطبيقات المستندة إلى السحابة. التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي: يعد التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات اضطرابًا في عصرنا ، وسيزداد الطلب على المهنيين المهرة في هذه المجالات. سيكون هؤلاء المحترفون مسؤولين عن تطوير ونشر التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أتمتة المهام وتحسين عملية صنع القرار. التسويق الرقمي: أصبح التسويق الرقمي ذا أهمية متزايدة للشركات من جميع الأحجام ، ويتزايد الطلب على المسوقين الرقميين المهرة. سيكون هؤلاء المحترفون مسؤولين عن تطوير وتنفيذ حملات التسويق الرقمي التي تصل إلى الجماهير المستهدفة وتحقق النتائج. التواصل والتعاون: في مكان العمل اليوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون قادرًا على التواصل والتعاون بشكل فعال مع الآخرين. سيكون هناك طلب مرتفع على المحترفين الذين يمكنهم التعبير عن أفكارهم بوضوح والعمل بشكل جيد مع الآخرين.



حل المشكلات والتفكير النقدي: القدرة على حل المشكلات والتفكير النقدي أمر ضروري لأي محترف. تبحث الشركات عن موظفين يمكنهم تحديد المشكلات وحلها ، ويمكنهم التفكير بشكل نقدي في التحديات الجديدة.



هذه ليست سوى مجموعة قليلة من المهارات التي ستكون مطلوبة في عام 2023. مع استمرار تغير العالم ، ستتغير أيضًا المهارات المطلوبة للنجاح. ومع ذلك ، فإن المهارات المذكورة أعلاه هي أساس جيد لأي شخص يتطلع إلى النجاح في السنوات القادمة.

أهم المهارات المطلوبة للتوظيف في عام 2023

بالإضافة إلى المهارات الصعبة المذكورة أعلاه ، هناك أيضًا عدد من المهارات الشخصية التي تزداد أهمية في مكان العمل. وتشمل هذه:

الاتصال: القدرة على التواصل بشكل فعال ، شفهيًا وكتابيًا ، أمر ضروري لأي محترف.

القدرة على التواصل بشكل فعال ، شفهيًا وكتابيًا ، أمر ضروري لأي محترف. العمل الجماعي: القدرة على العمل بفعالية مع الآخرين أمر ضروري في مكان العمل التعاوني اليوم.

القدرة على العمل بفعالية مع الآخرين أمر ضروري في مكان العمل التعاوني اليوم. حل المشكلات: تعد القدرة على تحديد المشكلات وحلها مهارة بالغة الأهمية لأي محترف.

تعد القدرة على تحديد المشكلات وحلها مهارة بالغة الأهمية لأي محترف. التفكير النقدي: القدرة على التفكير النقدي والتحليلي ضرورية لاتخاذ قرارات سليمة.

القدرة على التفكير النقدي والتحليلي ضرورية لاتخاذ قرارات سليمة. القدرة على التكيف: القدرة على التكيف مع التغيير أمر ضروري في عالم اليوم سريع الخطى.

القدرة على التكيف مع التغيير أمر ضروري في عالم اليوم سريع الخطى. المرونة: القدرة على التعافي من النكسات ضرورية للنجاح في أي مجال.



من خلال تطوير هذه المهارات، يمكنك زيادة فرصك في الحصول على وظيفة في عام 2023 وما بعده.

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